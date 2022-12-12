Попасть в девятку: почему ЕС не утвердил новый пакет санкций против РФ

Евросоюз продолжит работу над новыми мерами ограничений против России . Об этом по итогам встречи глав МИД ЕС 12 декабря заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее в Брюсселе договорились увеличить на €2 млрд финансирование Фонда мира, из которого оплачиваются военные поставки Украине . Согласно черновику проекта девятого пакета санкций, в основном они нацелены против российских чиновников, журналистов и артистов. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что несмотря на символизм ряда мер, рестрикции ЕС выходят на новый уровень — вскоре Брюссель сконцентрируется на отслеживании нарушений санкций в отношении РФ третьими странами .

Торг идет

О том, что ЕС еще не согласовал девятый пакет антироссийских санкций, Жозеп Боррель сообщил 12 декабря по итогам встречи глав МИДов объединения. По словам дипломата, работа над ним продолжится . К слову, вечером в понедельник с этой целью встретились постпреды стран Евросоюза.

Издание EUObserver уже днем выложило черновик девятого пакета. Согласно документу, под прицелом ЕС на этот раз в основном российские чиновники, журналисты и артисты , поддерживающие СВО. В список персональных санкций попали более 140 физлиц , в том числе журналисты Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, а также режиссер Никита Михалков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала ограничения против четырех российских телеканалов . Российские СМИ Брюссель обвиняет в «грубом искажении и манипулировании фактами».

Как подчеркивается в тексте проекта рестрикций, девятый пакет предпринимается «на фоне бомбардировок Россией систем отопления и водоснабжения Украины в начале морозной зимы». Российские власти неоднократно заявляли, что ВС РФ не наносят ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Экономические меры против Москвы на этот раз не столь масштабные. ЕС предлагает :

— запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям (в сферах электроники и IT-компонентов);

— замораживание активов Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка;

— запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России.

Отметим, торги в ЕС за санкции происходят не в первый раз . Восьмой пакет, содержащий нефтяное эмбарго против РФ, страны согласовывали более месяца из-за позиции Венгрии. Первые предложения по девятому пакету появились в октябре, однако до сих пор у стран есть разногласия.

10 декабря польский посол при ЕС Анджей Садось заявил, что переговоры по новым сакнциям зашли в тупик из-за большого количества исключений , на которых настаивали Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия.

В том числе споры вызвало предложение дать странам на национальном уровне возможность замораживать активы людей, находящихся под санкциями ЕС и работающих в аграрном секторе. Кроме того, Венгрия потребовала исключить некоторых членов российского правительства из черного списка ЕС (ранее Будапешт уже «спас от этой участи» Патриарха Московского и всея Руси Кирилла).

— Санкционная фантазия европейских чиновников и политиков подходит к концу , несмотря на то, что восемь пакетов они согласовали успешно. Какие-то отдельные инициативы в рамках девятого уже не вызывают большого энтузиазма и единого порыва. Однако говорить о разломе, конечно, преждевременно , — заявил «Известиям» научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Шеин.

По его словам, для ЕС важнее сам факт принятия нового пакета против РФ, чтобы доказать этим последовательность своей политики .

— Ситуация торга становится уже типичной. Вероятно, страны Прибалтики всё-таки смягчатся, а Венгрию чем-нибудь поощрят, чтобы появился устраивающий всех вариант, — добавил эксперт.

Вечером глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что новый пакет санкций против России не затронет сферу ядерной энергетики. Он также подтвердил, что Будапешт выступил за исключение из черного списка некоторых физических лиц — в итоге они коснутся 141 человека.

Новый уровень

В вопросе санкций ЕС тем не менее начинает преуспевать за своим североатлантическим партнером — США. Брюссель уже выбирает кандидата на должность спецпредставителя по санкциям . Газета Financial Times сообщила 12 декабря, что им может стать бывший посол ЕС в США Дэвид О’Салливан. По информации издания, он получит пост уже 13 декабря, а приступит к работе в январе 2023 года. В его задачи должен входить надзор над соблюдением европейских санкции против РФ по всему миру. В частности, ожидается, что Дэвид О’Салливан сконцентрирует свое внимание на Турции . Как поясняет Financial Times, в Брюсселе надеются убедить Анкару принять меры против бизнеса, который пытается обойти запрет на поставки запрещенных товаров из промышленного и оборонного сектора. Также следить будут за Сербией и ОАЭ .

— ЕС уже выбирает американский стиль, делая ставку на экстерриториальные рестрикции . Будущее санкционной политики объединения за мониторингом применения санкций и наказанием за их несоблюдение. Однако более содержательную оценку этому можно будет давать только после того, как появятся первые кейсы введения вторичных санкций, — отметил Сергей Шеин.

Пока ЕС за поддержку РФ наказывает санкциями только Иран . 12 декабря Жозеп Боррель анонсировал новые меры против Тегерана — из-за нарушения прав человека и военного сотрудничества с Москвой.

К слову, на вопрос журналиста о том, будут ли применяться санкции против европейских партий, которые близки к российским политикам, Жозеп Боррель сказал: «Нет».

Догнать и даже обогнать Вашингтон Брюссель пытается в вопросе конфискации российских активов . Напомним, ЕС всё еще не может разрешить спор с собственным законодательством, чтобы изъять замороженные российские средства и передать Киеву. Как рассказал «Известиям» депутат Европарламента Гуннар Бек, многие страны хотели бы уже сейчас видеть решение по этому вопросу.

— В настоящее время в ЕС заблокировано €300 млрд резервов ЦБ РФ, а также около €19 млрд активов российских крупных бизнесменов. Брюссель сейчас пытается создать законодательную базу для изъятия этих средств и использования их для реконструкции Украины , — добавил он.