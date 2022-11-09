В рубли и обратно: пять советов тем, кто хочет обменять деньги

Для покупки и продажи иностранной валюты есть более удачное время и менее удачное . Но 2022 год кардинально нарушил геополитическое равновесие в мире, а интерес россиян к «токсичным» долларам и евро последовательно сократился. Пока банки усиленно вкладываются в золото, рядовые россияне интересуются валютами стран СНГ и Азии. «Известия» разбирались, как лучше менять деньги и какой курс рубля считать выгодным.

Когда лучше всего покупать валюту

Универсальный совет звучит так: лучше всего покупать иностранную валюту, когда рубль укрепляется, а деньги иностранных государств дешевеют. Обычно это происходит во время налоговых периодов (с 19-го по 25-е число месяца), когда компании-экспортеры переводят выручку в рубли, чтобы заплатить налоги. Исключение — декабрь, потому что накануне новогодних праздников россияне активнее обменивают деньги, чтобы провести выходные за границей. Эти правила работают и в кризисном 2022 году.

Однако в нынешней ситуации покупка валюты западных стран осложняется из-за геополитической нестабильности. К тому же США и Евросоюз в марте запретили поставки в Россию долларов и евро, а российский Центробанк взял курс на ускоренную девалютизацию страны. Эксперты «Известий» прогнозируют, что до конца года курс рубля вряд ли значительно изменится, однако в следующем году рубль должен снова подешеветь в связи с постепенным сокращением профицита торгового баланса и увеличением параллельного импорта. Рубль является свободной конвертируемой валютой, а его курс ежедневно меняется. Чтобы нивелировать возможные потери от скачков курсов, эксперты рекомендуют переводить накопления постепенно и предпочтительно в будни, а не в выходные дни.

Чем заменить доллары и евро

Минфин всё чаще призывает инвестировать в валюты дружественных стран, список которых будет расширяться. Из нынешних резервных валют юань остается единственным, кто может заменить евро и доллар, заявил «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. «Во-первых, экономика Китая вторая по величине после американской, а юань обладает существенным международным весом. Также периодические кризисы показали, что эта валюта позволяет легче переносить экономические потрясения в условиях финансовых кризисов. Еще один плюс в сторону китайского юаня — это увеличивающийся товарооборот между Китаем и Россией», — подчеркнул Сагалаев. Однако в последнее время юань сильно падает к доллару, что вынудило китайские банки направить на поддержку курса более $222 млрд из своих резервов.

Еще одной неплохой альтернативой среди нерезервных валют может стать арабский дирхам , заявил «Известиям» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «С учетом текущего тренда на глобальное укрепление доллара дирхам интересен для хеджирования рисков от укрепления доллара в мире. Валюта ОАЭ напрямую привязана к доллару США, она копирует динамику американской валюты и уже не одно десятилетие стоит 3,67 дирхама за доллар», — сказал эксперт.

Также эксперты и российские инвесторы присматриваются к индийской рупии и гонконгскому доллару, а в Совбезе призывают хранить сбережения в рублях.

Как выбрать валюту для инвестиций

При выборе страны и переводе денег в иностранную валюту эксперты «Известий» рекомендуют обратить внимание на состояние и устойчивость экономики страны, уровень инфляции в государстве, ликвидность валюты, а также на геополитические и экономические риски.

Например, несмотря на интерес россиян к турецкой лире, стоит помнить, что инфляция в Турции превышает 85% годовых, так что лучше найти для своих сбережений иные тихие гавани.

Стоит ли хранить сбережения в рублях

Общая логика сбережений для россиян останется прежней, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Оптимальным вариантом будет держать средства в нескольких мировых валютах. Часть из них — в рублях, а часть — в валютах разных стран или инструментах, привязанных к валюте, поскольку только в рублевых вкладах от девальвации не спастись. Стоит помнить, что в долгосрочном расчете инфляция «съест» не только рублевые, но и валютные накопления. Поэтому, помимо пассивного хранения, стоит использовать и другие инструменты вложения средств. Владимир Сагалаев рекомендует временно диверсифицировать часть активов в металлы. Главное — соблюдать баланс и не наращивать слишком большую долю в резервах.

Как показал отчет ВЦИОМа «Сбережения и вклады в условиях СВО», большинство граждан делают выбор в пользу российской валюты — 64%, доллары выбирают 8%, а евро — 3%. Кроме того, россияне предпочитают распределять активы: часть хранить на банковском счете, а часть — наличными дома. В общей сложности на сегодняшний день накопления есть у 53% тех, кто обладал ими до начала СВО. Каждый пятый признался, что на фоне событий сумма его накоплений снизилась.

Напомним, 15 октября влиятельный аналитик Фарид Закария предупредил на страницах The Washington Post, что США рискуют лишиться господствующего положения доллара, поскольку всё больше государств задумываются о возврате к национальным валютам.

Президент РФ Владимир Путин на саммите СВМДА также отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы и призвал к переходу на национальные валюты.

Как отличить фальшивые доллары от настоящих

Согласно указу ЦБ, до 9 марта 2023 года граждане России могут снять с валютных вкладов не более $10 тыс. (или эквивалент в евро). Всё остальное выдают только в рублях. За «лишними» долларами россияне стали чаще обращаться к подозрительным обменникам. Как следствие, возросло число мошенничеств при таких обменах.

Отличить настоящие доллары и евро от поддельных поможет бюджетный детектор банкнот: его датчики просканируют купюру и предупредят, если она поддельная. Если датчика под рукой нет, деньги необходимо проверить вручную или отказаться от обмена.

На сайте Европейского центрального банка приведены инструкции для проверки банкнот со всеми дизайнами купюр. Евро печатают на бумаге из хлопка, она тоньше обычной и хрустит. Также отличить подлинную купюру можно по шероховатости: благодаря особой печати банкноты евро рельефны на ощупь. А если посмотреть банкноту на просвет, часть голограммы станет прозрачной и будет виден портрет Европы.

Для проверки долларов ФРС США создала специальный сайт, но их также можно проверить вручную. Доллары печатают на бумаге из хлопка и льна: купюры тоньше обычной бумаги и шероховатые. Внутрь вплетены красные и синие волокна, которые можно увидеть на просвет. Каждую купюру украшают портреты разных президентов США, а изображения и буквы на банкнотах рельефные.