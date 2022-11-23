 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Система ПВО сбила пытавшиеся атаковать Балаклавскую ТЭС беспилотники ВСУ
Авто
Первые продажи российского электромобиля «Атом» запланированы на 2025 год
Мир
В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ российских военнопленных
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста в Москве
Экономика
Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Спорт
Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Мир
ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч
Мир
SpaceX подала в суд на украинскую компанию ООО «Старлинк»
Мир
Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных военнопленных РФ
Спорт
Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022
/

Поезд уходит: Европа торопливо скупает российское дизельное топливо

На рынке предрекают масштабный кризис
Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские страны начали лихорадочно скупать дизельное топливо из России — пока эмбарго не вступило в силу. Россия — крупнейший поставщик «дизеля» на континент. Европейцы рассчитывают на импорт из других стран. Но стабильность поставок под большим вопросом, к тому же придется платить втридорога. Крупнейшие игроки говорят о дефиците, предрекая масштабный топливный кризис. Подробнее — в материале «Известий».

Запасы истощились

Европа потребляет более 6 млн баррелей дизельного топлива в день, порядка 750 тыс. из этого объема шло из России. На РФ приходится около половины импорта дизельного топлива в ЕС, напомнили на глобальном саммите FT Commodities Global Summit Рассел Харди и Турбьерн Тернквист, исполнительные директора Vitol и Gunvor.

Поезд уходит
топливо дизель
Фото: Global Look Press/Vincent Isore

По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по величине поставщика, в 2021 году приходилось лишь 12% импорта. По данным Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020 году Франция импортировала 25 млн т дизельного топлива, четверть из него — российское. Великобритания зависит на 18% от импорта дизтоплива из России. Германия — почти на 30%.

Трубное дело: проекты ЕС по замене газа из РФ застопорились
Почему многие из них считаются нерентабельными и могут заработать только через 7–8 лет

То, что запасы «дизеля» на исходе, стало ясно еще весной. Собственного дизтоплива в Европе не хватает: в последние годы многие НПЗ закрылись, запасы стремительно тают. В октябре израсходовали почти 6 млн баррелей — из-за увеличения сроков техобслуживания НПЗ и забастовок во Франции. В итоге ряд стран ЕС столкнулся с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. В частности, заканчиваются средние дистилляты — «дизель» и топливо для реактивных двигателей.

Пока не поздно

С февраля ЕС вводит запрет на транспортировку почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизельное топливо. Ему будет предшествовать запрет импорта российской нефти, который вступит в силу в декабре. По оценкам консалтинговой Wood Mackenzie, это приведет к тому, что его запасы в Северо-Западной Европе к концу зимы сократятся до 210,4 млн баррелей — минимума с 2011-го.

Поезд уходит
нефть танкер
Фото: REUTERS/Tatiana Meel

На фоне таких перспектив европейцы начали спешно закупаться российским дизельным топливом впрок. По данным аналитической компании Vortexa, только в первой половине ноября объем поставок в хранилище «Амстердам – Роттердам – Антверпен» вырос до 215 тыс. баррелей в сутки — на 126% к предыдущему месяцу.

Уровни топлива: грузоперевозчики сообщили о росте цен на дизель
Как это скажется на логистическом рынке и стоимости продуктов в магазинах

«Кто может, тот покупает российское топливо и накапливает запасы. Переход с газа на нефть увеличил спрос, и мы переходим на зимнее дизельное топливо. Это один из факторов, почему российское топливо обходится дороже», — цитирует Reuters одного из европейских трейдеров.

Слабые альтернативы

В последние месяцы азиатские нефтепереработчики также существенно нарастили поставки в ЕС, извлекая выгоду из европейских проблем. По данным PVM Oil Global, разница премии на дизтопливо в Европе и Азии — более $60 на тонну, тогда как в 2021-м было лишь семь. Так, например, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тыс. баррелей в сутки.

Тем не менее аналитики констатируют: альтернативные источники не смогут заместить все выпадающие объемы. Во-первых, под вопросом стабильность этих поставок: все крупные поставщики дизельного топлива сами испытывают его дефицит. К тому же остро встанет вопрос цены.

«Европейцам придется искать дизельное топливо в других странах. Вариантов раз-два и обчелся — Индия, Китай. Для сравнения: в 2021 году Россия поставила только в Европу 31 млн т, Китай отправил своим зарубежным потребителям, включая европейских, всего около 8 млн т. В 2023 году поставки за границу ограничат в угоду внутреннему рынку. В ЕС будут отгружать совсем небольшие объемы и по завышенным ценам. Втридорога будет продавать и Индия», — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Поезд уходит
дизельное топливо
Фото: Global Look Press/Harald Tittel

Особых надежд не приходится возлагать и на США — там самим не хватает. К осени запасы дизтоплива и мазута в стране опустились до самого низкого уровня для этого времени года за четыре десятилетия.

Беззапасный режим: ЕС может не хватить газа на зиму
Когда в европейских хранилищах закончится голубое топливо и чем это грозит

«Так, например, в коммерческих запасах США сейчас находится всего 106 млн баррелей дизельного топлива и мазута. В последний раз запасы были на таком низком уровне в середине октября 1951 года. Как правило, в это время года запасы должны быть минимум на 30% выше. Текущий уровень крайне низкий и будет ухудшаться с приближением зимы», — отмечает Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) уже предупредили: из-за санкций ЕС в отношении российского экспорта следующей болевой точкой европейского энергетического кризиса может стать дизельное топливо. Уже сейчас цены на «дизель» в Европе в среднем на 50% выше, чем год назад.

В отрасли уже ждут катастрофических последствий, причем мрачные прогнозы дают и те игроки рынка, кто обычно не склонен к излишнему алармизму. «Определенно надвигается самый большой дизельный кризис из всех, что я когда-либо видел», — констатировал Дарио Скаффарди, бывший главный исполнительный директор итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras SpA.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022