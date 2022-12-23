Потолочное перекрытие: как Россия ответит на попытки регулировать цены на её нефть

В ответ на введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть, РФ запретит поставки тем странам и юрлицам, которые будут требовать соблюдения ограничений, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Эти меры 23 декабря обозначил и вице-премьер Александр Новак. По его словам, результатом введения потолка цен может стать сокращение российской добычи в следующем году на 500–700 тыс. баррелей в сутки — это 5–7% от текущего объема. Снижение добычи Россия наверняка компенсирует ростом котировок — в случае сокращения экспорта на указанный объем, нефть может подорожать более чем на $10, полагают эксперты. Ответные меры России будут закреплены в указе президента России, который Владимир Путин планирует подписать в начале следующей недели.

Ответная мера

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, введенного Западом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин днем ранее сообщил, что подпишет указ об ответной мере в начале следующей недели.

Потолочное перекрытие Фото: REUTERS/Tatiana Meel

Нефтяные санкции стран Запада были введены 5 декабря: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую продукцию на уровне $60 за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Владимир Путин отметил, что его указ будет «предупредительной мерой», потому что в результате введенных Западом ограничений российская экономика не пострадала.

Введенные Западом ограничения не смогли оказать влияния на экономику РФ в том числе потому, что российские компании и так продают нефть ниже потолка, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Сегодня баррель российской нефти Urals стоит около $54, Brent — более $80 , добавил он.

Наиболее вероятным ответом России может стать запрет на отгрузку нефти в тех случаях, когда получателем значится страна, поддерживающая антироссийские ограничения или если в контракте будет отсылка к потолку цен, отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Кроме того, РФ может определить максимальный дисконт на российский сорт нефти Urals к эталонному сорту Brent, — тогда при попытке увеличить скидку продажа будет запрещена, отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Это тоже рабочий вариант построения торговли. К его плюсам можно отнести то, что покупатели из дружественной Азии не получат рычаг давления на Россию и не смогут требовать еще больших скидок, — заявил аналитик.

Потолочное перекрытие Фото: Global Look Press/Marc Tirl

Еще одна мера, которую теоретически может ввести Россия — запрет на продажу нефти недружественным государствам через страны-посредники, считает Андрей Маслов. Правда, такой вариант будет экономически невыгоден РФ и маловероятен , добавил он.

Влияние на рынок

Прямые поставки нефти из России в недружественные страны. скорее всего, будут прекращены, но торговля российской нефтью вряд ли в целом остановится , отмечает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Очень вероятно, что азиатские страны или страны Ближнего Востока, не соблюдающие потолок, будут ее перепродавать, добавил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова на сокращение добычи, как следствия ответных мер на введение потолка цен на нефть и нефтепродукты. Чиновник отметил, что в начале 2023 года производство может быть снижено на 5–7% или на 500–700 тыс. баррелей в сутки. Как заявил Александр Новак, это незначительный объем, но, тем не менее, «такие риски существуют».

Сейчас добыча черного золота в России составляет около 10,5 млн баррелей в сутки, а экспорт нефти и нефтепродуктов — около 8 млн, отметил Дмитрий Гусев. Снижение этих показателей на 500–700 тыс. Россия сможет компенсировать ростом котировок, полагает эксперт. В случае сокращения экспорта из РФ на указанный объем, возможно подорожание нефти на более чем $10, уточнил эксперт.

Потолочное перекрытие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

23 декабря в 18:00 мск цена февральских фьючерсов Brent достигла $83,7, согласно данным на бирже ICE. При этом в начале недели цена была в районе $80 за бочку.

Сейчас российская нефть не экспортируется в США, Японию, Канаду, Германию, Великобританию, Италию, Францию (страны G7). Из европейских государств нефть из России получают страны, которые критически зависят от поставок сырья по нефтепроводу «Дружба» — это Чехия, Венгрия, Польша, Германия, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Впрочем, представители этих стран в разное время заявляли, что так или иначе будут искать возможности для снижения заказов по этому маршруту — в течение нескольких лет прогнозируется сокращение поставок нефти из РФ по «Дружбе», сказал эксперт. При этом пока западные ограничения не распространяются на поставки черного золота по трубопроводу или по железной дороге, добавил Дмитрий Александров.