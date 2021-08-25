Разрыв баллонов: в РФ выявили 5 тыс. нарушений перевода машин на газ

За первое полугодие 2021-го в России выявлено и предотвращено более 5 тыс. попыток установки на автомобили газобаллонного оборудования без документов , подтверждающих его соответствие требованиям безопасности. Эти нарушения могли привести к чрезвычайным ситуациям на дорогах и гибели людей, рассказали «Известиям» в Росаккредитации . Отследить их удалось в том числе благодаря запуску реестра документов, которые оформляют специальные испытательные лаборатории. Впрочем, доля контрафактного оборудования сегодня всё еще велика и составляет порядка 40%, а его установка на машины может привести к серьезным последствиям, подчеркивают эксперты .

Занесли в базу

В первом полугодии 2021-го было выявлено и предотвращено более 5 тыс. попыток установки ГБО на машины без наличия документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, рассказали «Известиям» в Росаккредитации. В федеральной службе отметили, что это позволило предотвратить потенциально большое количество чрезвычайных ситуаций на дорогах, которые в том числе могли привести к гибели людей.

Отследить многочисленные нарушения в установке ГБО удалось благодаря появлению в декабре прошлого года реестра документов (заключений предварительной техэкспертизы и протоколов проверки безопасности), которые оформляют специальные аккредитованные испытательные лаборатории для регистрации установки ГБО на транспортные средства. Сейчас к нему подключено 26 лабораторий .

— Введение реестра дисциплинировало работу испытательных лабораторий и сделало услугу по переоборудованию ТС максимально прозрачной . С его появлением и вступлением в силу нового ГОСТа у недобросовестных лабораторий исчезла возможность работать на рынке, — отметили в федеральной службе.

Разрыв баллонов Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Как писали «Известия», с 1 июля 2021 года стали обязательными требования ГОСТа 33670-2015 в части предъявления переоборудованных машин на проверку в специальные аккредитованные лаборатории. Всё газобаллонное оборудование перед установкой проходит оценку соответствия требованиям безопасности, отметили в Росаккредитации. Далее на ГБО выдается сертификат соответствия. Не прошедшее проверку оборудование не может быть установлено на автомобиль. В противном случае машина отправляется на штрафстоянку .

Как отметили в Росаккредитации, каждая третья заявка на переоборудование, подаваемая в испытательную лабораторию, отклоняется или отдается на доработку заказчику, так как не соответствует требованиям техрегламента. При этом в ведомстве разрешили дистанционную процедуру регистрации: лаборатория может оценить качество работ по установке ГБО на основании подробных фото- или видеоматериалов из пунктов переоборудования.

Опасные подделки

Участники рынка знают, что нарушение правил и требований при установке ГБО — это реальная опасность не только для владельца машины, но и для окружающих его людей , сказал «Известиям» исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.

— Метан и пропан безопасны лишь при правильной установке , которая жестко контролируется не только внутри самих ППТО (пунктов переоборудования и технического обслуживания), но и обученными экспертами лабораторий, — отметил он.

Артем Данилов подчеркнул, что для исключения рисков эксперт должен проверить всё — от способа установки баллона и герметичности соединений до расстояния между топливопроводом и электрической проводкой.

Разрыв баллонов Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Переведенный на ГБО с нарушениями автомобиль не взорвется в процессе езды — по печальной статистике соседних стран (Армения, Узбекистан) почти 100% взрывов случаются на заправке, когда давление внутри баллона растет, а не снижается , — добавил Артем Данилов.

Представитель ряда европейских производителей ГБО Сергей Сбирунов рассказал «Известиям», что доля контрафактного ГБО в России может достигать 40% , что влияет на безопасность его использования.

По словам эксперта, для снижения цены оборудования производители контрафакта применяют некачественные компоненты и материалы , которые не предназначены для автотехники. Они уменьшают диаметр и сечение проводов, что может привести к замыканию проводки и возгоранию автомобиля, а также модифицируют программное обеспечение, исключая важные функции безопасности в программе , добавил он.

Генеральный директор испытательной лаборатории «Трансленд» Александр Пономарев отметил, что посреднические компании продолжают незаконно рекламировать свою деятельность, обещая в короткие сроки и с минимальным пакетом документов выдать документацию, необходимую для оформления в Госавтоинспекции соответствующих изменений.

ГБО из машины

Использование поддельного ГБО не приносит автовладельцам необходимой экономии на топливе, а приводит лишь к дополнительным расходам на ремонт оборудования и двигателя машины . Отличить оригинальное оборудование от контрафактного рядовому автовладельцу сложно, поскольку внешне они практически идентичны, сказал Сергей Сбирунов. Реестр же дает возможность автоматизировать контроль за установленным оборудованием по серийным номерам компонентов и специальной маркировке на корпусе.

Разрыв баллонов Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Процедура проверки ГБО позволяет применять при монтаже только оригинальные и одобренные производителем компоненты, указанные в сертификате. Использование реестра помогает избежать обмана потребителей — установки так называемой сборной солянки, где используются компоненты от разных производителей, из разных сертификатов, но не одобренные в составе одного комплекта ГБО , — отметил эксперт.

Впрочем, как считает Артем Данилов, реестр документов ГБО — это лишь способ контроля органов власти за качеством и безопасностью работ.

— К сожалению, «серый» рынок, левые баллоны и «гаражные» установщики никуда не исчезнут, пока люди ради копеечной экономии готовы на эти условия. Важно знать, что ГБО на метане — это не только изрядная экономия на топливе, но в нагрузку еще и регулярное техобслуживание, поверка баллонов и куча документов в бардачке. Конечно, отрасли нужна масштабная цифровизация , которая позволит сократить эту бюрократию, и реестр ГБО — это только первый шаг, — заявил эксперт.

По его мнению, главная мера для предотвращения нарушений в установке ГБО — информирование общества о всех плюсах и минусах перевода машины на газ. Начинать рассказывать об этом стоит уже в автошколах, отметил эксперт.

Разрыв баллонов Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Росаккредитации считают важным обеспечить контроль на станциях техосмотра (машины, на которые установлено ГБО, должны дважды в год проходить ТО), а также проверку на заправках соответствующих разрешений и состояния баллонов на автомобилях.