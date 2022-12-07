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«В Германии ожидается рецессия»

Глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст — о риске деиндустриализации ФРГ и последствиях введения порога цен на нефть
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Введение потолка цен на нефть из России, вероятнее всего, приведет к удорожанию сырья на мировом рынке. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые»). По его словам, эта мера, как и стратегия Берлина на отказ от российских энергоносителей в целом, даст негативный эффект для экономики страны, а в будущем грозит рецессией. Депутат также оценил влияние на Европу принятого в США закона о снижении инфляции и прокомментировал взрывы на «Северных потоках».

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«В конечном итоге за это платит потребитель»

— Олаф Шольц заявлял, что энергетическая безопасность страны на зимний период гарантирована. Как вы оцениваете успехи Германии в поиске альтернативных источников энергии? Смогут ли государства Ближнего Востока и Норвегия восполнить недостающие объемы газа?

Германия закупила большие объемы газа на мировом рынке в короткие сроки и по самым высоким ценам. В том числе это приводит к тому, что более бедные страны оказываются в ситуации, когда они больше не могут покрывать свои потребности в газе, ведь предложение в целом падает. Газохранилища ФРГ в основном заполнены. Останется ли топливо там после зимы, зависит от того, как долго будет длиться отопительный период. Во-вторых, газ все-таки можно сэкономить. Например, снижение потребления в промышленности — это не запланированная мера экономии, а скорее связанная с перемещением или сокращением производства стратегия.

В Германии ожидается рецессия
газ
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

— Германия активно строит СПГ-терминалы, чтобы избавиться от зависимости от России. Недавно стало известно, что на это придется потратить на €3,5 млрд больше, чем планировалось. Оправданы ли эти расходы?

— Поскольку главный приоритет федерального правительства — отказ от российских энергоресурсов в рамках экономической войны против РФ, оно не жалеет средств. В конечном итоге за это платит потребитель. Взрывы цен на газ и нефть уже отчетливо заметны.

— Домохозяйствам и небольшим фирмам в ФРГ с января 2023 года будут давать субсидии на оплату газа и электричества. При этом предельную стоимость электричества в стране утвердят только в марте 2023-го — после самых холодных месяцев. Не опаздывает ли правительство с мерами поддержки?

— Послабления за январь и февраль должны быть опубликованы задним числом в марте. Тем не менее меры поддержки приходят слишком поздно и приносят слишком мало облегчения как гражданам Германии, так и компаниям. Между прочим, они приводят даже к удвоению цены на газ (потребительская цена увеличилась втрое). При этом потребительские цены на электроэнергию выросли примерно на 25%.

В Германии ожидается рецессия
тепло
Фото: TASS/Zuma

«Единственный результат — рост цен на энергоносители по всему миру»

— После взрывов на «Северных потоках» федеральная полиция ФРГ начала расследование. К каким выводам пришел Берлин и есть ли планы по возбуждению уголовного дела?

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— Результаты расследования Федеральной полиции Германии, как и в других странах, до сих пор держатся в секрете. Я считаю абсурдной теорию о том, что Россия сама взорвала проекты. Если вы спросите, кто больше всего выигрывает от разрушения линии, вы получите совершенно иной ответ.

— Как вы оцениваете последствия установления ценового порога на российскую нефть? Сможет ли ЕС согласовать аналогичные меры в отношении газа? Чем это угрожает немецкой промышленности?

— После продолжительных дискуссий для российской нефти был установлен потолок в $60. Как будет работать этот предел цен, весьма спорно. Если это приводит к сокращению предложения, то цены на нефть, как правило, в таком случае будут расти. Скупая танкеры, Россия уже приняла меры предосторожности, чтобы обойти верхний ценовой предел. Я не считаю целесообразными такие санкции или общий бойкот нефти или газа из РФ. Единственный результат — рост цен на энергоносители по всему миру без каких-либо признаков окончания <вооруженного конфликта>.

В Германии ожидается рецессия
нефть
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

«Покидающие Германию компании вряд ли вернутся»

— Франция и Германия обеспокоены американским законом о снижении инфляции. Грозит ли ФРГ деиндустриализация из-за того, что многие немецкие предприниматели хотят перебраться в США?

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— Только разница в ценах на энергоносители в Германии, Европе и США может привести к сокращению промышленности в ФРГ. Я боюсь, что в ближайшие несколько лет немецкая промышленность окажется в невыгодном конкурентном положении. Покидающие Германию компании вряд ли вернутся. Со своей стороны, ФРГ и ЕС должны создать программу, эквивалентную американскому «Закону о снижении инфляции», чтобы обеспечить безопасность размещения предприятий и сделать производство устойчивым.

— Несмотря на кризис, многие немецкие промышленные компании показывают хорошие результаты. Согласно отчету Handelsblatt, производители автомобилей (Daimler Truck и Mercedes-Benz), а также некоторые химико-фармацевтические компании и производитель микрочипов Infineon зафиксируют рекордную прибыль в 2022 году. Чем это можно объяснить?

— Цепочки поставок во многих секторах ослабли, так что производственные процессы могут быть снова запущены. Производители, в свою очередь, могут увеличить продажи за границу — зачастую по более высоким ценам из-за инфляции. Это приносит хорошую прибыль, несмотря на ослабление экономики. Однако ввиду энергетического кризиса это вряд ли продлится долго.

В Германии ожидается рецессия
завод
Фото: Global Look Press/Silas Stein

— Как вы можете оценить последствия санкций против России в целом? Уместно ли говорить о том, что это повлияло на рекордный рост инфляции в Германии?

Санкции ударили по Германии больше, чем по России. В частности, взрыв цен на энергоносители приводит к значительному сокращению потребительских расходов. Это ведет к остановке производства и прекращению операционных затрат в компаниях. Так что в Германии ожидается рецессия.

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