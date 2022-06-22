Цифровые патологии: в Совфеде увидели риск роста цен на АЗС из-за «Яндекса»

В Совете Федерации увидели риск роста цен на бензин из-за вероятной индексации тарифа в «Яндекс. Заправках» . Сегодня к сервису подключена примерно треть АЗС в России. Комитет СФ по экономической политике направил запросы главам Минэнерго и ФАС с просьбой дать оценку действиям корпорации. В конце мая «Яндекс» разослал владельцам АЗС письма о намерении увеличить комиссию в приложении с 2,39 до 3,59% от суммы чека. Это приведет к дополнительной нагрузке на АЗС в размере 10 млрд рублей, считают в ТПП. Бизнес, вероятно, будет вынужден повысить цены на топливо на 1,5–2% для всех клиентов, предупредили в отрасли. Вопрос влияния «Яндекса» на рынок требует проработки, сказали в ФАС.

Беспокойное бремя

Рост тарифа за использование «Яндекс. Заправок» создает риск увеличения цен на бензин , заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. Он сообщил, что комитет направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и министру энергетики Николаю Шульгинову для прояснения позиции ведомств по поводу политики компании.

Недавно владельцы АЗС уведомили СФ, что сервис вновь разослал предупреждение о повышении стоимости его услуг , уточнил Юрий Федоров. В ноябре прошлого года «Яндекс» уже пытался поднять тариф, писали «Известия». Тогда представители топливного бизнеса выступили против новых условий и пригрозили поднять цены на заправках.

Цифровые патологии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как сообщил «Известиям» один из владельцев сети АЗС, очередное предупреждение о росте тарифа в сервисе «Яндекс.Заправки» компания разослала в конце мая . Речь идет о повышении с 2,39 до 3,59% от сумм платежей за топливо через приложение , сказал собеседник издания. По его словам, увеличение тарифа должно произойти с июня.

— Мы анонсировали это изменение в ноябре прошлого года, но по просьбе ряда партнеров отложили его вступление в силу из-за сложной ситуации на топливном рынке до весны этого года. Выросшие операционные издержки из-за роста аудитории сервиса не позволяют больше откладывать выравнивание комиссии , — заявили в «Яндексе».

Стоит приглядеться

В ФАС «Известиям» сказали, что вопрос влияния тарифа за использование сервиса «Яндекс. Заправки» на цены на топливном рынке требует проработки . Позиция ведомства будет сформирована по итогам рассмотрения обращения и направлена в Совет Федерации в установленные законом сроки.

Цифровые патологии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский отмечал, что с начала года оптовые цены на бензин в России снизились более чем на 20%, но АЗС пока не спешат снижать стоимость топлива в рознице . По словам чиновника, операторы хотят компенсировать убытки, которые они понесли за прошедший год на фоне высоких оптовых цен.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что изменение розничных цен на уровень не выше инфляции — важная задача для регуляторов . Также там отметили, что за последние несколько месяцев топливо в рознице дорожало гораздо ниже уровня инфляции, и министерство ожидает сохранения такой динамики в этом году.

Наценочное суждение

В «Яндексе» рассказали, что сейчас в сервисе представлены 8,5 тыс. партнерских АЗС из примерно 24 тыс. заправок в стране . Они доступны водителям в приложениях «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Заправки». Общая аудитория пользователей , которые получают информацию о партнерских АЗС и их условиях, составляет 37 млн человек, п ричем некоторые заправки уже работают по повышенному тарифу, сообщили в компании.

— Электронный сервис способен физически влиять на маржу АЗС и, самое главное, на конкуренцию на розничном рынке только по одному критерию — возможности заплатить комиссию, которую сейчас пытаются поднять. На мой взгляд, практику работы «Яндекс. Заправок» необходимо всесторонне изучить с точки зрения влияния на топливный рынок , — отметил Юрий Федоров.

Цифровые патологии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как рассказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, в среднем наценка на 1 л топлива на АЗС составляет 5 – 6 рублей. На комиссию «Яндексу» уходит около 1,5 – 2 рублей , уточнил он. Если тариф вырастет, сервис будет получать больше 3 рублей каждого проданного через приложение литра, отметил эксперт.

В этой ситуации заправки, вероятно, будут вынуждены повышать стоимость бензина , считает Дмитрий Гусев. По его оценке, в целом цена топлива на АЗС может вырасти на 1,5 – 2% . Предполагаемое повышение коснется всех клиентов вне зависимости от того, пользуются ли они «Яндекс.Заправками», заключил Дмитрий Гусев.

В Российском топливном союзе (РТС) заявили, что выступают против роста тарифа агрегатора.

Альтернативные варианты

В Торгово-промышленной палате тоже согласились с опасениями, которые высказали в Совфеде. «Яндекс» может оказывать влияние на топливный рынок и представлять преимущество одним АЗС перед другими, перенаправлять потоки клиентов, «подсвечивая» своих партнеров, рисуя в навигаторе маршруты, пролегающие через подключенные к сервису заправки , сказал ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин. С учетом повышения комиссии для АЗС «Яндекс» может получить дополнительно около 10 млрд рублей в год , оценил эксперт.

Цифровые патологии Фото: Global Look Press/Anton Belitsky

Если даже с изменением тарифа сервис будет полезен заправкам как инструмент привлечения клиентов, вряд ли кто-то будет отказываться от сотрудничества, если же оплата комиссии не дает никаких преимуществ собственникам, от него можно просто отказаться , сказал «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.