«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»

Санкции в отношении России негативно отражаются на самом Евросоюзе, который сейчас переживает инфляционный и энергетический кризисы. На этом фоне ЕС необходимо восстановить отношения с Москвой, особенно в сфере поставок энергоресурсов, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. При этом он допустил, что Еврокомиссия уже работает над новыми пакетами рестрикций в отношении РФ. Однако достичь консенсуса по очередным ограничениям с каждым разом становится всё труднее. В ходе беседы политик также оценил перспективы вступления Украины в ЕС и дальнейшего расширения НАТО.

«Мы становимся свидетелями игры в одни ворота»

— За прошедший год Евросоюз ввел против России беспрецедентное количество санкций. Продолжится ли этот курс в 2023-м?

— Политика санкций — замкнутый круг. Каковы последствия международных рестрикций, например, для Сирии? Истощение ресурсов населения, изо всех сил пытающегося прокормить и обогреть себя, найти лекарства. Но президент Сирии Башар Асад одержал верх, а ЕС и США придется иметь с ним дело.



В Венесуэле Брюссель и Вашингтон хотели утвердить оппозиционного политика Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Сейчас санкции смягчены в угоду энергетической политике США, а оппозиция страны буквально на днях (30 декабря. — «Известия») проголосовала за отставку Гуайдо. Эти примеры иллюстрируют одно: санкции не преследуют четкой политической цели или эффективной стратегии. Они стремятся заменить дипломатию.

Что касается России, то Еврокомиссия, очевидно, уже работает над десятым и, возможно, 11-м и даже 12-м пакетом санкций. Но следует отметить, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств. Страны Восточной Европы, например, лоббируют «атаку» на экономические сделки, связанные с ураном, что будет катастрофой для Франции.

Мы становимся свидетелями игры в одни ворота, которую можно резюмировать следующим образом: санкции требуют ответных санкций и жизненно важные интересы каждой страны всё чаще оказываются под угрозой. Более того, ЕС стремится навязать свои пакеты рестрикций другим государствам, что приумножает его имидж высокомерия и нереальной власти.

— Есть ли шанс на смягчение или снятие части ограничений в ближайшем будущем?

— Одной из основных проблем Евросоюза можно назвать отсутствие прозрачности. Депутаты ЕП больше узнают о дискуссиях по санкциям, читая отчеты аналитических центров, чем посещая заседания профильных комитетов. Можно лишь отметить, что переговоры касательно потолка цен на российскую нефть были очень напряженными: многие опасаются, что вступление в силу в феврале 2023 года запрета на импорт углеводородов из РФ станет новым ударом по финансам европейских домохозяйств.

В долгосрочной перспективе Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

— Как повлияло введение санкций на саму Европу?

— Евросоюз переживает серьезный инфляционный кризис, который сильно бьет по беднейшим домохозяйствам. Он будет усугубляться из-за необходимости погашения пакетов искусственного стимулирования экономики, введенных во время пандемии COVID-19. Например, во Франции в III квартале 2022 года чистый долг подскочил на €52,7 млрд, то есть на 113,7%.



Из-за этой санкционной политики государства объединения страдают от различных проблем. Французские фермеры, например, до сих пор с большим трудом справляются с последствиями рестрикций, введенных против РФ еще в 2014-м. Санкции создают три типа проблем для стран — членов ЕС: они усложняют международную торговлю, вызывают вспышку инфляции и увеличивают госдолги.

«Стратегия относительного избегания контактов с РФ невозможна»

— Допускаете ли вы возможность, что на фоне энергокризиса начнется обсуждение восстановления поставок газа по «Северному потоку» после диверсий на «Северном потоке – 2»?

— Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас в Европе зима довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении. Однако европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.

— Тем не менее Евросоюз и дальше будет придерживаться политики отказа от российских энергоресурсов?

— На данный момент это то, за что выступает Еврокомиссия. Отмечу, что до февраля 2022 года ЕС на 25% зависел от России по энергопотреблению и на 40% по газу. Эта ситуация напоминает нам о том, что РФ — наш сосед и что в долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой. Это сделает нас менее зависимыми от таких неблаговидных государств, как Катар, с которым мы сближаемся, чтобы отдалиться от России.

В долгосрочной перспективе Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Швеции Анн Линде (слева направо) на пресс-конференции после подписания протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

— В 2022 году Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО, однако их вступление тормозит прежде всего Турция…

— Вступление Швеции и Финляндии не в интересах членов Североатлантического альянса. Понятно, что администрация НАТО выступает за продвижение их вступления, чтобы извлечь выгоду из <конфликта> на Украине. Несколько месяцев назад Франция официально задавалась вопросом, не находится ли альянс в состоянии церебральной смерти. Если, условно, завтра НАТО станет машиной для поддержания латентной войны с Россией и Китаем, это будет полностью противоречить интересам моей страны.

— Возможно ли, по вашему мнению, присоединение других стран к НАТО — например, Австрии, Ирландии, Мальты или Швейцарии?

— Я не вижу смысла в том, чтобы эти страны присоединились к НАТО. Австрия установила принцип нейтралитета в качестве краеугольного камня своей внешней политики, Швейцария также придерживается этого исторического статуса. А на Мальте и в Ирландии решение о членстве всегда было не особо популярным.

К тому же в более общем плане возникает вопрос о притягательности НАТО. Действительно ли такой стране, как Франция, выгодно находиться в составе объединенного командования? Для меня ответ однозначен — нет. Очевидно, что здесь есть технические преимущества, но это дорого обходится нам в международной политике. Более того, Франция, у которой традиционно было широкое присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, втягивается в проблемы Восточной Европы, где ее интересы ограниченны.

«Киев выживает лишь благодаря финансовым вливаниям ЕС»

— 23 июня Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. Каковы шансы, что Киев в ближайшее время станет полноправным членом союза?

— Процедура вступления длительная и сложная. Украина далека от соответствия копенгагенским критериям, несоблюдение которых должно было бы помешать ей получить статус страны-кандидата. Свобода прессы, высокий уровень коррупции, слабость госинститутов — всё это факторы, которые были проблемными для Украины еще до 2014-го и которые вряд ли улучшатся. Международное призвание Украины — быть мостом между русским миром и Западной Европой. Всё, что идет вразрез с этой географической и исторической очевидностью, станет фактором международной турбулентности.

ЕС стал главным спонсором госказны Украины еще до США, которые выступают в качестве основных поставщиков оружия. Такая политика будет чрезвычайно дорого стоить налогоплательщикам стран — членов ЕС. Если продолжать так и дальше, это может перевернуть с ног на голову жизнь европейских народов, которые и так обеспокоены колоссальными средствами, отправляемыми на Украину, и влиянием санкций на их уровень жизни.

В долгосрочной перспективе Флаг Евросоюза установили в зале пленарных заседаний Верховной рады Украины во время выступления перед депутатами по видеосвязи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, июнь 2022 года Фото: ТАСС/EPA/ANDRII NESTERENKO

— Сколько уже потрачено на Украину и сколько ЕС планирует направить в будущем?

— На 2023 год Евросовет уже принял решение предоставить Украине €18 млрд финансовой помощи. Эта сумма станет дополнением к €7 млрд макрофинансовой помощи, направленной Киеву с 2014 года. 24 января 2021-го председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что, включая эту макрофинансовую помощь, общая сумма выделенных средств Украине с 2014 года составила €17 млрд.

Таким образом, мы видим, что после 2014 года Киев выживает лишь благодаря финансовым вливаниям ЕС. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда ЕС финансирует государство, которое уже было в упадке до февраля 2022 года, а США хотят заставить европейцев оплачивать его восстановление в долгосрочной перспективе. Это вызывает еще одну проблему — коррупцию, поскольку Европейская счетная палата в своем отчете за сентябрь 2022 года уже напомнила, что помощь Украине была прежде всего «подпиткой коррупции».

Евросоюз поставляет мало оружия Украине, здесь в основном помогают США и НАТО. В 2022 году ЕС мобилизовал Европейский фонд мира на сумму €3 млрд. Государства — члены ЕС в основном оказывают помощь в двустороннем порядке, что очень проблематично. Многие французские солдаты уже считают, что мы ослабляем нашу армию, передавая оборудование Киеву, и говорят об этом всё более и более публично.

«Принятие новых стран в ЕС в 2004 году было крупной геополитической ошибкой»

— Какова вероятность, что другие страны-кандидаты, к примеру, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Турция или Черногория смогут стать полноправными членами ЕС?

— Партия «Национальное объединение» (по списку которой Мариани был избран в ЕП. — «Известия») против любого дальнейшего расширения ЕС. Принятие новых стран в ЕС в 2004 году было крупной геополитической ошибкой, которая заставила нас следовать политике недоверия к нашему российскому соседу. Сегодня присоединение упомянутых стран было бы проблематичным по разным причинам, но их можно свести к одной: те государства, что вносят наибольший вклад в бюджет ЕС, не заинтересованы в их вступлении в ЕС. Это интерес брюссельского бюрократического аппарата, который стремится ускорить процесс интеграции в угоду себе.

— А есть ли шансы у Сербии с учетом косовского вопроса и регулярных эскалаций в регионе?

— Сербия соответствует многим критериям для членства в ЕС, но она подвергается серьезным нападкам со стороны союза за дипломатическую независимость и заявленное желание сохранить свои исторические права в Косово. Брюссель должен прекратить давать ложные обещания на Западных Балканах, жители которых справедливо недоумевают, почему ЕС так лицемерен по отношению к ним.

В долгосрочной перспективе Фото: REUTERS/Florion Goga

— А существует ли обратная тенденция — не к расширению, а к постепенному распаду Евросоюза?

— ЕС стоит перед историческим выбором: либо он продолжает попытки превратиться в технократическое сверхгосударство, которое народ будет продолжать постепенно отвергать, либо снова становится тем, чем должен был быть, — зоной свободного сотрудничества между свободными нациями. Сегодня сумма постковидного долга и наше слепое потакание требованиям украинского президента могут привести к экономическому краху ЕС. Думаю, в долгосрочной перспективе у наиболее финансово устойчивых стран не будет выбора, кроме как реформировать ЕС или выйти из него, если они не хотят потерять суверенитет и окончательно опустошить финансовые ресурсы.

— Политика рестрикций сильно затронула российский спорт. Тем не менее в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Олимпиаде в Париже в 2024 году должны выступать атлеты из всех стран. Смогут ли, по вашему мнению, российские спортсмены принять участие в Играх?

— Посмотрим, сдержит ли он свое слово, но хочу подчеркнуть: у Эммануэля Макрона хорошо получается говорить на публику, но итоги его международной политики оставляют желать лучшего. До Олимпийских игр еще далеко — надеюсь, к тому времени будет найдено мирное решение конфликта с учетом взаимных интересов российского и украинского народов.