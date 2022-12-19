Слияние без поглощения: Путин оценил будущее Союзного государства

У России нет заинтересованности кого-либо поглощать . Об этом Владимир Путин заявил 19 декабря по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Российский лидер подчеркнул: это не целесообразно. При этом глава Белоруссии добавил, что Москва без Минска «обойдется», а Минск без нее — нет . Главы государств в различных форматах беседовали почти четыре часа. За это время они согласовали «фиксированную и выгодную» цену на газ для Белоруссии и расширение сотрудничества в военно-технической сфере. Республика уже поставила на боевое дежурство переданные Россией комплексы С-400 и «Искандер» . Что еще президенты обсуждали в Минске — в материале «Известий».

Цена вопроса

В Белоруссию президент РФ приехал впервые с июня 2019 года . В период между этими датами переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходили или в России, или на площадках саммитов в других странах. Причем встречи проходят с завидной регулярностью.

— Общаются они действительно часто и каждый раз говорят о том, что буду продолжать общаться еще чаще. Очень многие вопросы требуют именно решения на высшем уровне, — сказал «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Слияние без поглощения Фото: Официальный сайт президента РФ

В аэропорту Минска Владимира Путина по традиции встретили хлебом и солью. В дополнение к этому Александр Лукашенко вручил ему еще и букет цветов. В Дворец Независимости президенты поехали в одном Аурусе. Там их уже ждали делегации, в составе которых, в частности, были главы Минобороны, МИД и Минэнерго .

Переговоры в расширенном составе продолжались около 2,5 часов. Затем лидеры около часа беседовали тет-а-тет . И в конце дня главы государств подвели итоги на совместной пресс-конференции.

На переговорах в центре внимания, как и ожидалось, были экономические вопросы. Именно они, по оценкам главы РФ, в приоритете развития двусторонних отношений. В целом в этом направлении есть определенные успехи. По итогам года Россия и Белоруссия могут снова побить рекорд по объему товарооборота, сообщил Владимир Путин. Ожидается, что этот показатель достигнет $40 млрд .

В настоящий момент Россия и Белоруссия выполнили примерно 60% союзных программ , уточнил президент РФ. Всего их 28. В этих документах определены основные ориентиры экономического сотрудничества.

— Это довольно много, учитывая, что союзные программы рассчитаны на 2021-2023 годы , — сказал «Известиям» руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Никита Пыжиков.

Слияние без поглощения Фото: Официальный сайт президента РФ

Как заявил на переговорах Александр Лукашенко, Россия и Белоруссия практически по всем направлениям продвинулись в исполнении союзных программ. «Но пока не все получилось, и это сдерживает наше развитие », — заметил он. У Москвы и Минска есть некоторые «чувствительные экономические вопросы», которые должны быть решены на высшем уровне, отметил глава республики. Именно это, по его словам, стало причиной встречи.

Один из таких вопросов — цена на газ для Белоруссии . Еще в прошлом году белорусский посол в Москве Владимир Семашко выражал надежду, что общий газовый рынок двух стран может начать функционировать уже с 1 января 2022 года. Однако накануне встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил о срыве этих сроков.

С апреля нынешнего года белорусская сторона перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают . До этого, в 2021 году и начале 2022-го, республика платила $128,52 за 1 тыс. куб. м. «По газу действительно продолжаются контакты, но даже если абстрагироваться от того, что этот вопрос на повестке дня, то уже сейчас и не первый год Белоруссия имеет абсолютно льготные условия», — сказал накануне переговоров Дмитрий Песков.

19 декабря белорусский премьер-министр Роман Головченко признался, что рассчитывает на решение вопроса с ценами на газ.

— В принципе, варианты готовы. Я уверен, что руководство наших стран сегодня какой-то из них примет, — сказал он.

Договориться действительно удалось , заявил вечером в понедельник Александр Лукашенко. По его словам, цена на российский газ на следующий год для Белоруссии будет фиксированной и выгодной . Однако конкретные цифры президент не назвал.

Слияние без поглощения Фото: Официальный сайт президента РФ

— Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы, — подтвердил Владимир Путин.

Несмотря на «некоторые шероховатости», Белоруссия и РФ находят ответы на внешние угрозы , заявил на встрече Александр Лукашенко. Благодаря совместной работе, по его мнению, странам удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления. И хотя сотрудничество действительно тесное, у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, заметил российский президент. «Просто нет целесообразности в этом» , — сказал Владимир Путин.

При этом глава Белоруссии подчеркнул: сотрудничество выгодно прежде всего Минску. «Россия без нас обойдется, а мы без нее нет», — заключил Александр Лукашенко .

Стоит отметить, что санкционное давление на Россию продолжается. В этот же день на заседании министров энергетики стран ЕС прошло пробное голосование по лимиту цен на газ . Девять стран, в том числе Венгрия и Германия, выступили против этой меры. Однако квалифицированным большинством мера все же была принята. На полях переговоров в Минске «Известия» уточнили у министра энергетики РФ Николая Шульгинова, как Россия будет реагировать на это ограничение. «Пусть потолок выйдет и потом будем обсуждать. Реакция в зависимости от того, что за потолок и какие условия», — отметил он. Дмитрий Песков заявил: попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет соответствующее решение, как с указом по нефти.

Военное сотрудничество

Еще один важный для Москвы и Минска вопрос — обеспечение безопасности. В октябре Александр Лукашенко сообщил о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». По данным Минобороны Белоруссии, в республику должно прибыть до 9 тыс. российских военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

На встрече президенты подтвердили планы по сотрудничеству в военно-технической сфере .

Слияние без поглощения Фото: Официальный сайт президента РФ

— И это не только какие-то взаимные поставки , но и, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей и производств, — заявил российский лидер на переговорах.

Подводя итоги встречи, Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия поставила на боевое дежурство переданные Россией комплексы С-400 и «Искандер». При этом Владимир Путин добавил: Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений . Все это, по словам глав государств, необходимо для обеспечения региональной безопасности. Прежде всего для защиты от угроз со стороны НАТО.

Впрочем, Россия не собирается принуждать Белоруссию участвовать в СВО, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такие публикации в СМИ он назвал «глупыми и безосновательными».

Что касается вопросов безопасности, то Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России.

— Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек , — сказал глава республики.

Слияние без поглощения Фото: Официальный сайт президента РФ

При этом он вновь напомнил, что Россия и Белоруссия открыты для диалога с европейскими странами.

— Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства , — сказал президент Белоруссии.

Однако пока с этим все не так просто. Как отметил Сергей Лавров, общаясь с журналистами в Минске, по итогам года стало понятно — кому можно верить, а кому нельзя .