Метан не вредно: в России хотят увеличить потребление газа вместо бензина

В России планируют повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. Минэнерго совместно с регионами скорректируют показатель для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух», следует из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). В Минэнерго подтвердили, что ведомство рассматривает возможность увеличения показателя для регионов, конкретные объемы будут проработаны дополнительно. Достижение показателей может происходить в том числе за счет перевода транспорта на газ. По оценкам экспертов, объемы можно увеличить на 30%. Сегодня, чтобы заправить полный бак легковой машины бензином, нужно 1,5–2 тыс. рублей, а метаном — 400 рублей.

Увеличить объем

Минэнерго получило поручение совместно с регионами скорректировать показатель «Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный период» для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» исходя из их инфраструктурных и климатических особенностей. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, который есть в распоряжении «Известий». В аппарате Виктории Абрамченко подтвердили подлинность документа.

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов СO2 газомоторного топлива актуально для всех регионов страны. Ведомство рассматривает возможность увеличения целевого показателя его потребления для субъектов.

— Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ, — пояснили в Минэнерго.

Метан не вредно Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Также в министерстве отметили, что подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» (распространяется в том числе на регионы, которые входят в проект «Чистый воздух». — «Известия») перейдет в формат федерального проекта. Соответствующий документ находится на межведомственном согласовании, добавили в Минэнерго.

В 2021 году объем потребления природного газа в 12 городах проекта «Чистый воздух» составил более 82 млн кубометров, рассказал «Известиям» начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили. Уровень потребления метана в каждом из городов заметно разнится. Это зависит от развитости газозаправочной инфраструктуры в городе, количества транспорта и объема транзитных транспортных потоков, отметил он.

— В большинстве городов-участников возможно увеличение целевых показателей потребления природного газа на транспорте до 30%, но только при условии заинтересованности органов региональной власти, готовности к выделению земельных участков, внедрении специальных налоговых послаблений для транспорта на метане и создании выверенных генеральных схем развития газозаправочной инфраструктуры, — считает Александр Тавдидишвили.

Заправлять по готовности

Увеличение целевого показателя потребления газа в качестве моторного топлива должно быть увязано с программой газификации, уверен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов), вице-президент НТС Дмитрий Гусев. Также нужна генеральная схема развития автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). Раскоординированность строительства инфраструктуры и перевода техники на газ — основная причина отсутствия системно значимого роста на рынке потребления метана, отметил он.

Метан не вредно Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Сегодня в некоторых регионах очереди на таких заправках могут длиться по два-три часа, подчеркнул Дмитрий Гусев. По его мнению, расширение использования метана должно быть прописано в постановлениях к госзакупкам, где необходимо указывать, что при наличии инфраструктуры государственный и муниципальный транспорт обязан работать только на метане. По данным председателя общественного совета Минприроды Александра Закондырина, в 58 регионах работают 246 АГЗС.

— Сначала самый существенный рост показателей дадут городской пассажирский транспорт, такси, коммунальная техника. Так появится база для дальнейшего роста — постепенно на метан начнут переходить транспортные компании, коммерческая логистика, автопарки крупных компаний, — полагает исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.

При оптимистичной оценке хороших показателей перевода техники можно достигнуть за три-четыре года, считает он.

Дешевле втрое

Метан по итогам 2021 года остался самым низкозатратным топливом в России, сказали «Известиям» в компании «Газпром газомоторное топливо». Чтобы заправить полный бак легковой машины, сегодня нужно около 1,5–2 тыс. рублей, метаном — 400 рублей, уточнил гендиректор «Глобалтехэкспорта» Филипп Тупоносов. Природный газ в 2,5–3 раза дешевле дизельного топлива и бензина, согласен Дмитрий Гусев.

— На каждой тысяче километров при расходе в 8 л экономится 2560 рублей по сравнению с 95-м [бензином]. За год получается почти 45 тыс. рублей (средний годовой пробег машины в России — 17,5 тыс. км), — рассказали в компании «Газпром газомоторное топливо».

Метан не вредно Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Природный газ остается ключевой альтернативой дорожающим нефтяным видам топлива, напомнил Александр Тавдидишвили. Его цена базируется на регулируемой государством цене на трубопроводный газ. Именно поэтому природный газ не подвержен резким колебаниям цены, которые можно наблюдать у традиционных видов топлива, рассказал он.

— В среднем в год затраты на топливо, смазочные материалы и техническое обслуживание снижаются в 2–2,5 раза при использовании метана, — оценил Александр Тавдидишвили.

Срок службы газовых двигателей выше в 1,5 раза благодаря чистому составу природного газа, который при сгорании не образует отложений в моторе, добавили в пресс-службе группы ГАЗ. В газовом топливе выбросы вредных веществ снижаются по оксиду углерода в восемь раз, по окислам азота — в два раза, по углеводородам — в три раза, по задымленности — в девять, а сажа не образуется в принципе, сказали в компании. Именно экологичностью природного газа обусловлена целесообразность расширения его потребления в городах проекта «Чистый воздух», сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Транспортные затраты составляют до 30% в цепочке формирования стоимости практически всех товаров народного потребления, потому использование более экономичных видов топлива будет способствовать сдерживанию инфляции и роста цен, полагает Александр Тавдидишвили.

— Но автомобили на газовом топливе дороже традиционных, поэтому для увеличения потребления газомоторного топлива необходимо расширение госпрограммы субсидирования покупки новой газовой техники, — считают в группе ГАЗ.

Впрочем, можно переводить на газ и обычные автомобили, на это требуется в среднем от 40 до 90 тыс. в зависимости от типа машины и региона, отметил Филипп Тупоносов. В России количество автомобилей на газе составляет до 0,25% от общего автопарка, тогда как в мире около 2%, добавил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.