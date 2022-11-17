Перемена слагаемых: финансовой системе пророчат глобальные изменения

Мировая доллароцентричная финансовая система находится на пороге больших перемен, которые произойдут уже в ближайшие 3–4 года. Такой прогноз дал бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. По его оценке, частные и корпоративные инвесторы переориентируются с облигаций минфина США на другие варианты краткосрочных вложений. А рынки и трейдеры постараются оградить себя от долларовых рисков. Предприниматель также отметил, что Америке удастся избежать дефолта системы, однако рынок госдолга уже напоминает рынок российских государственных краткосрочных облигаций перед дефолтом 1998 года . Можно ли согласиться с такими оценками и какое место в мире займет российская экономика — в материале «Известий».

Без тектонических сдвигов

Мировая система платежей может измениться, однако снижение роли доллара вряд ли будет настолько существенным, как говорит бизнесмен, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Вс ё же львиную долю инвестиций в гособлигации, доллар и прочие защитные активы составляют вложения крупных корпораций, хедж-фондов, банковского сектора. Насколько бы ушлыми ни были инвесторы, которые стремятся получить больше прибыли, большая часть инвестиций — защитные , а репутация США и доллара вряд ли окажется настолько испорченной в обозримом будущем, что инвесторы откажутся от привычного способа сберечь деньги. Доля доллара и евро в мировых расчетах всё еще слишком велика (88 и 5% соответственно), равно как и в резервах (58 и 15% соответственно), — поясняет он.

По мнению аналитика, усиление региональных валют происходит с 2000 года. Как следствие, будет расти роль альтернатив доллару. Например, того же юаня, продолжает он.

— Но всё же сам Китай не хочет, чтобы юань становился мировой валютой, так как это даст возможность для иностранных инвесторов вкладываться в традиционно закрытые для иностранцев сектора экономики (вроде строительства). На самом деле признаков того, что другие валюты проявляют какую-то особую активность, на данный момент нет, — уточняет аналитик.

Перемена слагаемых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Собеседник «Известий» предполагает, что роль рубл я в странах СНГ в ближайшие годы может претерпеть существенные изменения. Экономист не исключает возможности дальнейшего роста российской валюты, что может отразиться на ее положении в регионе.

Даже не завтра

Мировая финансовая система, как и мировая экономика, — жив ая структура , уточняет доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Она всегда меняется, никогда не застывая хоть сколько-нибудь надолго. Однако большие перемены, особенно связанные со сменой лидера среди мировых торговых валют, — процесс небыстрый . Вытеснение фунта стерлингов американским долларом происходило с 1914 года до 1960-х годов, — отметил экономист.

По его мнению, несмотря на то что сейчас все процессы протекают намного быстрее, речь всё равно идет о пятилетках, а то и десятилетиях.

Без конкурентов

В настоящее время около 60% мировых валютных резервов сосредоточено в долларах, еще около 20% приходится на евро , приводит цифры кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.

Перемена слагаемых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— На третью в этом списке валюту (японскую иену) приходится менее 6%. Доллар сохраняет роль мировой валюты по нескольким причинам. Во-первых, в качестве мировой валюты удобнее иметь какую-то одну денежную единицу. Здесь работает положительная обратная связь: если большинство использует доллар, то и мне выгодно использовать доллар. Вторая причина прозаична. За этой валютой должна быть крупная экономика. Например, японская иена просто не может быть главной мировой валютой, поскольку японский ВВП составляет всего около 6% от мировой экономики. Кроме того, главная мировая валюта еще должна быть устойчивой. И это означает, что такая валюта должна обладать надежной и стабильной историей, — пояснил он.

Эксперт упоминает другие финансовые активы, которые многие называют конкурентом доллара.

— Что касается криптовалют, то это в огромной степени спекулятивные активы, чей курс не регулируется ни одним серьезным финансовым институтом. Поэтому ожидать, что они смогут «отъесть» серьезный кусок рынка, не приходится. Таким образом, в ближайшие 5–10 лет едва ли можно ожидать, что звание главной мировой валюты получит конкурент доллара. Однако это не значит, что страны будут отказываться от выгодных альтернатив, — дополняет Николай Кульбака.

Ради пиара

В перечисленных факторах, которые должны ослабить позиции доллара как мировой валюты, есть доля правды, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Да, ФРС испытывает давление, а государственный долг превысил $31 трлн в текущем году, и это «лидер» по этому показателю. Тем не менее отказ от удобной, прижившейся, универсальной валюты, которую знают и принимают в большинстве стран мира, — идея утопичная . Этого точно не случится в краткосрочной перспективе. Другой валюты в мире просто не знают, а замещение может вообще стать болезненным процессом. Китай на это, скорее всего, не пойдет, хотя и переведет в юани некоторые расчеты — но только там, где это будет удобно.

Перемена слагаемых Фото: Global Look Press/Cfoto

Процесс пошел

Дедолларизация мировой экономики идет естественным путем, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Население Китая и Индии пользуется национальной валютой для расчетов, и роль доллара снижается. Поэтому в ближайшем будущем нас ждет усиление роли юаня и рупии.

По оценке эксперта, блокировка золотовалютных резервов (ЗВР) РФ в США, ЕС и других странах коллективного Запада показала всему миру, что больше доверять старым финансовым системам нельзя. Оказывая политическое давление через блокировку ЗВР, страны Запада подорвали доверие развивающихся стран к финансовой системе. Переход стран ШОС к расчетам в национальных валютах — это уже вопрос ближайшего будущего.

С точки зрения собеседника издания, юань и рупия будут занимать всё большее место в мировой экономике.