Слияние без поглощения: Путин оценил будущее Союзного государства
У России нет заинтересованности кого-либо поглощать. Об этом Владимир Путин заявил 19 декабря по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Российский лидер подчеркнул: это не целесообразно. При этом глава Белоруссии добавил, что Москва без Минска «обойдется», а Минск без нее — нет. Главы государств в различных форматах беседовали почти четыре часа. За это время они согласовали «фиксированную и выгодную» цену на газ для Белоруссии и расширение сотрудничества в военно-технической сфере. Республика уже поставила на боевое дежурство переданные Россией комплексы С-400 и «Искандер». Что еще президенты обсуждали в Минске — в материале «Известий».
Цена вопроса
В Белоруссию президент РФ приехал впервые с июня 2019 года. В период между этими датами переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходили или в России, или на площадках саммитов в других странах. Причем встречи проходят с завидной регулярностью.
— Общаются они действительно часто и каждый раз говорят о том, что буду продолжать общаться еще чаще. Очень многие вопросы требуют именно решения на высшем уровне, — сказал «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В аэропорту Минска Владимира Путина по традиции встретили хлебом и солью. В дополнение к этому Александр Лукашенко вручил ему еще и букет цветов. В Дворец Независимости президенты поехали в одном Аурусе. Там их уже ждали делегации, в составе которых, в частности, были главы Минобороны, МИД и Минэнерго.
Переговоры в расширенном составе продолжались около 2,5 часов. Затем лидеры около часа беседовали тет-а-тет. И в конце дня главы государств подвели итоги на совместной пресс-конференции.
На переговорах в центре внимания, как и ожидалось, были экономические вопросы. Именно они, по оценкам главы РФ, в приоритете развития двусторонних отношений. В целом в этом направлении есть определенные успехи. По итогам года Россия и Белоруссия могут снова побить рекорд по объему товарооборота, сообщил Владимир Путин. Ожидается, что этот показатель достигнет $40 млрд.
В настоящий момент Россия и Белоруссия выполнили примерно 60% союзных программ, уточнил президент РФ. Всего их 28. В этих документах определены основные ориентиры экономического сотрудничества.
— Это довольно много, учитывая, что союзные программы рассчитаны на 2021-2023 годы, — сказал «Известиям» руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Никита Пыжиков.
Как заявил на переговорах Александр Лукашенко, Россия и Белоруссия практически по всем направлениям продвинулись в исполнении союзных программ. «Но пока не все получилось, и это сдерживает наше развитие», — заметил он. У Москвы и Минска есть некоторые «чувствительные экономические вопросы», которые должны быть решены на высшем уровне, отметил глава республики. Именно это, по его словам, стало причиной встречи.
Один из таких вопросов — цена на газ для Белоруссии. Еще в прошлом году белорусский посол в Москве Владимир Семашко выражал надежду, что общий газовый рынок двух стран может начать функционировать уже с 1 января 2022 года. Однако накануне встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил о срыве этих сроков.
С апреля нынешнего года белорусская сторона перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают. До этого, в 2021 году и начале 2022-го, республика платила $128,52 за 1 тыс. куб. м. «По газу действительно продолжаются контакты, но даже если абстрагироваться от того, что этот вопрос на повестке дня, то уже сейчас и не первый год Белоруссия имеет абсолютно льготные условия», — сказал накануне переговоров Дмитрий Песков.
19 декабря белорусский премьер-министр Роман Головченко признался, что рассчитывает на решение вопроса с ценами на газ.
— В принципе, варианты готовы. Я уверен, что руководство наших стран сегодня какой-то из них примет, — сказал он.
Договориться действительно удалось, заявил вечером в понедельник Александр Лукашенко. По его словам, цена на российский газ на следующий год для Белоруссии будет фиксированной и выгодной. Однако конкретные цифры президент не назвал.
— Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы, — подтвердил Владимир Путин.
Несмотря на «некоторые шероховатости», Белоруссия и РФ находят ответы на внешние угрозы, заявил на встрече Александр Лукашенко. Благодаря совместной работе, по его мнению, странам удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления. И хотя сотрудничество действительно тесное, у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, заметил российский президент. «Просто нет целесообразности в этом», — сказал Владимир Путин.
При этом глава Белоруссии подчеркнул: сотрудничество выгодно прежде всего Минску. «Россия без нас обойдется, а мы без нее нет», — заключил Александр Лукашенко.
Стоит отметить, что санкционное давление на Россию продолжается. В этот же день на заседании министров энергетики стран ЕС прошло пробное голосование по лимиту цен на газ. Девять стран, в том числе Венгрия и Германия, выступили против этой меры. Однако квалифицированным большинством мера все же была принята. На полях переговоров в Минске «Известия» уточнили у министра энергетики РФ Николая Шульгинова, как Россия будет реагировать на это ограничение. «Пусть потолок выйдет и потом будем обсуждать. Реакция в зависимости от того, что за потолок и какие условия», — отметил он. Дмитрий Песков заявил: попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет соответствующее решение, как с указом по нефти.
Военное сотрудничество
Еще один важный для Москвы и Минска вопрос — обеспечение безопасности. В октябре Александр Лукашенко сообщил о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». По данным Минобороны Белоруссии, в республику должно прибыть до 9 тыс. российских военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.
На встрече президенты подтвердили планы по сотрудничеству в военно-технической сфере.
— И это не только какие-то взаимные поставки, но и, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей и производств, — заявил российский лидер на переговорах.
Подводя итоги встречи, Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия поставила на боевое дежурство переданные Россией комплексы С-400 и «Искандер». При этом Владимир Путин добавил: Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений. Все это, по словам глав государств, необходимо для обеспечения региональной безопасности. Прежде всего для защиты от угроз со стороны НАТО.
Впрочем, Россия не собирается принуждать Белоруссию участвовать в СВО, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такие публикации в СМИ он назвал «глупыми и безосновательными».
Что касается вопросов безопасности, то Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России.
— Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек, — сказал глава республики.
При этом он вновь напомнил, что Россия и Белоруссия открыты для диалога с европейскими странами.
— Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства, — сказал президент Белоруссии.
Однако пока с этим все не так просто. Как отметил Сергей Лавров, общаясь с журналистами в Минске, по итогам года стало понятно — кому можно верить, а кому нельзя.
Не обошлось и без обсуждения чемпионата мира по футболу, который завершился буквально накануне встречи. Владимир Путин признался, что в отличие от Александра Лукашенко следил только за второй половиной матча, а точнее когда счет уже был 2:2. При этом после финального свистка он решил позвонить аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, которого поздравил с успехом его страны на мундиале. «Думаю, что они заслужили эту победу», — примерил на себя роль футбольного эксперта Владимир Путин.