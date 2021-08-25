Разрыв баллонов: в РФ выявили 5 тыс. нарушений перевода машин на газ
За первое полугодие 2021-го в России выявлено и предотвращено более 5 тыс. попыток установки на автомобили газобаллонного оборудования без документов, подтверждающих его соответствие требованиям безопасности. Эти нарушения могли привести к чрезвычайным ситуациям на дорогах и гибели людей, рассказали «Известиям» в Росаккредитации. Отследить их удалось в том числе благодаря запуску реестра документов, которые оформляют специальные испытательные лаборатории. Впрочем, доля контрафактного оборудования сегодня всё еще велика и составляет порядка 40%, а его установка на машины может привести к серьезным последствиям, подчеркивают эксперты.
Занесли в базу
В первом полугодии 2021-го было выявлено и предотвращено более 5 тыс. попыток установки ГБО на машины без наличия документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, рассказали «Известиям» в Росаккредитации. В федеральной службе отметили, что это позволило предотвратить потенциально большое количество чрезвычайных ситуаций на дорогах, которые в том числе могли привести к гибели людей.
Отследить многочисленные нарушения в установке ГБО удалось благодаря появлению в декабре прошлого года реестра документов (заключений предварительной техэкспертизы и протоколов проверки безопасности), которые оформляют специальные аккредитованные испытательные лаборатории для регистрации установки ГБО на транспортные средства. Сейчас к нему подключено 26 лабораторий.
— Введение реестра дисциплинировало работу испытательных лабораторий и сделало услугу по переоборудованию ТС максимально прозрачной. С его появлением и вступлением в силу нового ГОСТа у недобросовестных лабораторий исчезла возможность работать на рынке, — отметили в федеральной службе.
Как писали «Известия», с 1 июля 2021 года стали обязательными требования ГОСТа 33670-2015 в части предъявления переоборудованных машин на проверку в специальные аккредитованные лаборатории. Всё газобаллонное оборудование перед установкой проходит оценку соответствия требованиям безопасности, отметили в Росаккредитации. Далее на ГБО выдается сертификат соответствия. Не прошедшее проверку оборудование не может быть установлено на автомобиль. В противном случае машина отправляется на штрафстоянку.
Как отметили в Росаккредитации, каждая третья заявка на переоборудование, подаваемая в испытательную лабораторию, отклоняется или отдается на доработку заказчику, так как не соответствует требованиям техрегламента. При этом в ведомстве разрешили дистанционную процедуру регистрации: лаборатория может оценить качество работ по установке ГБО на основании подробных фото- или видеоматериалов из пунктов переоборудования.
Опасные подделки
Участники рынка знают, что нарушение правил и требований при установке ГБО — это реальная опасность не только для владельца машины, но и для окружающих его людей, сказал «Известиям» исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.
— Метан и пропан безопасны лишь при правильной установке, которая жестко контролируется не только внутри самих ППТО (пунктов переоборудования и технического обслуживания), но и обученными экспертами лабораторий, — отметил он.
Артем Данилов подчеркнул, что для исключения рисков эксперт должен проверить всё — от способа установки баллона и герметичности соединений до расстояния между топливопроводом и электрической проводкой.
— Переведенный на ГБО с нарушениями автомобиль не взорвется в процессе езды — по печальной статистике соседних стран (Армения, Узбекистан) почти 100% взрывов случаются на заправке, когда давление внутри баллона растет, а не снижается, — добавил Артем Данилов.
Представитель ряда европейских производителей ГБО Сергей Сбирунов рассказал «Известиям», что доля контрафактного ГБО в России может достигать 40%, что влияет на безопасность его использования.
По словам эксперта, для снижения цены оборудования производители контрафакта применяют некачественные компоненты и материалы, которые не предназначены для автотехники. Они уменьшают диаметр и сечение проводов, что может привести к замыканию проводки и возгоранию автомобиля, а также модифицируют программное обеспечение, исключая важные функции безопасности в программе, добавил он.
Генеральный директор испытательной лаборатории «Трансленд» Александр Пономарев отметил, что посреднические компании продолжают незаконно рекламировать свою деятельность, обещая в короткие сроки и с минимальным пакетом документов выдать документацию, необходимую для оформления в Госавтоинспекции соответствующих изменений.
ГБО из машины
Использование поддельного ГБО не приносит автовладельцам необходимой экономии на топливе, а приводит лишь к дополнительным расходам на ремонт оборудования и двигателя машины. Отличить оригинальное оборудование от контрафактного рядовому автовладельцу сложно, поскольку внешне они практически идентичны, сказал Сергей Сбирунов. Реестр же дает возможность автоматизировать контроль за установленным оборудованием по серийным номерам компонентов и специальной маркировке на корпусе.
— Процедура проверки ГБО позволяет применять при монтаже только оригинальные и одобренные производителем компоненты, указанные в сертификате. Использование реестра помогает избежать обмана потребителей — установки так называемой сборной солянки, где используются компоненты от разных производителей, из разных сертификатов, но не одобренные в составе одного комплекта ГБО, — отметил эксперт.
Впрочем, как считает Артем Данилов, реестр документов ГБО — это лишь способ контроля органов власти за качеством и безопасностью работ.
— К сожалению, «серый» рынок, левые баллоны и «гаражные» установщики никуда не исчезнут, пока люди ради копеечной экономии готовы на эти условия. Важно знать, что ГБО на метане — это не только изрядная экономия на топливе, но в нагрузку еще и регулярное техобслуживание, поверка баллонов и куча документов в бардачке. Конечно, отрасли нужна масштабная цифровизация, которая позволит сократить эту бюрократию, и реестр ГБО — это только первый шаг, — заявил эксперт.
По его мнению, главная мера для предотвращения нарушений в установке ГБО — информирование общества о всех плюсах и минусах перевода машины на газ. Начинать рассказывать об этом стоит уже в автошколах, отметил эксперт.
В Росаккредитации считают важным обеспечить контроль на станциях техосмотра (машины, на которые установлено ГБО, должны дважды в год проходить ТО), а также проверку на заправках соответствующих разрешений и состояния баллонов на автомобилях.