Пределовой подход: каким будет потолок цен на российскую нефть

Введением потолка цен нефть Запад не столько стремится ограничить получение Россией сверхдоходов, сколько получить доступ к отечественным углеводородам на равных условиях с азиатскими покупателями , считают опрошенные «Известиями» эксперты. В качестве аргументов они приводят информацию о том, что предельная стоимость продолжает расти по мере ее обсуждения, плюс для ряда европейских стран и Японии ослабят эмбарго. Решение о потолке цен ожидалось 23 ноября, однако пока сведений о нем нет. По последним данным, США и их союзники обсуждали планку в $60-70 за баррель. Впрочем, президент России Владимир Путин заявлял: наша страна не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен. В ближайшее время можно ожидать снижения экспорта черного золота на 0,7-1,2 млн баррелей в сутки, но значимая часть этого объема, вероятно, будет перенаправлена в Азию, полагают аналитики.

Потолок с оговорками

Министерство финансов США распространило руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей стран G7. Как следует из документа, идея введения потолка стала куда мягче , хотя предельный уровень еще официально не объявлен.

Американский Минфин указал, что « расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам ». Из документа следует, что после того, как российская нефть прошла таможенную очистку «в юрисдикции, отличной от РФ», ограничение цены не распространяется на дальнейшую продажу на суше . Но если топливо вновь будут вывозить морем «без существенной переработки за пределами РФ, ограничение цены по-прежнему применяется».

Пределовой подход Российский нефтяной танкер «Полар Рок» в Баренцевом море Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В руководстве предусмотрены дополнительные послабления для ряда стран ЕС и Японии . Например, разрешаются «определенные операции», связанные с импортом российской нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Евросоюза без выхода к морю. До 30 сентября 2023 года Японии разрешено заниматься транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2» при условии, что она предназначена только для ввоза в эту страну.

Также будет разрешена разгрузка с судов, перевозящих российскую нефть, в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием здоровья членов их команды или угрозой окружающей среде. Но введение ценового потолка на нефть не отменяет запрет на ее импорт в США , пояснено в документе.

Пределовой подход Плавучая буровая установка «Северное сияние» в акватории Кольского залива Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В нем сказано, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть «в ближайшее время» . Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что на 23 ноября запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать потолок. На 19.30 мск новостей об итогах встречи не было. По данным газеты, США и их союзники планируют договориться о потолке не выше $60-70 за баррель.

Очевидное и вероятное

Хотя эмбарго на российскую нефть вступит в силу 5 декабря, вместе с потолком цен, эксперты полагают, что это слабо отразятся на экспорте из РФ.

— Уже сегодня понятно, что страховать российские суда могут как российские компании, так и фирмы из дружественных стран. Например, в Индии был создан специально для страхования российских нефтеперевозок страховой пул объемом $60 млн. Кроме того, в документе, который распространил Минфин США, очень поверхностно прописана история со смешением российской нефти с какой-либо другой, что позволяет по-разному интерпретировать этот аспект , — сказала управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, предельные цены на отечественное черное золото установят на выгодном для РФ уровне.

Пределовой подход Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— После того, как соглашением ОПЕК+ квоты добычи РФ сократили на 500 тыс. баррелей, наши западные партнеры стали обсуждать более высокий уровень предельный цен. Получается, они выстраивают эту систему так, чтобы России было выгодно и мы захотели бы к ней присоединиться. А своей аудитории они пытаются продать как сдерживание получение доходов РФ, — сказал эксперт.

Потолок стараются подогнать под реальную цену реализации российской нефти в странах АТР, которая сейчас как раз приближается к $70, согласен доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперта аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Учитывая, сюда не включены расходы на транспортировку и страхование, можно говорить для РФ эта мера ничего не меняет, сказал эксперт. По его мнению, в таком случае потолок цен может не снизить, а, наоборот, потенциально увеличить экспорт российской нефти .

Как полагает Валерий Андрианов, Запад сам создает лазейку для обхода эмбарго с помощью введения предельной стоимости . Если нефть будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда ее впервые приобретает покупатель на суше, получается, никто не запрещает перепродавать это топливо.

Пределовой подход Нефтехранилище компании «Транснефть» в Усть-Луге Ленинградской области Фото: Global Look Press/dpa/Igor Grussak

Впрочем, ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые ограничат цены на нее. А значит, цель, которую ставит перед собой Запад, достигнута не будет — потоки сырья продолжат идти преимущественно в Азию , и именно этот регион получит конкурентные преимущества в глобальной экономической борьбе, подчеркнул Валерий Андрианов.

«Известия» направили запросы в Минэнерго, «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «РуссНефть».

Эмбарго со стороны Запада в обсуждаемом виде может привести к сокращению экспорта на 1,2 млн баррелей в сутки, причем 0,5 млн может быть перенаправлено в Азию , считает Александра Фролов.

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников оценил потенциальное сокращение морского экспорта нефти в декабре-январе в 1 млн баррелей в сутки.

— Это сокращение примерно на 20%, что будет существенно для рынка . Продолжатся поставки в дружественные страны, которые предоставят для этого танкеры и страховое покрытие — в первую очередь, в Китай, — считает эксперт.