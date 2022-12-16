Просчитались по-крупному: Европа заплатит €100 млрд за газовые маневры

Отказ от российского газа будет стоить Евросоюзу порядка €100 млрд. Эксперты предупреждают, что СПГ, на который европейцы делают основную ставку, может банально не хватить: объемы поставок слишком низкие. А на возобновляемые источники энергии рассчитывать пока не приходится. Подробнее — в материале «Известий».

Придется раскошелиться

Чтобы противостоять энергетическому кризису, страны ЕС уже согласовали инвестиции в объеме €330 млрд. Однако, как подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА), этого недостаточно. Расходы придется увеличить еще на €100 млрд , в основном они будут связаны с замещением поставок российского газа.

По предварительным оценкам МЭА, в 2022 году поставки трубопроводного газа из России в Европу снизятся до 60 млрд кубометров с прошлогодних 140 . В будущем году есть риск дальнейшего сокращения снабжения из РФ и даже его «полной остановки».

На этом фоне восстановление спроса на газ в Китае, которого ждут в МЭА, добавит Европе проблем: конкуренция за СПГ возрастет, и дефицит топлива в ЕС в 2023-м составит порядка 53 млрд кубометров . По расчетам агентства, около 30 млрд кубометров Евросоюзу удастся компенсировать — помогут введенные жесткие меры по экономии газа. Но чтобы устранить оставшийся дефицит, потребуются дополнительные инвестиции.

С миру по нитке

Россия отправляла в Европу около 40% потребляемого газа. По итогам 2021 года объем поставок достигал почти 155 млрд кубометров . Однако усилия ЕС по преодолению «зависимости» от дешевого российского сырья обрушило трубопроводные поставки до 62,1 млрд кубометров. Поэтому теперь Европе приходится собирать газ буквально с миру по нитке.

— Алжир, Норвегия, Азербайджан и Ливия уже экспортируют газ по трубам в ЕС и не имеют возможности нарастить прокачку, другие страны из-за географической расположенности не могут поставлять топливо аналогичным способом. Европе остается только один вариант — сокращать потребление и закупать СПГ, — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Однако рынок СПГ имеет свои особенности, в силу которых изыскать необходимые свободные объемы не так просто.

Просчитались по-крупному Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин REUTERS/Chen Aizhu

— Около 70% поставок идут по долгосрочным контрактам. Оставшиеся объемы продаются на рынке спот и уходят туда, где платят больше. До этого года почти все поставки шли в Азию, но ситуация несколько изменилась, и в 2022-м премиальным рынком стал европейский континент . Также выросли поставки из Катара и России. Экспорт российского СПГ в Европу поднялся на 42%, до почти 18 млрд кубометров, заняв 16% рынка, — указал аналитик.

Как поясняет эксперт, объемы рынка СПГ увеличатся лишь с 2026 года, когда основные страны-экспортеры запустят соответствующие проекты. При этом новые объемы уже законтрактовывают разные страны и в основном Китай. При восстановлении спроса в Азии и роста цен танкеры с легкостью направят туда.

Обещаний не сдержали

Основным поставщиком сжиженного природного газа в Европу стали США: объем продаж в этом году вырос более чем в три раза. В минэнерго США сообщали, что в Евросоюз уходит 75% американского СПГ, в среднем по 10 млрд кубометров в месяц . В течение трех лет экспорт газа планируют увеличить еще на десятки миллионов тонн.

Однако рынок оказался к этому не готов: американские сланцевики уже уперлись в потолок и не сумеют нарастить добычу, чтобы компенсировать Европе дефицит. По данным инвестиционной компании Quantum Energy Partners, экспорт СПГ и нефти в ЕС практически достиг предела.

«США не в состоянии добывать больше. Помощи не будет — ни с нефтью, ни с газом», — заявил еще в сентябре глава организации Уил Вэн Ло.

Просчитались по-крупному Фото: AP Photo/Cliff Owen

Об этом же говорят игроки рынка. Соединенные Штаты подняли поставки энергоресурсов только для того, чтобы воспользоваться высокими ценами в Европе, констатировал исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

В увеличении добычи не заинтересованы даже инвесторы в сланцевые проекты. Безудержному росту они предпочитают модель «меньше мощностей, больше прибыли». Поэтому, как отмечает исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл, возможности привлечения капитала для сланцевиков крайне ограничены.

Много препятствий

Ситуацию осложняет критическая нехватка инфраструктуры в Европе для приемки сжиженного природного газа.

— Свободных мощностей по регазификации в ЕС всего лишь на 65 млн т — это лишь половина от того объема СПГ, который должен заменить трубопроводный газ РФ, — говорит Николай Вавилов. — Проекты по строительству новых СПГ-хранилищ запущены, но строить их долго и дорого. Германия приобретает плавучие терминалы для приема сжиженного газа, но цена оказалась более чем в два раза выше, чем ожидали. Стоимость покупки и обслуживания таких терминалов выросла до €6,56 млрд, при выделенных 3 млрд. К тому же строительство новых хранилищ противоречит политике по отказу от ископаемого топлива.

Возникла и другая проблема, о которой в Европе прежде не задумывались: накачивая ЕС газом, Вашингтон получил возможность регулировать европейские цены на электричество.

«Маржа для американцев сейчас максимально привлекательная. Цены на газ в Европе рекордные, а на электроэнергию — практически напрямую зависят от них. Например, ранее мегаватт-час обходился в €10–30, а теперь «новой нормой» считается €100–150», — указывает Forbes.

Издание подчеркивает, что на фоне заполненных хранилищ и экономии энергии цены на газ снизились, но дальнейшие перспективы весьма туманные. Предложение СПГ ограниченно из-за нехватки производственных мощностей. Вдобавок он совсем недешев: расходы на энергоресурсы в этом году выросли в десять раз. Судя по всему, стабилизировать цены за счет американского газа не удастся.