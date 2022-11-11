Уровни топлива: грузоперевозчики сообщили о росте цен на дизель

Грузоперевозчики столкнулись с повышением цены на дизель на АЗС — топливные компании с 1 ноября начали сокращать или отменять для них скидки . Литр дизеля к концу года может подорожать на 7 рублей, или на 10% в сравнении с октябрем, оптовая цена топлива станет выше розничной, считают в ассоциации «Грузавтотранспорт». Об этом сказано в письме в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Транспортные тарифы повысятся симметрично, что грозит ростом цен на продукты, предупредили в бизнес-объединении. Логистика уже подорожала, подтвердили производители продуктов. Но в Минэнерго пока не видят оснований для государственного регулирования.

Топливный спор

Топливные компании предупредили перевозчиков о том, что поэтапно пересматривают цены на дизель . Первыми с новой стоимостью столкнутся регионы восточной части страны — Новосибирская, Омская, Кемеровская области и другие. Для них скидка составит 0%, плюс предпринимателям придется уплатить сервисный сбор в 3,61% . Такие условия будут актуальны для предпринимателей, которые потребляют в месяц до 100 тыс. л, следует из письма компании «Газпромнефть — Региональные продажи», с которым ознакомились «Известия». Эти расценки актуальны для топлива сети АЗС «Газпромнефти» и онлайн-платформы компании «Опти24».

В ассоциации перевозчиков «Грузавтотранспорт» сказали «Известиям», что аналогичные письма предприниматели получили и от других топливных компаний . Больше половины рынка приходится на ИП, которые в месяц покупают до 100 тыс. л, около 10% — на крупные компании, которые потребляют до 3 млн л. Новая скидка для последних составляет 3,6%, но ее нивелирует сервисный сбор аналогичной величины, уточнили в бизнес-объединении. Раньше скидки на дизельное топливо составляли 8–12%, и подорожание продукции может быть критичным для рынка , уверены в ассоциации.

Уровни топлива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Грузавтотранспорт» 31 октября направил письмо в правительство и ФАС. В нем ассоциация пояснила: ранее в случае крупных предприятий программы лояльности позволяли экономить в среднем 4–6 рублей с одного литра. Теперь же с учетом новых более скромных скидок и сервисного сбора почти в 1,5 рубля за литр стоимость повысится максимум на 7 рублей на литр , отмечено в обращении. Средняя оптовая цена дизеля для транспортников — около 56 рублей за литр, получается, что топливо подорожает на 10% и более , сказано в письме. Это повлияет на цену товаров для потребителей, которые перевозят фуры: логистические расходы зачастую составляют более 50% от себестоимости продукции , отметили в «Грузавтотранспорте».

«Кроме того, опираясь на опыт прошлых лет, можем утверждать, что это не последнее подорожание в этом году . При наступлении холодов цена на зимнее топливо вырастет еще раз. В прошлом году в октябре–январе дизельное топливо подорожало на 5 рублей за литр», — сказано в письме.

В ассоциации считают, что в этой ситуации необходимо введение государственного регулирования оптовых цен на топливо. Это важно для поддержания приемлемого уровня жизни граждан в новых санкционных условиях, подчеркнули в организации.

«Известия» направили запросы в «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», а также в Российский топливный союз и Независимый топливный союз.

Уровни топлива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ценные продукты

Некоторые продуктовые компании уже получили предупреждения от грузоперевозчиков об изменении тарифов, но пока это не массовая проблема , сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Сейчас речь идет о подорожании на 10–15% , уточнил он. Эксперт подчеркнул, что чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости заложено транспортной составляющей.

— Как правило, на подорожание транспортировки активнее «реагируют» товары повседневного спроса и скоропортящиеся продукты , которые завозят в магазины ежедневно или чаще остальных. Такие продукты — низкоприбыльные, что не позволяет производителям сдерживать рост отпускных цен, — отметил Дмитрий Леонов.

По его словам, доля логистики в себестоимости большинства продуктов растительного происхождения — на уровне 13%, картофеля — 14–16% , в крупных холдингах показатель иногда превышает 20%. В хлебе, пачке макарон или соли доля логистики также существенна , добавил эксперт.

Розничные цены на стелах АЗС ежегодно показывают динамику, близкую к уровню инфляции, напомнили «Известиям» в Минэнерго . Скидки и программы лояльности к цене на стеле — это форма конкурентной борьбы за потребителя, пояснили в ведомстве.

Уровни топлива Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Оценки показывают, что вклад стоимости топлива в конечную цену товаров на макроэкономическом уровне в среднем не более 2% . Также необходимо обратить внимание, что цены на автомобильный бензин, дизельное топливо, природный газ в розничном сегменте существенно не менялись в течение года. Введение государственного регулирования в настоящее время не обосновано , — сказали в Минэнерго.

Там заметили, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо на бирже снижаются .