«Запад поставил на свою войну против России очень многое»

Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки Вашингтона к гибридной войне против России в попытке помешать формированию многополярного мира и продавить диктат США. Этот тезис стал одним из главных в выступлении главы российского МИДа Сергея Лаврова на большой итоговой пресс-конференции . Красной нитью всей речи министра стал и постулат о том, что Евросоюз полностью подчинился американцам, утратив свою независимость . При этом ту же практику, по мысли Лаврова, США и «их сателлиты» сейчас активно пытаются провернуть в Азии и многих других регионах мира. Впрочем, в трехчасовом общении с представителями российских и зарубежных СМИ нашлось и место позитиву — на том моменте, когда речь зашла об отношениях России с Китаем, арабским миром и Латинской Америкой.

«Атрибут НАТО»

Речь Сергея Лаврова , анонсированная в качестве подведения итогов 2022 года для российской дипломатии, вышла довольно емкой и, можно сказать, даже краткой. Она заняла всего полчаса . Что, впрочем, с лихвой компенсировала последовавшая за этим серия вопросов и ответов, которая продлилась 2,5 часа .

Заглавной темой предсказуемо стала Украина. Отметив, что западные коллеги (поначалу глава МИДа действительно именовал их так) постарались сделать из событий в этой стране и вокруг нее главное медийное, экономическое и политическое событие 2022 года, Сергей Лавров тут же напомнил: « то, что сейчас происходит на Украине, — результат многолетней подготовки США и их сателлитов к глобальной гибридной войне против России ».

Для подкрепления того, что этот тезис разделяют и некоторые деятели на Западе, глава МИДа упомянул недавнюю статью американского политолога Иэна Бремера, заявившего, что НАТО борется через Украину с Россией. Также он сослался на президента Хорватии Зорана Милановича, который «откровенно, честно заявил, что это война НАТО против России».

Запад поставил на свою войну Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

— Поэтому, когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с агрессией, восстановить свою территориальную целостность, они лукавят . Объемы поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад поставил на эту свою войну против России очень многое, — сказал министр.

Сергей Лавров даже уподобил действия США по созданию коалиции против России с действиями Адольфа Гитлера. Он заявил, что если в свое время лидер Третьего рейха пытался решить «еврейский вопрос», то сейчас Вашингтон объединяет Европу против РФ, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

При этом коллективный Запад, по мысли министра, давно перестал быть сообществом равноправных партнеров, поскольку «Евросоюз полностью подчинился американскому диктату» и стал «атрибутом НАТО» . Апофеозом этого стало подписание 10 января совместной декларации НАТО и Евросоюза, «в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда».

Какие это средства, Лавров тоже без прикрас пояснил: в ход пускается как разрушение тех механизмов, которые сам Запад и создавал, — свободный рынок, честная конкуренция, неприкосновенность собственности, так и «демонизация, шантаж, санкции, угроза силы и линия Запада на разрушение традиционных связей исторических партнеров».

Свидетельством этого стали не только события на Украине, но и то, что ранее происходило на Балканах и постсоветском пространстве.

— Завтра или послезавтра эти средства могут быть пущены против любого государства , — отметил Сергей Лавров.

Запад поставил на свою войну Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Chen



По его словам, Североатлантический альянс уже покусился на главенствующую роль в Тихоокеанском регионе , который Вашингтон и его союзники с некоторых пор упорно называют Индо-Тихоокеанским, взяв курс на создание там блоковой архитектуры против России и Китая.

Ярчайшим примером этого стало появление альянса AUKUS, куда США активно втягивают Японию, «подкатываются к Южной Корее» и «наверняка будут тянуть туда Новую Зеландию и Канаду». При этом курс Штатов на расширение блокового формата происходит за счет подрыва тех структур, которые формировали архитектуру безопасности в Азии, прежде всего АСЕАН.

«Мы не будем бегать за США»

Тема Штатов и Украины осталась центральной и тогда, когда мероприятие подошло к этапу вопросов от журналистов. Критика в адрес как Вашингтона, так и киевских властей звучала еще не раз. Так, Лавров дважды припомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова том, что люди в Донбассе — это «особи», которым ради блага своих детей лучше бы убираться из страны .

И, к слову, глава МИДа весьма внятно пояснил, почему в Москве не считают начало СВО на Украине нарушением Устава ООН . По его словам, закрепленный международным правом принцип территориальной целостности обязан соблюдаться только в отношении государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения и представляют интересы всех народов, живущих на данной территории. А такого про киевские власти нельзя было сказать уже с 2014 года.

Кроме того, Сергей Лавров дал понять, что пока говорить с Западом только по Украине бессмысленно — восточноевропейская страна используется исключительно для разрушения системы безопасности в Атлантике , которая включала решение всех вопросов при помощи диалога и поиска компромиссов.

Запад поставил на свою войну Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек

Не будет и какого-либо диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским — «хотя бы потому, что он законодательно запретил переговоры с Россией».

Американские власти Лавров упрекнул не только в попытках навязать свой диктат остальном миру, но и в лицемерии, — заявляя о намерении наказать санкциями те или иные режимы, в реальности США вводили рестрикции, напрямую бьющие по народам неугодных им стран.

Приоткрыл министр и интересную деталь: на данный момент соотношение американских и российских дипломатов, работающих в двух странах, серьезно перевешено в пользу США. Такая ситуация сложилась из-за того, что вопреки принятой практике Вашингтон внес в паритетную численность 140 сотрудников российского постпредства при ООН.

— Американцы здесь имеют серьезную фору. И когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать, — не верьте. У нас народа меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, никого не отправляли из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу, в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не мелочные, — подчеркнул глава российской дипломатии.

И заодно будто вскользь сообщил, что организовать недавнюю встречу директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным просил американский лидер Джо Байден . А то, что в Кремле на это откликнулись, можно также считать еще одним примером того, что «мы не мелочные».

Запад поставил на свою войну Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

В общем и целом, Лавров прямо намекал, что мяч точно не на стороне России. «Дело не за нами», «не мы рушили отношения с США», «мы не будем бегать за США с предложениями «давайте дружить» , проговаривал разными словами одну и ту же мысль министр, отвечая на вопрос о том, как привести в норму отношения Москвы и Вашингтона.

При этом глава МИДа не забыл отметить, что Москва готова отреагировать на любые серьезные предложения о переговорах с Западом, просто пока их не прослеживается.

Галопом вне Европы

Разумеется, вопросы коснулись и отношений России с остальными регионами мира, что во многом было предопределено национальностью представителей иностранных СМИ. Впрочем, американский фактор довлел и здесь.

Идеальным форматом двусторонних контактов были названы отношения России с Китаем — «отношения прагматичные, доверительные и опирающиеся на баланс интересов».

— Запад пытается внести разлад в наши отношения. Мы с Китаем видим все эти игры, — отметил Лавров.



По его словам, Пекин прекрасно понимает доктринальные установки «сначала Россия, потом Китай» и то, с какими рисками для национального развития сопряжена для страны работа в западной финансовой и экономической системах. Именно поэтому РФ и КНР постепенно движутся в сторону ухода от доллара, обслуживая половину товарооборота в юанях и рублях.

Запад поставил на свою войну Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Не подвели Москву и арабы, «наши давние и верные друзья». Как отметил министр, в арабском мире есть «понимание нашей позиции, понимание того, что это не про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок между теми, кто считает, что мир должен быть подчинен им, и теми, кто хочет, чтобы миропорядок был демократичен».

При этом давление на страны арабского мира также было, причем немалым. Как рассказал Лавров, за три дня до его выступления в Каире, где проходила встреча представителей Лиги арабских государств, к генсеку ЛАГ приходила делегация послов западных стран. Они прямо потребовали отменить выступление министра, либо публично осудить РФ или как минимум не фотографироваться с ним. На это представители стран — членов ЛАГ не только ответили вежливым отказом, но и специально подошли к российскому коллеге после мероприятия, чтобы он лично с ними сфотографировался.

Главным свидетельством того, что американское давление на арабский мир не прошло, можно счесть тот факт, что ни одна страна региона не поддержала антироссийские санкции. Это, к слову, актуально и для обширного региона Латинской Америки и Карибского бассейна , об отношениях с которым речь зашла позднее. Глава МИД РФ напомнил, что и здесь ни одно государство, за исключением Багамских островов, не присоединилось к антироссийским санкциям.

Не остались без внимания и такие регионы, как Центральная Азия, отношения со странами которой после начала СВО остались достаточно ровными, и Африка. «В рамках наших контактов с ШОС, СНГ, БРИКС, объединениями Азии, Африки, Латинской Америки мы стараемся выстраивать такие формы взаимодействия, которые пойдут нам на благо и на которые не смогут повлиять те, кто хочет управлять миром», — подытожил Лавров.