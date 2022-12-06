Нефть толку: черное золото может подорожать до $100 из-за ограничений G7

На фоне введения западными странами потолка цен на нефть из РФ стоимость черного золота может вырасти выше $100 за баррель , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет, если Россия на законодательном уровне запретит отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения, тем самым снизив поставки на мировой рынок. Но есть и другой сценарий, при котором РФ перенаправит выпадающие поставки в Азию — в этом случае цена на нефть может закрепиться на текущем уровне в $85 за бочку, считают аналитики. С 5 декабря вступил в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 установили на уровне $60 за баррель. Россия готовит ответные действия, заявил в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новые ограничения

В качестве ответа на введение потолка цен для российской нефти в $60 за баррель РФ может разработать законодательные акты, которые будут ограничивать реализацию отечественного сырья странам и компаниям, поддержавшим антироссийские ограничения , отметил в разговоре с «Известиями» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Фактически речь может идти о юридическом запрете для российских нефтяных компаний заключать подобные сделки, согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Аналогично Россия уже запрещала поставки газа недружественным странам, которые отказывались оплачивать его за рубли , добавил Александр Фролов.

Очередные антироссийские меры стран Запада — эмбарго на транспортировку российской нефти по морю и потолок цен на нее на уровне $60 за баррель — вступили в силу 5 декабря. Их ввели страны «большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) и Австралия . В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о подготовке Россией ответных мер.

Нефть толку Фото: Getty Images/Esemelwe

Если отказ России от поставок в страны, поддерживающие потолок цен, будет оформлен законодательно и за нарушение этого запрета компаниям и физлицам будут грозить штрафы или еще какие-либо наказания, то это ограничит возможность частного бизнеса обходить взаимные санкции стран Запада и России, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Соответственно, на нефтяном рынке предложения действительно станет меньше и его ждет значительный скачок цен вверх, отметила аналитик.

При этом РФ может нарастить поставки нефти в Азию, например Индию и Китай, отметил Дмитрий Гусев. Экспортные поставки в ЕС будут максимально перенаправляться на другие рынки, для чего уже закуплено более 100 танкеров для перевозки сырья , согласен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Если поставки в Азию смогут компенсировать выпадающие поставки в ЕС, то котировки могут закрепиться на текущем уровне в районе $85 за баррель , предположил Дмитрий Гусев.

На фоне вступления в силу новой ограничительной меры нефтяные котировки показали рост: 5 декабря на открытии торгов цена февральских фьючерсов Brent составляла около $85,7, а уже в 16:30 мск поднялась до $88,2 за баррель, откатившись к 18:30 до $86,5 за бочку, свидетельствуют данные торгов ICE.

Нефть толку Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России. 4 декабря вице-премьер Александр Новак исключил подчинение России потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи. Он также отметил разработку Россией ответных мер .

«Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (от англ. «потолок цен». — «Известия») независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций» , — сказал он.

«Известия» направили запрос в Минэнерго и аппарат Александра Новака.

Влияние на рынок

Под новые ограничения попадают только новые контракты, а до конца года основной объем российской нефти законтрактован и ее реализация будет осуществляться в обычном режиме, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Кроме того, ограничения предусматривают переходный период в 45 дней, то есть сырье, скорее всего, в этот период дойдет до адресатов без проблем, считает он.

— Дальше рынку придется подстраиваться, первые реакции можно будет заметить во второй половине января — тогда же можно будет делать выводы о том, что происходит с морскими поставками и куда идут основные объемы российской нефти , — отметил эксперт.

Владислав Антонов добавил, что до конца 2022 года вероятный диапазон составит $90–100 за баррель Brent. Если же Россия приостановит транзит энергоресурсов от соседей в ЕС и откажется поставлять полностью нефть и газ из-за потолка цен, то стоимость черного золота может преодолеть отметку в $120 за бочку , так как заместить российские энергоресурсы для Западной Европы никто оперативно не сможет.

Нефть толку Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

При этом сейчас очень сложно говорить, что именно будет происходить с мировым рынком на фоне новой антироссийской меры, отметил Дмитрий Гусев.

— Об этом говорит позиция стран ОПЕК+, которые на последнем заседании 4 декабря решили сохранить объемы добычи. Если б участники были уверены, что России будет некуда девать нефть, они бы увеличили свои уровни добычи . Однако этого не сделано, — подчеркнул эксперт.

Как писали «Известия», ОПЕК+ сохранила действующее октябрьское решение альянса о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки, несмотря на политику стран ЕС и G7. Китайская газета Global Times также писала, что от принятого Евросоюзом ограничения на российскую нефть Европа пострадает больше, чем Россия, так как РФ может изыскать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы.

Влияние потолка цен можно будет оценить в начале следующего года, когда станут понятны объемы недопоставок нефти из РФ , согласен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Если снижение поставок сырья из РФ не превысит 500 тыс. баррелей в сутки, ценник Brent, вероятно, поднимется на $2–3 за баррель. Если же добыча нефти в России через месяц-полтора сократится на 1 млн баррелей, то котировки нефти легко вернутся в район $100 за бочку. Еще более значительные недопоставки сырья могут взвинтить нефтяные цены к отметке $110, — оценил он.

Нефть толку Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В середине ноября Международное энергетическое агентство сообщало об общем объеме нефтяного экспорта из РФ в октябре на уровне 7,7 млн баррелей в сутки.

Вероятнее всего, в ближайшие месяцы стоимость черного золота будет находиться в диапазоне $80–90 за баррель , считает Артем Деев. С одной стороны, ожидается снижение добычи в России из-за введенных ограничений, с другой — есть тенденции к сокращению спроса на сырье из-за мировой рецессии, добавил он. Однако в случае резких шагов со стороны России, а именно полного отказа поставлять нефть в недружественные государства, стоимость сырья может увеличиться до $100 за баррель, добавил аналитик.