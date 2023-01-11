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Почти 80% опрошенных граждан ЕС обвиняют Еврокомиссию в энергетическом кризисе

Опрос показал, что почти 80% граждан ЕС обвиняют Еврокомиссию в энергетическом кризисе
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Фото: TASS/IMAGO/Panama Pictures
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Около 80% опрошенных граждан Евросоюза (ЕС) считают, что в текущем энергетическом кризисе виновата ошибочная политика Европейской комиссии (ЕК). Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 11 января на сайте будапештского исследовательского центра Szazadveg.

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Согласно представленным данным, 79% опрошенных европейцев недовольны санкционной политикой Брюсселя и связанным с ней ростом цен. Они также считают, что ЕК ответственна за тяжелую ситуацию в энергетической сфере.

Наибольшее число респондентов, обвинивших Еврокомиссию, находится в Греции, Хорватии и Германии (86, 86 и 85% соответственно). Эксперты Szazadveg отмечают, что случай Берлина наиболее интересен, так как его курс в энергетике во многом совпадал с мерами ЕК.

В Дании, Венгрии и Нидерландах доля несогласных с политикой Брюсселя составляет от 60 до 67%. Низкие показатели Венгрии, по мнению исследователей, могут быть связаны с тем, что правительство страны минимизировало для своих граждан последствия санкций.

Опрос проводился с 13 октября по 7 декабря 2022 года среди совершеннолетних граждан стран — членов ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Молдовы, Албании, Косово, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии и Болгарии. В общей сложности было опрошено около 38 тыс. человек.

Накануне, 10 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет усиливать санкционное давление на Россию и на тех, кто будет оказывать ей поддержку. Она также добавила, что Украина должна получить всё необходимое ей вооружение.

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сообщил о том, что ЕК уже работает над новым пакетом антироссийских санкций. При этом он сказал, что рестрикции не преследуют четкой политической цели или эффективной стратегии.

В октябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что к энергокризису и росту цен в Европе привела ошибочная политика Запада на протяжении последних нескольких лет.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала специальной военной операции на Украине по защите населения Донбасса. Такое решение российский лидер принял на фоне усиления обстрелов в регионе со стороны украинских военных.

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