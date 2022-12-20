Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок

Новое ограничение ЕС в виде ценового потолка на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов, считают опрошенные «Известиям» эксперты. 19 декабря страны Евросоюза согласовали лимит цен на голубое топливо в €180 за МВт·ч — мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года в случае удержания этого потолка в течение трех дней. Она сопоставима с ценой в $1900 за тысячу куб. м, сейчас же газовые фьючерсы торгуются на бирже в районе $1200. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС «посягательством на рыночные процессы», отметив, что ожидается ответное решение России, как и в случае с потолком цен на нефть. Вполне вероятный ответ РФ — полное прекращение прямого сотрудничества с Европой в области экспорта всех энергоресурсов, допускают специалисты.

В ограниченном виде

Дискуссия о введении ценового потолка на газ идет в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам-членам Евросоюза до сих пор не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение лимите цен на голубое топливо, представленное Еврокомиссией. Основная причина — в неудовлетворительной цене, которая оказалась выше средней на рынке.

Решение о введении потолка цен на газ министры энергетики стран Евросоюза приняли 19 декабря. Об этом сообщило представительство Чехии в Совете ЕС, передало агентство Reuters. Лимит цен на территории Евросоюза будет введен с 15 февраля 2023 года на уровне €180 за МВт·ч (сейчас на бирже TTF январский фьючерс торгуется у отметки €109). При достижении этой отметки и удержании ее в течение трех торговых суток цены будут автоматически замораживаться, а сделки выше этой цены проведены не будут.

Потолок — ледяной Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Указанная отметка сопоставима с ценой в $1900 за тысячу куб. м — сейчас газовые фьючерсы торгуются на бирже в районе $1200, а в среднем за последний год цена фьючерса составляла около $1500, сказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. На 20:00 мск цена газа на TTF была на уровне $1165, не показав существенных изменений на фоне новости о новой мере ЕС.

Россия, равно как и другие производители сырья, предупреждала, что последствием ввода ограничения стоимости станет дестабилизация рынка, раскрутка цен и дефицит энергоресурсов. А президент России Владимир Путин 9 декабря отмечал, что Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что власти РФ готовят ответ на эти действия.

Министр же промышленности Чехии, председательствующей в ЕС, Йозеф Сикела объяснил введение потолка цен необходимостью защитить граждан от стремительного роста цен на энергоносители.

Инструмент давления

Потолок цен на газ — инструмент, которым европейцы пытаются повлиять на рынок, эта мера не относится только к России и повлияет непосредственно на биржевую торговлю газового хаба TTF (Title Transfer Facility) — виртуальной торговой точки в Нидерландах, сказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

На этой, как и на любой другой бирже, торгуют финансовые спекулянты, в том числе те компании, которые приобрели газ по долгосрочным контрактам и хотят перепродать его дороже в виде фьючерсов , добавил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

То есть новое ограничение ЕС вряд ли окажет серьезное влияние на поставки трубопроводного газа из России, ценовой потолок скорее ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов , добавил эксперт. На бирже TTF трейдеры торговали газом со всего мира, например, из Катара, Норвегии, Алжира и США, напомнил Игорь Юшков. Теперь в глазах мирового бизнеса европейский рынок стал более рискованным, отметил Дмитрий Гусев.

Потолок — ледяной Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

При сложившемся на рынке положении установленный газовый лимит вряд ли окажет влияние на цены, также как и не сыграет большой роли для поставок «Газпрома» в ЕС, ведь стоимость фьючерсов — это лишь один из многих факторов, которые учитывает компания при формировании цен в долгосрочных контрактах, добавил Александр Фролов.

Эксперт подчеркнул, что TTF — лишь одна из шести крупнейших бирж Европы, так что наложенные на нее ограничения, скорее всего, приведут к снижению влияния одной и переходу трейдеров к другим торговым площадкам . TTF будет терять свое положение относительно других европейских хабов и британского NPB, согласен президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

— Не думаю, что введение потолка цен на газ существенным образом повлияет на поставки российского топлива. В настоящее время их объемы находятся на уровне 78-82 млн куб. м в сутки (28-29 млрд куб. м в годовом выражении), что примерно в пять-шесть раз меньше показателей прошлого года . Часть газа, который все еще поставляется, скорее всего, имеет частичную привязку к ценам TTF. Поэтому потенциально введение потолка может оказать влияние и на стоимость экспорта в сторону понижения, — считает Марсель Салихов.

Правда, это влияние, с учетом небольших объемов сохраняющихся поставок, не будет существенным, добавил он.

Условный ограничитель

Как сообщали в «Газпроме», поставки компании в страны дальнего зарубежья с 1 по 15 декабря этого года составили 97,8 млрд куб. м — на 45,1% меньше, чем за тот же период 2021-го. В первую очередь, это связано с сокращением экспорта в Европу, отмечали в компании. При этом в «Газпроме» подчеркивали, что растет экспорт газа в Китай — по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между российским монополистом и китайской CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

— Потолок цен на газ в реальности выглядит крайне мягким и направлен, скорее, на некоторое успокоение внутренней аудитории, а не на реальное решение проблем. ЕС остается потребителем на дефицитном рынке, в связи с чем он физически не способен диктовать жесткие условия, — отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС по потолку цен на газ «посягательством на рыночные процессы», отметив, что ожидается ответное решение России, как и в связи с потолком цен на нефть.