Как курсы лягут: доллар в декабре может подорожать до 65 рублей

Курс рубля в декабре в большей степени будет зависеть от цен на нефть и геополитической обстановки , заявили «Известиям» эксперты. Согласно их базовому прогнозу, российская валюта за этот месяц под влиянием фактора сезонности и давления на сырьевые котировки может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций сохранят сильный рубль на уровне 59–60 за доллар . Реализация пессимистичного сценария предусматривает новые потрясения в геополитике, ограничение российского экспорта и рост заболеваний COVID-19 в КНР, которые могут ослабить нацвалюту до 68 рублей за доллар и 71 рубля за евро.

Причины и последствия

В декабре российская валюта продолжила курс на снижение, который начался в конце ноября. В ходе торгов в пятницу, 2 декабря, рубль в моменте ослаб к евро до отметки 65,27 впервые с начала июля этого года. К доллару он подешевел до 62,02 рубля, вернувшись к значениям месячной давности . К вечеру 2 декабря (18:36 мск) пара EUR/RUB торговалась по 65,02, USD/RUB — по 61,95.

Курс нацвалюты начал снижаться еще в конце ноября на фоне обвала цен на нефть — ключевой российский экспортный товар, отметил аналитик группы «Финам» Александр Потавин. По его словам, стоимость сырья марки Urals с отгрузкой из Приморска падала до $52 за баррель, поскольку немногочисленные оставшиеся покупатели — Китай, Индия и Турция — требуют скидок, в некоторых случаях их размер доходит до 40%. В этот раз рублю не помог налоговый период в конце ноября, традиционно приносящий значительные объемы валютной выручки на биржу, добавил он. Эксперт не исключил того, что экспортеры начинают испытывать нехватку валюты. Введение в декабре эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза только усилит этот тренд, уверен он.

По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, ослабление рубля вызвано ожиданиями введения более низкого потолка цен на нефть из РФ, который сейчас задает ход торгов. Также причиной стало окончание налогового периода. Он считает, что позициям евро дополнительную поддержку оказывает его переоценка на внешних рынках на фоне того, что инвесторы ожидают замедления цикла повышения ключевой ставки в США.

Как курсы лягут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Укрепление евро к доллару и рублю в первые дни декабря связано с замедлением инфляции в ЕС в ноябре. Тогда как курс юаня начал расти к российской и американской валютам, поскольку на рынке ожидают ослабления антиковидных ограничений в Китае . В противном случае страна может столкнуться с серьезным замедлением экономики в 2023 году, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Раньше декабрь был традиционно худшим месяцем для рубля , напомнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. При этом он отметил, что в 2022-м сезонные закономерности почти перестали соблюдаться из-за сильных изменений ключевых факторов . Но всё же основные причины, по которым в конце года повышается спрос на иностранную валюту, в той или иной мере воздействуют на рубль и сейчас. Прежде всего это предновогоднее увеличение покупок импортных товаров и рост бюджетных трат. Последнее также увеличивает предложение денег в экономике, подхлестывая спрос на валюту, отметил он.

Сейчас цены на нефть наряду с другими сырьевыми товарами опустились к минимумам 2022 года, и теперь может наблюдаться начало процесса возвращения российской валюты к более низким экономически обоснованным значениям в районе 70–80 рублей за доллар , спрогнозировал Дмитрий Бабин. При этом он добавил, что такие отметки вряд ли будут достигнуты в ближайшие месяцы.

Три курса

Как курсы лягут Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Известия» попросили экспертов представить три сценария развития ситуации на валютном рынке. Согласно базовым прогнозам аналитиков, рубль в декабре может колебаться в диапазоне 65 за доллар и 68 за евро. По оценкам Егора Жильникова, ожидается рост пары USD/RUB до отметки 64, EUR/RUB — 68. Эти значения будут достигнуты на фоне сужения сальдо торгового баланса из-за снижения экспортных доходов РФ, а также ограниченности импорта, пояснил он.

— Рубль в текущем месяце может торговаться в коридоре 60–65 за доллар, 61–66 — за евро. Основными факторами, которые повлияют на курс, будет министерская встреча ОПЕК+ 4 декабря, ее итоги окажут значительное влияние на нефтяные цены, соответственно, и на российскую валюту . Также могут отразиться данные Росстата по инфляции в стране за ноябрь и решение Центробанка по ключевой ставке на запланированном на 16 декабря заседании, — поделилась Наталья Мильчакова в рамках базового сценария.

В оптимистичных оценках эксперты ожидают, что нацвалюта сохранит позиции в районе 62 рублей за доллар и евро . Согласно прогнозу, валюта США продолжит консолидироваться в диапазоне 60–62 рублей, уверен Дмитрий Бабин из БКС. По его словам, это может произойти в случае резкого роста сырьевых цен и отсутствия новых санкционных инициатив, направленных на ограничение российского экспорта. Нацвалюта может укрепиться до 59–60 рублей за доллар и 60–61 за евро, но уход ниже отметок — 59–60 рублей — маловероятен, оценила Наталья Мильчакова.

При реализации негативного прогноза рубль может упасть до отметки 68–71, полагают эксперты. В пессимистичном сценарии курсы доллара и евро достигнут 68 и 71 соответственно , спрогнозировал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Ключевым фактором может стать падение добычи нефти в России уже в декабре на 10%, до 9,8 млн баррелей в сутки, и слабые способности к замещению выпадающих объемов европейских поставок.

Как курсы лягут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Геополитическое обострение, рост индекса доллара на мировых площадках, снижение аппетита к риску в случае роста заболеваний COVID-19 в КНР могут поднять курс пары USD/RUB выше 65, добавила руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

Пессимистичный сценарий предполагает, что национальная валюта может подешеветь до 65–67 рублей за доллар и 66–68 за евро, отметила Наталья Мильчакова. Такой прогноз может сработать в случае резкого падения цен на нефть или новых потрясений в геополитике, а также полной отмены валютных ограничений или покупки Минфином и ЦБ иностранной валюты, например юаня в ФНБ, заключила она.