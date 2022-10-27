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«Мы сделали выбор в пользу многополярного мира»

Замглавы МИД Венесуэлы Карлос Рон — о переходе на расчеты в нацвалютах, отношениях Москвы и Каракаса, а также внутриполитической ситуации в стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Для того, чтобы снизить зависимость от других стран и доминирования доллара, нужно в том числе переходить на расчеты в национальных валютах. Об этом в интервью «Известиям» на полях XIX заседания клуба «Валдай» заявил замминистра иностранных дел Венесуэлы Карлос Рон. По его словам, на это уйдет немало времени, однако двигаться в сторону многополярного мира просто необходимо. Помимо этого, венесуэльский дипломат оценил уровень двусторонних отношений с Москвой, отметив, что в Каракасе надеются на углубление сотрудничества, особенно в сфере туризма. Кроме того, он рассказал о политической обстановке в своей стране.

«Ситуацию в Венесуэле сейчас можно назвать спокойной»

— В начале октября в офисе президента Венесуэлы сообщили, что глава государства Николас Мадуро не исключает проведение в стране досрочных выборов, которые в настоящее время запланированы на 2024-й. Какова вероятность, что избирательная кампания пройдет раньше намеченного срока?

— Выборы в Венесуэле проходят согласно графику, в соответствии с конституцией и решениями, принятыми Национальным избирательным советом, частью исполнительной ветви власти. Так что перенос выборов не в нашей компетенции.

— По итогам предыдущих выборов в Венесуэле в 2019 году обострился политический кризис. В стране возникло два центра власти: с одной стороны, оказался действующий лидер, а с другой — спикер Национальной ассамблеи, представитель оппозиции Хуан Гуайдо. Как вы оцениваете нынешнюю политическую обстановку в стране?

— Политическую ситуацию в Венесуэле сейчас можно назвать спокойной и достаточно стабильной. У нас политически активное общество, мы переживаем момент его «мобилизации», также происходят обновления в структуре власти страны.

— Какие планы у оппозиционного движения на ближайшее время?

— Оппозиция объявила, что в 2023 году проведет предварительные выборы для того, чтобы определить единого кандидата на президентскую гонку. Это нормальный процесс в рамках демократического общества. Они уже решают, как именно будут выбирать своего представителя, а мы, в свою очередь, занимаемся процессом укрепления и улучшения всей структуры власти.

«Мы делаем ставку на дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами»

— Россия и Венесуэла уже долгое время считаются надежными партнерами. На каком уровне сейчас находится двусторонний диалог, особенно в условиях санкционного давления, которое испытывают обе страны?

— Между Россией и Венесуэлой идет большая работа на протяжении уже многих лет. У нас очень тесные контакты во всех областях, и они постоянно укрепляются. У Николаса Мадуро отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Мы делаем ставку на дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами, основанных на уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

— В каких сферах оно развивается наиболее активно?

— Одна из важнейших областей сотрудничества с РФ — это развитие российского туристического потока в Венесуэлу. И все очень успешно. Я думаю, мы будем увеличивать поток туристов из РФ. Наше министерство туризма работает во всех направлениях, чтобы повысить число российских путешественников в стране.

— В июне глава центробанка Венесуэлы Калисто Ортега Санчес сказал: Каракас заинтересован в том, чтобы взаимные расчеты осуществлялись в национальных валютах. Как продвигается реализация этой инициативы?

— Я считаю, что необходимо пристально изучать любые меры, которые мы можем использовать для снижения зависимости от мировых резервных валют (к таким, в первую очередь, относится американский доллар, также в список, как правило, входят евро, японская иена и фунт стерлингов. — «Известия»). Вместе с тем, все эти процессы требуют времени, а действовать нужно осторожно. Важно, чтобы мир двигался в сторону подобных механизмов, снижающих зависимость одних стран от других. Особенно от тех, что вводят против нас односторонние принудительные меры.

— Сейчас все чаще на повестке дня встает вопрос расширения группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). О своем желании вступить в организацию в последнее время объявили, например, Турция, Саудовская Аравия, Алжир, Египет и Нигерия. Одна из крупнейших латиноамериканских стран — Аргентина — наряду с Ираном уже подала официальную заявку. Что в Каракасе думают о перспективах вступления в БРИКС?

— Мы всегда заявляли о заинтересованности Венесуэлы в расширении отношений с другими странами. Мы сделали выбор в пользу многополярного и мультицентричного мира. Это те процессы, которые следует оценивать весьма пристально, однако все, что способствует укреплению этой многополярности, считаем движением в правильном направлении.

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