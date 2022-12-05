Уже не торг: как закон об инфляции разделил Европу и США

Встреча Совета по торговле и технологиям США — ЕС 5 декабря стала второй попыткой сторон договориться об изменении американского закона о снижении инфляции (IRA). Документ, угрожающий европейской экономике и по сути, расколовший «единый Запад» , вступит в силу уже в январе, так что в Брюсселе все чаще звучат призывы к скоординированному ответу, в том числе предложения обратиться во Всемирную торговую организацию . Однако Евросоюз вряд ли предпримет контрмеры против Соединенных Штатов, заявили «Известиям» в Европарламенте.

Европейское недовольство

Между Вашингтоном и Брюсселем, которые долгое время выступали единым фронтом, наметился серьезный раскол : если раньше они придерживались политики «не выносить сор из избы», то сейчас в отношении США звучит все больше критики со стороны представителей Евросоюза . Всему виной стал американский закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), который вступит в силу 1 января.

Принятый документ, в частности, предоставляет перебравшимся в США иностранным компаниям льготы в энергетике . Еще закон предусматривает выделение государственных субсидий в размере почти $370 млрд на поддержку зеленых отраслей экономики Соединенных Штатов, а также налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в Америке. Такие меры всерьез обеспокоили европейские страны, которым вдобавок к энергетическому кризису может грозить отток инвестиций за Атлантику.

Уже не торг Фото: Global Look Press/Gerard Bottino

— Закон о снижении инфляции носит дискриминационный характер в отношении европейских компаний, поскольку предлагает массовые субсидии на продукцию, произведенную в США . Это несправедливо поставит в невыгодное положение неамериканские компании и нанесет удар по экономике Европы, которая и так сталкивается с серьезными экономическими последствиями <конфликта на Украине>, — заявил «Известиям» член комитета по экономическим и валютным вопросам Европарламента, депутат от ФРГ Гуннар Бек.

По его словам, немецкие компании уже страдают от потери конкурентоспособности на фоне роста цен на энергоносители, спровоцированного санкциями ЕС в отношении российских газа и нефти . Впрочем, несмотря на потенциальный вред, который нанесет Германии обновленное законодательство США, Берлин не станет вводить контрмеры против американских компаний, уверен депутат ЕП. Также Гуннар Бек усомнился в том, что подобные действия предпримет и другой крупный игрок — Франция.

Однако кажется, что некоторые европейские политики настроены более радикально. Так, председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге ранее призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию .

«Допускаю, несколько небольших изменений в вопросе реализации IRA все еще могут быть согласованы в ходе переговоров. Но не думаю, что что-то существенно изменится, поскольку закон уже принят», — добавил европарламентарий. С ним согласился и другой депутат ЕП Маркус Фербер, подчеркнув: ЕС стоит подумать над активацией инструментов «торговой защиты» .

О необходимости скоординированного ответа на IRA задумались не только отдельные депутаты Европарламента, но и в Еврокомиссии. Так, по словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС должен скорректировать общеевропейские правила, чтобы упростить госинвестиции в экологическую трансформацию , а также заново оценить финансирование. При этом Евросоюз не заинтересован в торговой войне с США, так что Брюссель ответит на антиинфляционный закон «в адекватной и тщательно сбалансированной манере» , заверила она во время выступления в Колледже Европы в Брюгге 4 декабря.

Однако вероятность коллективного ответа на действия Вашингтона все же невелика, считает Гуннар Бек.

— Не думаю, что будет какой-либо ответ ЕС на закон США о снижении инфляции , причем ни коллективный, ни индивидуальный со стороны какого-то европейского государства, — сказал политик «Известиям».

Попытки договориться

Поскольку до дня, когда IRA вступит в силу, остается все меньше времени, США и ЕС активизировали переговорный процесс , чтобы хоть как-то смягчить последствия для европейских компаний. Первой попыткой изменить ситуацию стал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон и переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Тем не менее встречу можно назвать успешной лишь с натяжкой .

Французский лидер выступил с жесткой критикой закона против инфляции . Он предупредил, что из-за этого под угрозой окажутся многие рабочие места, поскольку европейские компании потеряют свою инвестиционную привлекательность. Президент США, в свою очередь, признал недостатки обновленного законодательства, но извиняться перед европейскими партнерами не стал.

« США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться . Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает крупнейшую инвестицию в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи.

Уже не торг Президент США Джо Байден (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Впрочем, говорить о полном провале переговоров нельзя. По данным источника Reuters во французском минфине, лидерам двух стран все же удалось добиться «значительного прогресса» в том, как снизить негативные последствия IRA для Европы . К примеру, Белый дом может при помощи исполнительных указов предоставить ЕС тот же уровень исключений, что и для стран, заключивших соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами.

Второй за месяц попыткой прийти к общему знаменателю должна стать встреча Совета по торговле и технологиям США — ЕС . Его представители собрались 5 декабря в Университете Мэриленда (Вашингтон). Впрочем, несмотря на необходимость договориться, участники от ЕС настроены достаточно негативно. В преддверии мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон указал на «рассинхронизацию» в отношениях Старого и Нового Света. До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в принципе отказался участвовать в мероприятии , поскольку IRA и опасениям европейской стороны по поводу документа будет уделено слишком мало времени: на обсуждение закона отведено 45 обеденных минут.

Не особо надеяться на изменение закона в ближайшем будущем призвал и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. По его словам, Америку нынешняя ситуация вполне устраивает — Вашингтон только выигрывает , причем и политически, и экономически, а происходящие в мире события позволяют ослабить Европу, чтобы ей легче было управлять и диктовать условия.

— Больше всего европейцев возмущает, что Соединенные Штаты узаконили все эти меры . Чтобы что-то там поменять, нужно менять сам закон, принимать поправки, а это не такая простая процедура, — добавил он в беседе с «Известиями». — Не думаю, что американцы ради Европы будут сдавать свои позиции особенно сейчас: при принятом законе и при общем настрое США «свои интересы в первую очередь».

При этом сама повестка саммита, обозначенная властями Штатов, достаточно расплывчатая. В Белом доме сообщили, что в ходе встречи участники подчеркнут «важность трансатлантических отношений и необходимость достижения экономически значимых результатов для граждан и экономик по обе стороны Атлантики».