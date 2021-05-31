Гости не по ГОСТу: ввезти автомобиль с пробегом станет сложнее

Контроль за ввозом подержанных автомобилей усилят — теперь их осмотром займутся испытательные лаборатории. Это закроет путь на российские дороги «конструкторам» из Японии и другим потенциально опасным автомобилям. Под угрозой оказались иномарки из США. Как получить ПТС по новым правилам и сколько займет осмотр машины, разбирались «Известия».

Въезд через лабораторию

Автомобили с пробегом, ввозимые в Россию из-за рубежа, будут проверять строже. С 1 июля 2021 года в силу вступает ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Разработкой документа занималась рабочая группа, куда вошли представители Минпромторга России, МВД, ФТС России, Росаккредитации, ФГУП «НАМИ».

ГОСТ регламентирует проверки, которые в обязательном порядке должны будут пройти ввозимые в Россию подержанные автомобили. Для этого Росстандарт создал специальные лаборатории и пункты осмотра. Они расположены поблизости от портов, откуда в основном ввозятся в Россию такие машины.

«Могут возникнуть проблемы с подтверждением соответствия»

Одно из самых важных нововведений, связанных с новым ГОСТ — необходимость предоставлять ТС на реальную проверку в испытательную лабораторию, считает заместитель генерального директора экспертной организации «ПТИА-АВТО», кандидат технических наук Кирилл Кириллов. Теперь автомобили, которые ранее ездили по дорогам иностранных государств, будут проходить в России расширенный техосмотр.

Гости не по ГОСТу Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Проверять будут безопасность конструкции, а также узлы и агрегаты без разборки автомобиля. Затем данные проверки будут заноситься в протокол технической экспертизы, который служит одним из оснований для оформления свидетельства о безопасности транспортного средства СБКТС. Его выдадут, если выполнены все требования безопасности.

— К сожалению, из-за различных требований к автомобилям в разных странах могут возникнуть проблемы с подтверждением соответствия. Например, автомобили с правым рулем требуют дополнительной настройки осветительных приборов: пройти оценку соответствия с недоработанными фарами не получится, потому что они слепят едущих по встречной полосе. Дополнительно придется установить кнопку ЭРА-ГЛОНАСС, — рассказал Кирилл Кириллов.

Не только «конструкторы», но и «американцы»

Новые правила должны повлиять на качество ввозимых из-за границы машины с пробегом. П о информации Росстандарта, около 10% автомобилей из общего объема импорта транспортных средств небезопасны. Это так называемые «утопленники», «конструкторы» и автомобили с фатальными повреждениями. После введения ГОСТ 33670-2015 они уже не смогут пройти проверку и не попадут на российский рынок. Таким образом, покупатели будут иметь гарантию, что приобретают безопасное транспортное средство.

Попадают под удар и автомобили из США: у них проблема в подтверждении экологического класса.

Гости не по ГОСТу Подержанные автомобили, выставленные на продажу Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Системы оценки экопараметров в Европе и США разнятся. Американские двигатели имеют другую систему нормирования, отличную от европейской. Более того, она может разниться в зависимости от штата, для которого они были выпущены. Ранее пытались сделать таблицу соответствий американских норм европейским, однако эксперимент признан неудачным: выше Евро-3 данные разнятся, и к общему знаменателю их привести не получилось, — комментирует Кириллов.

Таким образом, с 1 июля будет невозможно получить ЭПТС на любой автомобиль с американского рынка моложе 30 лет без замены двигателя в сборе с системой выпуска отработавших газов. Автомобили старше 30 лет считаются «классикой» и их регистрацию регламентирует уже другой ГОСТ.

— Мы все понимаем, что такие машины приезжают к нам доживать свой век. Единственный выход — покупать автомобиль, созданный для европейского рынка, то есть на экспорт. На них останется только установить кнопку ЭРА-ГЛОНАСС, — добавил Кириллов.

Час испытаний

По данным Росстандарта, на текущий момент получили необходимую аккредитацию и полностью готовы к работе 13 испытательных лабораторий в городе Владивостоке (из них пять непосредственно на территории портов). Еще пять лабораторий в высокой стадии готовности и проходят процедуры аккредитации. Всего в России порядка 30 таких лабораторий. Кроме Приморья, они расположены в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Благовещенске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.

Осмотр одной машины займет от 40 мин до часа, после этого она получит СБКТС вместе с электронным ПТС.

Гости не по ГОСТу Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Управляющий директор АС СЭП АО «Электронный паспорт» Борис Ионов отмечает, что важной особенностью новых центров стала оптимизация процесса проверки и выдачи СБКТС и ЭПТС. До этого лаборатории оформляли документ об оценке соответствия СБКТС в бумажном виде, заполняли вручную и отправляли в Росстандарт для регистрации в реестре. Это очень усложняло и удлиняло процесс, ведь собственник вынужден ждать почти сутки, чтобы оформить свидетельство о безопасности, и лишь потом получить паспорт ТС.

— Мы совместно с Росстандартом проработали вопрос оптимизации и пришли к выводу, что СБКТС можно и нужно оформлять в электронном виде. Мы разработали функционал, который позволяет после оформления в лаборатории электронного СБКТС сразу использовать сведения из него для автоматического заполнения электронного паспорта. Таким образом, оформление СКБТС и ЭПТС может происходить почти одномоментно, а проверка автомобиля с выдачей полного комплекта документа займет не более 1,5 часов вместо суток. Человек сэкономит время, так как приезжает один раз в лабораторию и через два часа с конечными документами уезжает в ГИБДД, — рассказал «Известиям» Ионов.

«Есть желание защитить рынок от «автохлама»

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что нововведение призвано навести порядок в вопросах импорта. Если год назад многие лаборатории просто не справлялись с наплывом заявок, сейчас ситуация улучшится.

— Существенно снизилось количество «агентов», которые просто продавали свидетельства о безопасности (СБКТС), не заботясь о том, что будет оформлено по этим бланкам. С одной стороны действия правительства понятны: есть желание защитить рынок от «автохлама», которого, надо сказать, было в избытке. С другой стороны, для некоторых регионов, прежде всего для Дальнего Востока, это целая отрасль, в которой заняты несколько десятков тысяч человек. К сожалению, российский рынок достаточно ограничен с точки зрения модельного ряда по многим брендам, поэтому люди могут отдавать предпочтения маркам и моделям, не представленным в России. Необходимо отметить, что если в премиум-сегменте это — вопрос статуса владельца такого автомобиля, то в среднем и бюджетном сегментах многие автомобили, например, из Японии на 20–25% дешевле аналогов на вторичном рынке России , — рассказал Бургазлиев.

Гости не по ГОСТу Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Он считает, что новые правила не должны повлиять на снижение импорта. Скорее нужно опасаться увеличения утилизационного сбора.