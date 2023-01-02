Зимние скачки: какие последствия энергокризиса ждут ЕС в 2023 году

С реальными последствиями энергокризиса страны ЕС могут столкнуться в конце зимы 2023 года или уже в следующем отопительном сезоне . Такое мнение выразили опрошенные «Известиям» эксперты. Пока мягкие погодные условия в Европе успокоили биржу — в конце декабря цены на газ снизились до летних отметок. Однако аналитики не исключают, что снижение температур заставит европейцев опустошить хранилища . Кроме того, в игру могут вступить азиатские страны, спровоцировав очередной рост цен на энергоносители. К слову, власти ФРГ и Австрии на всякий случай уже публикуют инструкции для граждан в случае наступления блэкаута .

Расслабляться рано

Вопреки мрачным прогнозам некоторых экспертов, страны ЕС вполне неплохо справляются с энергокризисом. Помимо мер экономии и заполненных более чем на 80% газовых хранилищ им в этом помогает теплая зима. Под конец 2022 года цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м. впервые с 16 февраля. Ассоциация Gas Infrastructure Europe сообщила, что европейские страны закупают в два раза больше газа, чем тратят. Например, 24 декабря отбор голубого топлива составил 91 млн куб. м, а закачка выросла до 206 млн куб. м .

Однако, как считают опрошенные эксперты, расслабляться европейцам рано, поскольку самый сложный период отопительного сезона еще впереди.

— Если будет холодать, то объемы потребления газа возрастут, а подземные хранилища начнут пустеть . Раньше в этой ситуации европейцы увеличивали ежесуточный импорт в основном за счет закупок в России, а сейчас это практически невозможно, — отметил в беседе с «Известиями» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Впрочем, теплая погода в Европе — не гарант стабильности на мировом рынке.

— С целью максимально заполнить хранилища летом ЕС активно закупал газ по взлетевшим ценам ($2-3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Теперь они вынуждены доставать тот же самый газ и продавать его уже меньше, чем за $1 тыс . Эту разницу они будут просить компенсировать из бюджетов своих стран. В итоге конечный потребитель не пострадает, но энергетические компании будут испытывать негативный эффект, — пояснил аналитик.

Также Игорь Юшков не исключает, что в игру может вступить Азия. Если у этого региона вырастет потребность в газе, то это способно спровоцировать так называемый ценовой арбитраж.

— Азиатские страны могут начать борьбу за объемы СПГ и поднять цены. В этих условиях Европа может повысить ставки . Тем не менее если азиаты все-таки победят, то европейцы рискуют столкнуться с дефицитом, — добавил эксперт.

Директор французского Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук Жак Сапир считает, что в зоне риска находятся прежде всего предприятия.

— Сейчас потребление энергии во Франции снижается примерно на 10% не благодаря усилиям по экономии домохозяйств. В основном предприятия резко сокращают потребление . Иногда даже путем закрытия, — сказал «Известиям» эксперт.

Тем не менее пока, по его словам, сложно делать прогнозы по развитию ситуации этой зимой. Хотя он уверен: даже в случае наступления морозов простые потребители не почувствуют дефицита, но многие предприятия могут закрыться .

Зимние скачки_2 Фото: Global Look Press/Piero Nigro/Alto Press

— Негативный эффект для экономики Франции и ЕС проявится в течение первых четырех-пяти месяцев 2023-го. В таком случае ВВП снизится на 2–3% в I квартале. Далее всё будет зависеть от уровня цен на энергоносители на мировом рынке. Зима 2023–2024 годов, вероятно, будет самой тяжелой в плане энергетического кризиса , — заключил Жак Сапир.

Приготовиться к худшему

Несмотря на то, что политики в ЕС уже перестали советовать гражданам реже принимать душ, призывы к экономии никуда не делись , поскольку синоптики не могут гарантировать сохранение теплой температуры. Кроме того, европейские правительства заранее пытаются предотвратить панику населения в случае наихудшего сценария развития событий.

В конце декабря власти Австрии предупредили о вероятности наступления блэкаутов в некоторых частях ЕС. « Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится », — заявила министр обороны Клаудия Таннер в интервью Die Welt. В связи с этим к 2025 году Вена планирует инвестировать €180 млн в создание островков безопасности, которые в случае энергокризиса смогут автономно работать не менее двух недель.

Инструкции с планом действий в случае наступления блэкаута обнародовали и в Германии . Федеральное управление гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях, в частности рекомендует жителям страны собрать рюкзак с предметами первой необходимости на 14 дней .

Зимние скачки_4 Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Некоторые западные издания также публикуют материалы о том, что в условиях кризиса наиболее уязвимые европейцы переходят на отопление дровами . К примеру, NYT написал, что рост цен на электроэнергию заставил некоторых немцев полностью поменять образ жизни и взять топор в руки. Страны Восточной Европы в 2022 году в условиях энергокризиса смягчили правила вырубки лесов. В их числе Венгрия, Латвия, Эстония, Словакия и Румыния. А вот французы, которые отапливают дома с помощью печей, с 27 декабря получают компенсацию.

И всё же в основном европейцы надеются, что им удастся диверсифицировать поставки и совершить ускоренный переход на зеленую энергетику . В рамках проекта по отказу от российского газа (REPowerEU) ЕС уже согласился увеличить промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе к 2030 году с 32% до 45%. В этой задаче европейцам пока тоже помогает погода. В западной Европе ожидаются сильные ветра, что будет способствовать выработке энергии на ветряных электростанциях в Германии и Великобритании.

Еще одна надежда ЕС — порог цен на газ . После длительных консультаций в середине декабря объединение согласовало предельную стоимость голубого топлива на всех европейских хабах в размере €180 за 1 МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля. Как отмечает Игорь Юшков, основная цель этой меры — сохранить конкурентоспособность европейцев.

Зимние скачки_5 Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

— Этот механизм предполагает, что за образец берется стоимость газа на азиатских рынках. К ней прибавляются $600. Суммарное значение — это и есть потолок цены . Соответственно, если цены в Азии вырастут, то подрастет и европейский потолок. Это позволяет европейцам сохранить статус самого привлекательного газового рынка, — пояснил эксперт.