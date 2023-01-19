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Соседский союз: Москва и Минск одинаково смотрят на СВО

При этом Лукашенко не видит провокаций в отношении своей республики со стороны Киева
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Западу не удалось «удушить» санкциями Россию и Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые прошли в Минске 19 января. По словам российского министра, члены Союзного государства одинаково смотрят на СВО. При этом Александр Лукашенко заметил: провокаций со стороны Киева его страна не наблюдает. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что РФ и Белоруссия в нынешнем году усилят взаимодействие в военной области.

В своем темпе

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Сергей Лавров 18 января прибыл в Минск. Несмотря на промозглую погоду, у трапа самолета его ждал посол РФ Борис Грызлов. Примечательно, что в городе из-за событий на Украине не ощущалось тревожной атмосферы.

Переговорный процесс стартовал на следующий день — 19 января. Одной из главных тем встречи Лаврова с Лукашенко стали санкции. При этом руководитель республики констатировал, что Западу не удалось «удушить» РФ и Белоруссию. По его словам, обе страны очень хорошо закончили 2022 год. «Мы однозначно выстоим»,— сказал белорусский лидер. По данным ФТС РФ, в 2022-м республика попала в пятерку торговых партнеров РФ с ростом товарооборота на 10%.

В центре внимания также оказалось обсуждение интеграционных процессов. В 2022 году президенты РФ и Белоруссии согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, а также в налоговом законодательстве. В общей сложности речь идет о 28 программах. В начале года стороны сообщили о выполнении в полном объеме семи программ. Еще 12 будут реализованы в 2023-м.

Соседский союз
Президент республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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— В нынешней обстановке международных санкций, наложенных на Белоруссию и Россию, и по отдельным поводам после выборов в республике 2021 года потребность в сближении между нашими странами, а также интеграции наших резервов для укрепления собственного положения резко увеличилась, — считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Тем не менее, по его словам, в интеграционном процессе сохраняются вопросы.

— Само оформление интеграции остается проблематичным, поскольку она до сих пор не прописана в конституциях наших стран. Однако эти проблемы преодолимы со временем. На каком-то этапе это решится, — уверен политик.

За последние полтора года России и Белоруссии в плане интеграции удалось продвинуться по многим вопросам, которые долгие годы не находили решения, сказал «Известиям» директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» (Белоруссия) Евгений Прейгерман.

— Это задает траекторию, но, учитывая весь объем интеграционных вопросов, сложно ожидать, что всё будет гладко. Тем более что есть и большой пласт противоречий. В первую очередь, тормозящим фактором станет область промышленности и транспорта, — отметил политолог.

Соседский союз
флаги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, глава МИД РФ подметил, что интеграционные процессы двух стран идут по графику.

Опасные поползновения

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Сергей Лавров по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии единая позиция относительно того, каких целей нужно достичь в ходе СВО. По словам министра, союзники принимают все меры, чтобы обезопасить себя от «поползновений» западных стран.

— Мы видим, как на севере Европы, которая была во многом нейтральной территорией, сейчас обустраивается НАТО — Финляндия, Швеция, — всё это очень близко от наших границ, — пояснил Лавров своевременность военного сотрудничества Москвы и Минска.

С 16 января по 1 февраля проходят совместные учения авиационных подразделений ВС России и Белоруссии. Это вызывает недовольство, в том числе в США, хотя в Вашингтоне пока не видят намерений Белоруссии «физически» войти на территорию Украины.

Впрочем, сам Александр Лукашенко 19 января похвалил Киев за то, что он не ведется на провокации Запада.

— Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи, — сказал он.

Соседский союз
учения

Стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

По мнению Евгения Прейгермана, военное сотрудничество Минска и Москвы в 2023 году будет еще более интенсивным, чем экономическая интеграция.

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Можно даже задать некую формулу: чем больше напряжение на западной границе Белоруссии, тем более интенсивным будет ее военное сотрудничество с Россией. В первую очередь речь идет о напряженности по линии отношений с НАТО. Мы наблюдаем, что на территории Польши идет рост военной активности. Конечно, Белоруссия и Россия будут на это отвечать своими совместными мероприятиями, — полагает эксперт.

Александр Лукашенко при этом сообщил, что регулярно напоминает западным коллегам о готовности РФ к переговорному процессу. К слову, это подтвердил еще 18 января Сергей Лавров, несмотря на то, что Киев в 2022-м законодательно закрепил отказ от переговоров с РФ, пока ее лидером остается Владимир Путин.

Динамика сохранится

Из президентского дворца Сергей Лавров отправился на переговоры со своим коллегой Сергеем Алейником, которые прошли в закрытом формате. Позже они продолжили общение на заседании коллегий МИД Белоруссии и РФ. Оно планировалось на декабрь 2022 года, но из-за кончины бывшего руководителя белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея мероприятие было перенесено на 2023-й.

Соседский союз
Сергей Лавров и Сергей Алейник

Сергей Лавров и Сергей Алейник

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Заседание закончилось подписанием документов: в частности, стороны заключили межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Он направлен на купирование угроз от деятельности военных ведомств ряда государств.

Сергей Алейник на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что отношения РФ и РБ за прошедший год существенно укрепились. «Есть основания полагать, что такая динамика сохранится в будущем году», — подчеркнул дипломат.

Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что стороны обсудили обновление стратегических документов в сфере внешней политики, а также координацию действий в ОБСЕ, в отношениях с НАТО, ЕС и Советом Европы.

Шеф российской дипломатии также вновь подчеркнул: коллективный Запад превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства и прямо подталкивает Киев к созданию угроз РФ. Россия же не может оставить это без ответа.

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