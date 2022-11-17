Перемена слагаемых: финансовой системе пророчат глобальные изменения
Мировая доллароцентричная финансовая система находится на пороге больших перемен, которые произойдут уже в ближайшие 3–4 года. Такой прогноз дал бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. По его оценке, частные и корпоративные инвесторы переориентируются с облигаций минфина США на другие варианты краткосрочных вложений. А рынки и трейдеры постараются оградить себя от долларовых рисков. Предприниматель также отметил, что Америке удастся избежать дефолта системы, однако рынок госдолга уже напоминает рынок российских государственных краткосрочных облигаций перед дефолтом 1998 года. Можно ли согласиться с такими оценками и какое место в мире займет российская экономика — в материале «Известий».
Без тектонических сдвигов
Мировая система платежей может измениться, однако снижение роли доллара вряд ли будет настолько существенным, как говорит бизнесмен, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
— Всё же львиную долю инвестиций в гособлигации, доллар и прочие защитные активы составляют вложения крупных корпораций, хедж-фондов, банковского сектора. Насколько бы ушлыми ни были инвесторы, которые стремятся получить больше прибыли, большая часть инвестиций — защитные, а репутация США и доллара вряд ли окажется настолько испорченной в обозримом будущем, что инвесторы откажутся от привычного способа сберечь деньги. Доля доллара и евро в мировых расчетах всё еще слишком велика (88 и 5% соответственно), равно как и в резервах (58 и 15% соответственно), — поясняет он.
По мнению аналитика, усиление региональных валют происходит с 2000 года. Как следствие, будет расти роль альтернатив доллару. Например, того же юаня, продолжает он.
— Но всё же сам Китай не хочет, чтобы юань становился мировой валютой, так как это даст возможность для иностранных инвесторов вкладываться в традиционно закрытые для иностранцев сектора экономики (вроде строительства). На самом деле признаков того, что другие валюты проявляют какую-то особую активность, на данный момент нет, — уточняет аналитик.
Собеседник «Известий» предполагает, что роль рубля в странах СНГ в ближайшие годы может претерпеть существенные изменения. Экономист не исключает возможности дальнейшего роста российской валюты, что может отразиться на ее положении в регионе.
Даже не завтра
Мировая финансовая система, как и мировая экономика, — живая структура, уточняет доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.
— Она всегда меняется, никогда не застывая хоть сколько-нибудь надолго. Однако большие перемены, особенно связанные со сменой лидера среди мировых торговых валют, — процесс небыстрый. Вытеснение фунта стерлингов американским долларом происходило с 1914 года до 1960-х годов, — отметил экономист.
По его мнению, несмотря на то что сейчас все процессы протекают намного быстрее, речь всё равно идет о пятилетках, а то и десятилетиях.
Без конкурентов
В настоящее время около 60% мировых валютных резервов сосредоточено в долларах, еще около 20% приходится на евро, приводит цифры кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.
— На третью в этом списке валюту (японскую иену) приходится менее 6%. Доллар сохраняет роль мировой валюты по нескольким причинам. Во-первых, в качестве мировой валюты удобнее иметь какую-то одну денежную единицу. Здесь работает положительная обратная связь: если большинство использует доллар, то и мне выгодно использовать доллар. Вторая причина прозаична. За этой валютой должна быть крупная экономика. Например, японская иена просто не может быть главной мировой валютой, поскольку японский ВВП составляет всего около 6% от мировой экономики. Кроме того, главная мировая валюта еще должна быть устойчивой. И это означает, что такая валюта должна обладать надежной и стабильной историей, — пояснил он.
Эксперт упоминает другие финансовые активы, которые многие называют конкурентом доллара.
— Что касается криптовалют, то это в огромной степени спекулятивные активы, чей курс не регулируется ни одним серьезным финансовым институтом. Поэтому ожидать, что они смогут «отъесть» серьезный кусок рынка, не приходится. Таким образом, в ближайшие 5–10 лет едва ли можно ожидать, что звание главной мировой валюты получит конкурент доллара. Однако это не значит, что страны будут отказываться от выгодных альтернатив, — дополняет Николай Кульбака.
Ради пиара
В перечисленных факторах, которые должны ослабить позиции доллара как мировой валюты, есть доля правды, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Да, ФРС испытывает давление, а государственный долг превысил $31 трлн в текущем году, и это «лидер» по этому показателю. Тем не менее отказ от удобной, прижившейся, универсальной валюты, которую знают и принимают в большинстве стран мира, — идея утопичная. Этого точно не случится в краткосрочной перспективе. Другой валюты в мире просто не знают, а замещение может вообще стать болезненным процессом. Китай на это, скорее всего, не пойдет, хотя и переведет в юани некоторые расчеты — но только там, где это будет удобно.
Процесс пошел
Дедолларизация мировой экономики идет естественным путем, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
— Население Китая и Индии пользуется национальной валютой для расчетов, и роль доллара снижается. Поэтому в ближайшем будущем нас ждет усиление роли юаня и рупии.
По оценке эксперта, блокировка золотовалютных резервов (ЗВР) РФ в США, ЕС и других странах коллективного Запада показала всему миру, что больше доверять старым финансовым системам нельзя. Оказывая политическое давление через блокировку ЗВР, страны Запада подорвали доверие развивающихся стран к финансовой системе. Переход стран ШОС к расчетам в национальных валютах — это уже вопрос ближайшего будущего.
С точки зрения собеседника издания, юань и рупия будут занимать всё большее место в мировой экономике.
— Это просто производная от населения этих стран: не может треть населения мира опираться на чужую для них валюту. В новой мировой экономике российский рубль может занять свое место, если Россия перейдет на торговлю экспортными ресурсами за рубли. В ином случае роль рубля будет снижаться, — прогнозирует Тузов.