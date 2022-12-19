Отпусти, но не забудь: как скандал с Катаром повлияет на поставки газа в ЕС

Катар на фоне разразившегося коррупционного скандала в Европарламенте может прекратить продавать СПГ в Европу . Такой сценарий, как и любые другие разногласия ЕС с поставщиками энергоносителей, будет на руку лишь США , заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Впрочем, объемы газа, экспортируемые Дохой, вряд ли помогут Европе справиться с энергетическим кризисом . Вместе с тем 19 декабря министры энергетики ЕС согласовали потолок цен на газ в размере €180 за 1 МВт·ч , ограничения начнут действовать с 15 февраля следующего года. Однако такой подход приведет лишь к негативным последствиям, считают немецкие и венгерские политики.

Тень «Катаргейта»

Пока весь мир празднует завершение чемпионата мира по футболу , прошедшего в Катаре, Европа продолжает сталкиваться с последствиями громкого коррупционного скандала , также связанного с мундиалем. В рамках расследования уже были задержаны четыре человека, в том числе вице-президент Европарламента Ева Кайли, все они подозреваются в получении взяток, а также в попытках повлиять на политику ЕС в отношении Дохи в преддверии ЧМ-2022 .

Как напомнил «Известиям» депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани, помимо зампреда Европарламента в расследовании засветились чиновники, отвечающие за отношения с Ближним Востоком и Северной Африкой, а также комиссия по правам человека. При этом поддержка ими Дохи не ограничивалась лишь чемпионатом мира — Европарламент продвигал позицию, выгодную Катару, в вопросах внешней политики, указал он.

— Хоть принимаемые решения и не имели конкретных последствий, они давали возможность привлечь внимание СМИ и нанести ущерб имиджу некоторых стран . С другой стороны, Катар вряд ли потратил большие суммы на «беспомощный орган» . Надеюсь, что расследование также затронет более влиятельные европейские органы, такие как Европейская комиссия, — добавил Тьерри Мариани.

Отпусти, но не забудь Али бин Самих Аль Марри, министр труда Катара, беседует с вице-президентом Европейского парламента Евой Кайли во время встречи в Катаре, 31 октября 2022 года Фото: REUTERS/Twitter/Ministry of Labour — State of Qatar

Однако всё это может обернуться даже более серьезными последствиями для европейского сообщества, нежели имиджевыми потерями . Дело в том, что на фоне расследования европарламентарии приняли резолюцию, согласно которой Дохе официально закроют доступ в здание ЕП до конца разбирательств. К тому же планируется приостановить работу над всеми документами , касающимися Катара, в том числе о либерализации визового режима, а также авиационного соглашения между ЕС и Дохой. Подобные ограничения, конечно же, не могли остаться без внимания властей государства Персидского залива.

« Решение ввести такую дискриминационную меру против Катара, ограничивающую диалог и сотрудничество до окончания судебного разбирательства, окажет негативное влияние на региональное и всемирное сотрудничество в сфере безопасности, а также на продолжающиеся дискуссии о глобальном энергодефиците и энергетической безопасности», — отмечается в заявлении катарской стороны. В Дохе отвергли любые обвинения в адрес правительства эмирата.

При этом многие расценили подобные слова как угрозу диалогу Брюсселя и Дохи по поставкам сжиженного природного газа . Особенно остро вопрос импорта голубого топлива стоит в нынешних условиях, когда страны ЕС взяли курс на снижение зависимости от российских энергоресурсов. Однако, по мнению экс-депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта, из Катара в данной ситуации просто сделали козла отпущения.

— Коррупция была до них и будет после. Катарцам не понравилось, что показательную порку чиновникам Евросоюза проводят через них, а они попадают под этот молоток. Отказ от поставки сжиженного газа, если они на это пойдут, будет означать последовательность позиции Дохи , — сказал он «Известиям».

Отпусти, но не забудь Фото: Global Look Press/Sipa Asia/Xu Congjun

Сейчас на Катар приходится около 5% поставок СПГ в Европу, однако его статус как важного газового партнера для ЕС будет только расти за счет планов Дохи на ближайшие пять лет , считают в Politico. Еще летом госкомпания Qatar Energy приняла план по расширению Северного месторождения (North Field East), он включает в себя увеличение производства сжиженного газа с 77 млн до 126 млн т к 2027 году. В 2023-м Доха может поставить в Европу 12–15 млн т, рассказал гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

Помимо этого в конце ноября Qatar Energy и американская фирма ConocoPhillips подписали контракт на поставку СПГ в Германию начиная с 2026 года. Соглашение сроком на 15 лет подразумевает продажу ФРГ 2 млн т голубого топлива ежегодно. Кроме того, французская нефтегазовая компания TotalEnergies в 2022-м стала первым партнером в North Field East, получив 9,375% от общей доли участия, доступной иностранным контрагентам (25%). Также долю в этом проекте получила и итальянская организация Eni.

Неподходящее время

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, от любых конфликтов Евросоюза с поставщиками сырья в плюсе остаются Соединенные Штаты .

— Так как они хотят отрезать любые возможности у Европы в диверсификации импорта энергоносителей, а также понизить конкурентоспособность ее экономики . С учетом энергокризиса в Европе политические разногласия ЕС с Катаром и прекращение поставок оттуда приведут к тому, что в ЕС будут вынуждены компенсировать эти объемы закупками более дорогого американского СПГ, — объяснил он «Известиям».

Европа в этой ситуации становится жертвой интересов Вашингтона , считает Вальдемар Гердт. Впрочем, заключенный с Катаром контракт на поставку СПГ вряд ли поможет той же Германии справиться с энергетическим кризисом, добавил он.

— Это около 3% общей потребности, так что заключение соглашения было скорее положительным пиаром для нашего правительства, чем каким-то средством влияния на нашу экономику. Ее уже практически не удержать от коллапса, так что эти 3% нас вряд ли бы спасли, — сказал он. — На сегодняшний день газ есть. У нас всего одну неделю постояли морозы, но хранилища опустеют очень быстро. Тот, кто думает, что заполненных на 97% хранилищ хватит на зиму, ошибается . Хранилища всегда были полные, и при этом шло поступление газа по трем трубам. Тогда нам хватало его, до конца лета ПХГ становились пустыми. Если мы сейчас не будем докачивать, то в течение двух месяцев они опустеют. Что будет потом — непонятно.

Основными путями российского газа в европейский регион были «Северный поток» и транзит через Украину. Однако на фоне спецоперации, а также сентябрьской диверсии на СП-1 и СП-2 (проект так и не был запущен) поставки трубопроводного сырья сократились. Сейчас российское голубое топливо поступает в Европу только через Украину и «Турецкий поток».

При этом ситуация с энергетической безопасностью в Европе сейчас и так находится в критическом состоянии . Отказ от российского топлива на фоне украинского кризиса уже обошелся Европе почти в $1 трлн.

В сложившихся условиях страны ЕС неделями пытались установить потолок цен на газ. В результате 19 декабря министры энергетики в Брюсселе всё же договорились о максимальной стоимости в €180 за 1 МВт·ч, ограничения заработают 15 февраля 2023 года . Этот механизм будет запускаться, если цены на контракты на месяц или год вперед будут превышать €180 в течение трех дней по индексу TTF (крупнейшего газового хаба Европы).

Изначально Еврокомиссия предлагала установить планку в €275 за 1 МВт·ч , однако чешские власти (Прага председательствует сейчас в совете ЕС) выступили с инициативой поставить лимит в €188. Как подчеркнули в Bloomberg, Германия настаивала на более осторожном подходе к потолку цен на голубое топливо. Вместе с тем Польша, Бельгия, Греция и Италия изначально придерживались агрессивного плана с максимальной стоимостью этого энергоносителя ниже €200 за 1 МВт·ч.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в ходе пробного голосования девять стран высказались против установки потолка цен. Однако этого не хватило, чтобы заблокировать инициативу.

«Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, однако сейчас это оправдано, учитывая энергокризис в Европе. Ограничение цен на природный газ — неправильное, вредное и опасное решение, но, похоже, оно может быть принято», — сказал он еще до заседания.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин спрогнозировал деградацию рынков в случае введения потолка стоимости голубого топлива, а также повышение «уровня неопределенности» . Еще в сентябре Владимир Путин предупредил: РФ не будет поставлять энергоресурсы, если Европа примет политические решения, противоречащие заключенным контрактам.

« Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам . В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — сказал он.

Попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет соответствующее решение, как с указом по нефти, заявил вечером 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.