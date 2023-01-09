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В ЕП рассказали о подготовке новых пакетов антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Еврокомиссия уже работает над новыми пакетами санкций против России, вводимыми на фоне конфликта на Украине. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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«Еврокомиссия, очевидно, уже работает над 10-м и, возможно, 11-м и даже 12-м пакетом санкций. Но следует отметить, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств», — подчеркнул он.

При этом сами санкции евродепутат назвал замкнутым кругом, добавив, что они не преследуют четкой политической цели или эффективной стратегии.

«Мы становимся свидетелями игры в одни ворота, которую можно резюмировать следующим образом: санкции требуют ответных санкций, и жизненно важные интересы каждой страны всё чаще оказываются под угрозой», — заключил политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»

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