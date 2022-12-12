Мыслить на перспективу: для чего инвесторам из США акции европейских энергокомпаний

Набравший обороты кризис ударил по нефтегазовой отрасли в ЕС: акции европейских энергетических компаний заметно подешевели. Этим воспользовались инвесторы из США, начав их скупать. Планы европейских мейджоров по диверсификации источников энергии пока многим видятся сомнительными. Приобретая бумаги этого сектора, американцы играют вдолгую, отмечают аналитики. Однако в условиях надвигающейся рецессии такая стратегия может быть ошибочной. Подробнее о ситуации — в материале «Известий».

По-дешевке

Как пишет Financial Times, инвесторов из Соединенных Штатов в первую очередь привлекает низкая стоимость акций европейских фирм, особенно в сравнении с американскими компаниями. Например, BP и Shell торгуются по цене примерно в два раза ниже американских ExxonMobil и Chevron.

По оценке Bloomberg, в 2023 году их средний коэффициент EV-to-Ebitda составит 2,4x, что на 54% ниже, чем 5,3x у Exxon и Chevron, в то время как средняя скидка в 2010–2019 годах составляла лишь 26%.

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Как объяснил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов, такая разница в оценке в основном обусловлена различными корпоративными стратегиями.

— Компании ЕС осваивают проекты по возобновляемым источникам энергии с более низкой доходностью и выделяют на них больше капитала, в то время как американские компании сосредотачиваются на своей традиционной деятельности, более маржинальной, что позволяет генерировать большой свободный денежный поток и направлять его на дивиденды и выкуп акций. Введение налогов на энергию в Великобритании, Испании и Италии также бьет по крупным нефтяным компаниям ЕС, — указывает аналитик.

Как отмечает газета, из-за проблем в европейской энергетике подешевевшие бумаги игроков привлекают даже тех инвесторов из США, которые обычно не вкладываются в Европу. Например, британская BP недавно стала вторым по величине холдингом в портфеле BlackRock с активами под управлением в размере $10 трлн.

Сбалансировать риски

Эксперты объясняют тренд на скупку европейских бумаг стремлением американских фондов к ребалансировке портфеля. Это нужно для снижения собственных рисков и сохранения диспозиции по секторам.

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— Американские инвестфонды, ранее вкладывавшие в энергетические компании США, заработали на этих инвестициях в 2022 году 86% и 56% соответственно. Прибыль прекрасная, но из-за столь сильного роста курса акций этих нефтяных гигантов и одновременного снижения цен на нефть в последние месяцы, удерживать их становится слишком рискованно, — поясняет ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

Поэтому, чтобы сохранить необходимую долю портфеля в энергетическом секторе американские фонды продают акции Exxon Mobil и Chevron, а на их место берут европейцев, например, BP и Shell, курс акций которых в 2022 году вырос всего на 10–20% , говорит аналитик.

«Зеленые» планы

Как отмечает Financial Times, европейские акционеры сторонятся инвестиций в энергетические компании по экологическим соображениям, поскольку «их деятельность заключается в добыче ископаемых энергоресурсов, разогревающих планету».

Однако в успехе планов по диверсификации источников энергии многие инвесторы сомневаются. «Вы хороши в добыче нефти, а не в строительстве ветряных электростанций», — заявил Эндрю Гиллик, представитель консалтинговой компании Enverus. По его словам, вполне понятно, чем занимаются ExxonMobil и Chevron, но недостаточно ясно, что собираются делать Shell и BP.

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— Европейские энергетические компании всё больше позиционируют себя зелеными и еще не имеют достаточного опыта в этом направлении: строительство ветряков, логистика, распределение, управление мощностями. А это значит они находятся в переходном периоде без устойчивой модели развития и опыта переживания кризисных явлений в новом позиционировании. Возникает вопрос, как они смогут это пережить, учитывая, что энергетику в Европе нужно развивать по-новому, а денег для этого просто нет , — поясняет финансовый советник, владелец консалтинговой компании Financial Solutions Дмитрий Фетисов.

Таким образом, желание американских инвесторов можно объяснить долгосрочным горизонтом инвестирования. Приобретая европейские компании с низкими оценками, они формируют долгосрочные инвестиционные портфели . При этом экологические факторы также учитываются.

— Для них очень важно владеть лучшими компаниями в индустрии. Рано или поздно зеленый переход случится, и бенефициарами его станут именно те компании, которые сейчас активно работают в этом направлении, несмотря на то, что в моменте это негативно отражается на их маржинальности, — отмечает Евгений Шатов.

Рецессия на пороге

Тем не менее в такой инвестиционной стратегии наблюдатели усматривают и определенные риски — в связи с приближением глобальной рецессии, которую ждут уже в четвертом квартале.

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По мнению старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева, покупка акций циклических компаний в преддверии экономического спада в развитых — неосмотрительное решение . Например, в период рецессии 2008–2009 годов спрос на нефть упал на 2 млн баррелей в сутки, а цены обвалились.

Инфляция, скорее всего, будет расти, издержки европейских предприятий также будут увеличиваться вследствие дорогой энергии. Эти факторы будут ослаблять спрос, указывает Дмитрий Фетисов.