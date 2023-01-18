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Лавров указал на вызревание мирового экономического кризиса задолго до начала СВО

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мировой экономический кризис вызревал задолго до начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил в среду, 18 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Безусловно, наши западные коллеги стремились сделать из Украины и того, что происходит вокруг нее, главные политические, медийные события и экономические события, обвиняя РФ в том, что так называемая агрессия против Украины стала причиной всех бед мировой экономики», — сказал он.

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По словам министра, статистика Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных структур «убедительно говорит о том, что кризис вызревал задолго до начала СВО».

Согласно результатам опроса, опубликованного 11 января исследовательским центром Szazadveg, около 80% граждан Евросоюза (ЕС) считают, что в текущем энергетическом кризисе виновата ошибочная политика Европейской комиссии (ЕК).

10 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет усиливать санкционное давление на Россию и на тех, кто будет оказывать ей поддержку. Она также добавила, что Украина должна получить всё необходимое ей вооружение.

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сообщил о том, что ЕК уже работает над новым пакетом антироссийских санкций. При этом он сказал, что рестрикции не преследуют четкой политической цели или эффективной стратегии.

В октябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что к энергокризису и росту цен в Европе привела ошибочная политика Запада на протяжении последних нескольких лет.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала специальной военной операции на Украине по защите населения Донбасса. Такое решение российский лидер принял на фоне усиления обстрелов в регионе со стороны украинских военных.

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