Проявить оппозицию: зачем США хотят вернуть венесуэльскую нефть

Минфин США разрешил американской компании Chevron Corporation возобновить добычу нефти в Венесуэле. В Вашингтоне снятие санкций объясняют гуманитарными соображениями, ведь недавно официальный Каракас начал переговоры с оппозицией. В то же время за жестом доброй воли кроется попытка ослабить негативный эффект для рынка от нефтяного эмбарго России со стороны Евросоюза. Ожидается, что эта мера вступит в силу уже 5 декабря. Тем не менее, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, попытки заигрывания с Венесуэлой вряд ли обернутся успехом для Штатов.

Гуманитарная игра

Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. Не признав законным президентом республики Николаса Мадуро, Соединенные Штаты отказались покупать у Каракаса нефть. Американским финансовым организациям также запретили обрабатывать платежи в долларах за венесуэльскую нефть, приобретенную третьими странами.

Тем не менее в этом году под санкционным ударом оказалась российская нефть, и потому самим США приходится спасать рынок от скачка цен на сырье. После того как планы Вашингтона сподвигнуть к увеличению добычи страны ОПЕК+ провалились, пришлось вспомнить о Каракасе. К тому же все уже почти забыли о Хуане Гуайдо, которого еще относительно недавно западные лидеры называли законным президентом республики.

На этом фоне Вашингтон 27 ноября разрешил Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле. Дата снятия санкций была выбрана неслучайно. Уже 5 декабря в силу должно вступить эмбарго на российскую нефть (из восьмого пакета санкций). К тому же G7 и ЕС сейчас усердно пытаются согласовать порог цен на российское сырье.

Таким образом, управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), отвечающее за правоприменение в области санкций, выдало Chevron лицензию на работу в Венесуэле сроком на шесть месяцев. Компании разрешено возобновить приостановленные проекты по добыче нефти и производству нефтепродуктов. Хотя она и не сможет начать бурение новых скважин, у нее появится шанс заняться ремонтом и техническим обслуживанием старых.

Официально свой жест доброй воли США объясняют тем, что 26 ноября в Мехико прошла встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с представителями оппозиции. Стороны договорились направить миллиарды долларов замороженных средств на гуманитарные цели внутри страны и программу инфраструктурных инвестиций, которая должна реализовываться под контролем ООН.

Мадуро по итогам переговоров заявил, что «времена ненависти позади». Тем не менее решение минфина США венесуэльский лидер пока не прокомментировал.

— Конечно, это решение объясняется прежде всего необходимостью США увеличить поставки сырой нефти, не затрагивая свои стратегические резервы, чтобы контролировать инфляцию. Ведь в силе остается почти 700 других рестрикций, которые нанесли огромный ущерб экономике и населению Венесуэлы, — заявил «Известиям» испанский политолог Хосе Антонио Эхидо.

При этом, по его словам, Каракас не сможет решить проблему США.

— На пике добычи Венесуэла экспортировала своим клиентам 3 млн баррелей в день. Санкции ослабили производственные мощности страны, и теперь она экспортирует только 1 млн в день. Очевидно, что сегодня экспортные возможности Венесуэлы не сравнятся с российскими или саудовскими, — добавил он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что заигрывание Белого дома с Каракасом нужно рассматривать в контексте.

— До санкций Венесуэла поставляла такое количество нефти, что это позволяло ей находиться на третьем месте среди импортеров в Штаты. Пусть лидирующая Канада и обеспечивает порядка 50% импорта в США, 8–9% из Каракаса были существенной долей, которую пришлось замещать поставками из РФ. Теперь на фоне антироссийских санкций увеличиваются поставки из Саудовской Аравии и Ирака. Однако параллельно с этим Вашингтон продает по миллиону баррелей в сутки из своих стратегических государственных запасов, которые небесконечны, — подчеркнул эксперт.

По его словам, эта распродажа вскоре завершится, а на носу вступление в силу нефтяного эмбарго ЕС против РФ. Это, в свою очередь, может привести к тому, что до миллиона баррелей российской нефти в сутки уйдет с мирового рынка. В условиях такого риска нужно кого-то агитировать увеличивать добычу нефти.

— С Ближним Востоком и Ираном переговоры зашли в тупик, осталась только венесуэльская карта, — добавил он.

При этом Александр Фролов уверен, что упрощение работы с активами Chevron позволит проводить только формальные процедуры и к моментальному развитию отношений Вашингтона с Каракасом не приведет.

Эксперты в статье The Wall Street Journal обращают внимание на то, что американской компании придется решить множество технических вопросов на стареющих нефтяных месторождениях Венесуэлы. Кроме того, США надо будет пересмотреть и ряд других санкций в отношении Каракаса, чтобы обеспечить приток венесуэльской нефти на мировой рынок.

Многополярный миф

США стали заигрывать с Венесуэлой почти сразу после начала российской СВО на Украине. Стоит отметить, что Вашингтон сам ввел нефтяное эмбарго против РФ еще весной этого года. Как раз в марте американская делегация впервые за долгие годы навестила Каракас. По информации

, на встрече обсуждалось возможное снятие санкций в обмен на увеличение добычи нефти Венесуэлой и якобы республика выразила согласие. Однако Николас Мадуро тогда заявил: «Reuters пишет так, как будто они были на встрече. Associated Press — как будто ночевали со мной у меня дома... Все версии, которые появлялись, — чистый обман, чистая спекуляция». Тем не менее в качестве примирительного жеста через несколько дней после переговоров из-под стражи в Венесуэле были освобождены два американца.

В июне последовали новые шаги со стороны США — Госдеп разрешил итальянской Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.

— Это решение минфина США — часть большого переговорного процесса, который идет между Штатами и Венесуэлой с марта этого года. Однако я бы не связывал его исключительно с энергетической историей. Все-таки для Вашингтона заместить российскую нефть — это не такая уж огромная проблема, с которой могут помочь справиться Канада и Колумбия, — заявил «Известиям» заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

По его словам, американцы хотят политического жеста от Венесуэлы в сторону США, в том числе отказа от сотрудничества с Россией.

— Готов ли на это пойти президент боливарианской республики — большой вопрос. Николас Мадуро прекрасно понимает, что после того, как Вашингтон решит свои проблемы с РФ, он рано или поздно займется венесуэльским лидером. То есть ему нужны большие гарантии безопасности для вступления в сделку, — замечает эксперт.

28 ноября посольство РФ в латиноамериканской республике сообщило, что президент Венесуэлы приглашен посетить Россию до конца года. Сроки такого визита будут определены исходя из рабочих графиков Владимира Путина и Николаса Мадуро. Последний раз лидеры проводили телефонные переговоры в марте этого года (до приезда американской делегации в Каракас). Венесуэльский лидер тогда выразил твердую поддержку решительных действий РФ на Украине и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

Дмитрий Розенталь считает, что сейчас боливарианская республика стремится лавировать между крупными игроками мировой политики в лице РФ и США, пытаясь выиграть какие-то преимущества от взаимодействия с обеими странами.

— То есть Венесуэла ведет очень осторожную политику, и потому ждать от нее сильных жестов, и в адрес Москвы тоже, не стоит, — резюмировал эксперт.