Уровни топлива: грузоперевозчики сообщили о росте цен на дизель
Грузоперевозчики столкнулись с повышением цены на дизель на АЗС — топливные компании с 1 ноября начали сокращать или отменять для них скидки. Литр дизеля к концу года может подорожать на 7 рублей, или на 10% в сравнении с октябрем, оптовая цена топлива станет выше розничной, считают в ассоциации «Грузавтотранспорт». Об этом сказано в письме в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Транспортные тарифы повысятся симметрично, что грозит ростом цен на продукты, предупредили в бизнес-объединении. Логистика уже подорожала, подтвердили производители продуктов. Но в Минэнерго пока не видят оснований для государственного регулирования.
Топливный спор
Топливные компании предупредили перевозчиков о том, что поэтапно пересматривают цены на дизель. Первыми с новой стоимостью столкнутся регионы восточной части страны — Новосибирская, Омская, Кемеровская области и другие. Для них скидка составит 0%, плюс предпринимателям придется уплатить сервисный сбор в 3,61%. Такие условия будут актуальны для предпринимателей, которые потребляют в месяц до 100 тыс. л, следует из письма компании «Газпромнефть — Региональные продажи», с которым ознакомились «Известия». Эти расценки актуальны для топлива сети АЗС «Газпромнефти» и онлайн-платформы компании «Опти24».
В ассоциации перевозчиков «Грузавтотранспорт» сказали «Известиям», что аналогичные письма предприниматели получили и от других топливных компаний. Больше половины рынка приходится на ИП, которые в месяц покупают до 100 тыс. л, около 10% — на крупные компании, которые потребляют до 3 млн л. Новая скидка для последних составляет 3,6%, но ее нивелирует сервисный сбор аналогичной величины, уточнили в бизнес-объединении. Раньше скидки на дизельное топливо составляли 8–12%, и подорожание продукции может быть критичным для рынка, уверены в ассоциации.
«Грузавтотранспорт» 31 октября направил письмо в правительство и ФАС. В нем ассоциация пояснила: ранее в случае крупных предприятий программы лояльности позволяли экономить в среднем 4–6 рублей с одного литра. Теперь же с учетом новых более скромных скидок и сервисного сбора почти в 1,5 рубля за литр стоимость повысится максимум на 7 рублей на литр, отмечено в обращении. Средняя оптовая цена дизеля для транспортников — около 56 рублей за литр, получается, что топливо подорожает на 10% и более, сказано в письме. Это повлияет на цену товаров для потребителей, которые перевозят фуры: логистические расходы зачастую составляют более 50% от себестоимости продукции, отметили в «Грузавтотранспорте».
«Кроме того, опираясь на опыт прошлых лет, можем утверждать, что это не последнее подорожание в этом году. При наступлении холодов цена на зимнее топливо вырастет еще раз. В прошлом году в октябре–январе дизельное топливо подорожало на 5 рублей за литр», — сказано в письме.
В ассоциации считают, что в этой ситуации необходимо введение государственного регулирования оптовых цен на топливо. Это важно для поддержания приемлемого уровня жизни граждан в новых санкционных условиях, подчеркнули в организации.
«Известия» направили запросы в «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», а также в Российский топливный союз и Независимый топливный союз.
Ценные продукты
Некоторые продуктовые компании уже получили предупреждения от грузоперевозчиков об изменении тарифов, но пока это не массовая проблема, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Сейчас речь идет о подорожании на 10–15%, уточнил он. Эксперт подчеркнул, что чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости заложено транспортной составляющей.
— Как правило, на подорожание транспортировки активнее «реагируют» товары повседневного спроса и скоропортящиеся продукты, которые завозят в магазины ежедневно или чаще остальных. Такие продукты — низкоприбыльные, что не позволяет производителям сдерживать рост отпускных цен, — отметил Дмитрий Леонов.
По его словам, доля логистики в себестоимости большинства продуктов растительного происхождения — на уровне 13%, картофеля — 14–16%, в крупных холдингах показатель иногда превышает 20%. В хлебе, пачке макарон или соли доля логистики также существенна, добавил эксперт.
Розничные цены на стелах АЗС ежегодно показывают динамику, близкую к уровню инфляции, напомнили «Известиям» в Минэнерго. Скидки и программы лояльности к цене на стеле — это форма конкурентной борьбы за потребителя, пояснили в ведомстве.
— Оценки показывают, что вклад стоимости топлива в конечную цену товаров на макроэкономическом уровне в среднем не более 2%. Также необходимо обратить внимание, что цены на автомобильный бензин, дизельное топливо, природный газ в розничном сегменте существенно не менялись в течение года. Введение государственного регулирования в настоящее время не обосновано, — сказали в Минэнерго.
Там заметили, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо на бирже снижаются.
Законодательство не запрещает устанавливать программы лояльности, сказали «Известиям» в ФАС. Они направлены на привлечение клиентов, создание конкурентной среды и не влияют на розничные цены на АЗС. Более того, служба поднимала вопрос таких программ на биржевом комитете 2 ноября. Как сообщили в ФАС, крупные участники рынка нефтепродуктов утверждали, что не отменяли эти программы.