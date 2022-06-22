Цифровые патологии: в Совфеде увидели риск роста цен на АЗС из-за «Яндекса»
В Совете Федерации увидели риск роста цен на бензин из-за вероятной индексации тарифа в «Яндекс. Заправках». Сегодня к сервису подключена примерно треть АЗС в России. Комитет СФ по экономической политике направил запросы главам Минэнерго и ФАС с просьбой дать оценку действиям корпорации. В конце мая «Яндекс» разослал владельцам АЗС письма о намерении увеличить комиссию в приложении с 2,39 до 3,59% от суммы чека. Это приведет к дополнительной нагрузке на АЗС в размере 10 млрд рублей, считают в ТПП. Бизнес, вероятно, будет вынужден повысить цены на топливо на 1,5–2% для всех клиентов, предупредили в отрасли. Вопрос влияния «Яндекса» на рынок требует проработки, сказали в ФАС.
Беспокойное бремя
Рост тарифа за использование «Яндекс. Заправок» создает риск увеличения цен на бензин, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. Он сообщил, что комитет направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и министру энергетики Николаю Шульгинову для прояснения позиции ведомств по поводу политики компании.
Недавно владельцы АЗС уведомили СФ, что сервис вновь разослал предупреждение о повышении стоимости его услуг, уточнил Юрий Федоров. В ноябре прошлого года «Яндекс» уже пытался поднять тариф, писали «Известия». Тогда представители топливного бизнеса выступили против новых условий и пригрозили поднять цены на заправках.
Как сообщил «Известиям» один из владельцев сети АЗС, очередное предупреждение о росте тарифа в сервисе «Яндекс.Заправки» компания разослала в конце мая. Речь идет о повышении с 2,39 до 3,59% от сумм платежей за топливо через приложение, сказал собеседник издания. По его словам, увеличение тарифа должно произойти с июня.
— Мы анонсировали это изменение в ноябре прошлого года, но по просьбе ряда партнеров отложили его вступление в силу из-за сложной ситуации на топливном рынке до весны этого года. Выросшие операционные издержки из-за роста аудитории сервиса не позволяют больше откладывать выравнивание комиссии, — заявили в «Яндексе».
Стоит приглядеться
В ФАС «Известиям» сказали, что вопрос влияния тарифа за использование сервиса «Яндекс. Заправки» на цены на топливном рынке требует проработки. Позиция ведомства будет сформирована по итогам рассмотрения обращения и направлена в Совет Федерации в установленные законом сроки.
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский отмечал, что с начала года оптовые цены на бензин в России снизились более чем на 20%, но АЗС пока не спешат снижать стоимость топлива в рознице. По словам чиновника, операторы хотят компенсировать убытки, которые они понесли за прошедший год на фоне высоких оптовых цен.
В Минэнерго «Известиям» сказали, что изменение розничных цен на уровень не выше инфляции — важная задача для регуляторов. Также там отметили, что за последние несколько месяцев топливо в рознице дорожало гораздо ниже уровня инфляции, и министерство ожидает сохранения такой динамики в этом году.
Наценочное суждение
В «Яндексе» рассказали, что сейчас в сервисе представлены 8,5 тыс. партнерских АЗС из примерно 24 тыс. заправок в стране. Они доступны водителям в приложениях «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Заправки». Общая аудитория пользователей, которые получают информацию о партнерских АЗС и их условиях, составляет 37 млн человек, причем некоторые заправки уже работают по повышенному тарифу, сообщили в компании.
— Электронный сервис способен физически влиять на маржу АЗС и, самое главное, на конкуренцию на розничном рынке только по одному критерию — возможности заплатить комиссию, которую сейчас пытаются поднять. На мой взгляд, практику работы «Яндекс. Заправок» необходимо всесторонне изучить с точки зрения влияния на топливный рынок, — отметил Юрий Федоров.
Как рассказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, в среднем наценка на 1 л топлива на АЗС составляет 5–6 рублей. На комиссию «Яндексу» уходит около 1,5–2 рублей, уточнил он. Если тариф вырастет, сервис будет получать больше 3 рублей каждого проданного через приложение литра, отметил эксперт.
В этой ситуации заправки, вероятно, будут вынуждены повышать стоимость бензина, считает Дмитрий Гусев. По его оценке, в целом цена топлива на АЗС может вырасти на 1,5–2%. Предполагаемое повышение коснется всех клиентов вне зависимости от того, пользуются ли они «Яндекс.Заправками», заключил Дмитрий Гусев.
В Российском топливном союзе (РТС) заявили, что выступают против роста тарифа агрегатора.
Альтернативные варианты
В Торгово-промышленной палате тоже согласились с опасениями, которые высказали в Совфеде. «Яндекс» может оказывать влияние на топливный рынок и представлять преимущество одним АЗС перед другими, перенаправлять потоки клиентов, «подсвечивая» своих партнеров, рисуя в навигаторе маршруты, пролегающие через подключенные к сервису заправки, сказал ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин. С учетом повышения комиссии для АЗС «Яндекс» может получить дополнительно около 10 млрд рублей в год, оценил эксперт.
Если даже с изменением тарифа сервис будет полезен заправкам как инструмент привлечения клиентов, вряд ли кто-то будет отказываться от сотрудничества, если же оплата комиссии не дает никаких преимуществ собственникам, от него можно просто отказаться, сказал «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Среди альтернатив «Яндекс. Заправкам» — безналичный расчет по топливным картам, а также похожие приложения Benzuber и Fuelup (входит в экосистему «Сбера»), отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс». Однако у топливных карт есть целый ряд неудобств, например привязка к единой сети АЗС, а похожие сервисы пока не получили такого же сильного распространения, как «Яндекс.Заправки», заключили аналитики.