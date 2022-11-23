Поезд уходит: Европа торопливо скупает российское дизельное топливо

Европейские страны начали лихорадочно скупать дизельное топливо из России — пока эмбарго не вступило в силу. Россия — крупнейший поставщик «дизеля» на континент. Европейцы рассчитывают на импорт из других стран. Но стабильность поставок под большим вопросом, к тому же придется платить втридорога. Крупнейшие игроки говорят о дефиците, предрекая масштабный топливный кризис. Подробнее — в материале «Известий».

Запасы истощились

Европа потребляет более 6 млн баррелей дизельного топлива в день, порядка 750 тыс. из этого объема шло из России. На РФ приходится около половины импорта дизельного топлива в ЕС, напомнили на глобальном саммите FT Commodities Global Summit Рассел Харди и Турбьерн Тернквист, исполнительные директора Vitol и Gunvor.

Поезд уходит Фото: Global Look Press/Vincent Isore

По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по величине поставщика, в 2021 году приходилось лишь 12% импорта. По данным Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020 году Франция импортировала 25 млн т дизельного топлива, четверть из него — российское. Великобритания зависит на 18% от импорта дизтоплива из России. Германия — почти на 30%.

То, что запасы «дизеля» на исходе, стало ясно еще весной. Собственного дизтоплива в Европе не хватает: в последние годы многие НПЗ закрылись, запасы стремительно тают. В октябре израсходовали почти 6 млн баррелей — из-за увеличения сроков техобслуживания НПЗ и забастовок во Франции. В итоге ряд стран ЕС столкнулся с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. В частности, заканчиваются средние дистилляты — «дизель» и топливо для реактивных двигателей.

Пока не поздно

С февраля ЕС вводит запрет на транспортировку почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизельное топливо. Ему будет предшествовать запрет импорта российской нефти, который вступит в силу в декабре. По оценкам консалтинговой Wood Mackenzie, это приведет к тому, что его запасы в Северо-Западной Европе к концу зимы сократятся до 210,4 млн баррелей — минимума с 2011-го.

Поезд уходит Фото: REUTERS/Tatiana Meel

На фоне таких перспектив европейцы начали спешно закупаться российским дизельным топливом впрок. По данным аналитической компании Vortexa, только в первой половине ноября объем поставок в хранилище «Амстердам – Роттердам – Антверпен» вырос до 215 тыс. баррелей в сутки — на 126% к предыдущему месяцу.

«Кто может, тот покупает российское топливо и накапливает запасы. Переход с газа на нефть увеличил спрос, и мы переходим на зимнее дизельное топливо. Это один из факторов, почему российское топливо обходится дороже», — цитирует Reuters одного из европейских трейдеров.

Слабые альтернативы

В последние месяцы азиатские нефтепереработчики также существенно нарастили поставки в ЕС, извлекая выгоду из европейских проблем. По данным PVM Oil Global, разница премии на дизтопливо в Европе и Азии — более $60 на тонну, тогда как в 2021-м было лишь семь. Так, например, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тыс. баррелей в сутки.

Тем не менее аналитики констатируют: альтернативные источники не смогут заместить все выпадающие объемы. Во-первых, под вопросом стабильность этих поставок: все крупные поставщики дизельного топлива сами испытывают его дефицит. К тому же остро встанет вопрос цены.

«Европейцам придется искать дизельное топливо в других странах. Вариантов раз-два и обчелся — Индия, Китай. Для сравнения: в 2021 году Россия поставила только в Европу 31 млн т, Китай отправил своим зарубежным потребителям, включая европейских, всего около 8 млн т. В 2023 году поставки за границу ограничат в угоду внутреннему рынку. В ЕС будут отгружать совсем небольшие объемы и по завышенным ценам. Втридорога будет продавать и Индия» , — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Поезд уходит Фото: Global Look Press/Harald Tittel

Особых надежд не приходится возлагать и на США — там самим не хватает. К осени запасы дизтоплива и мазута в стране опустились до самого низкого уровня для этого времени года за четыре десятилетия.

«Так, например, в коммерческих запасах США сейчас находится всего 106 млн баррелей дизельного топлива и мазута. В последний раз запасы были на таком низком уровне в середине октября 1951 года. Как правило, в это время года запасы должны быть минимум на 30% выше. Текущий уровень крайне низкий и будет ухудшаться с приближением зимы», — отмечает Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) уже предупредили: из-за санкций ЕС в отношении российского экспорта следующей болевой точкой европейского энергетического кризиса может стать дизельное топливо. Уже сейчас цены на «дизель» в Европе в среднем на 50% выше, чем год назад.