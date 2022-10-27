Рублю спрогнозировали ослабление до 65–67 за доллар

К концу этого года средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 65–67 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий».

В УК «Открытие», АКРА, «БКС Мир инвестиций», «Совкомбанке», FinExpertiza и РЭУ им. Г.В.Плеханова предположили, что рубль к концу года может колебаться в примерном диапозоне 64–72 руб./$ и 64–75 руб./€.

Как отметил член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян, к концу года рубль должен подешеветь в связи с постепенным сокращением профицита торгового баланса и увеличением параллельного импорта.

Ослаблению курса до 67–69 руб./$ будет способствовать несколько факторов: один из них — сокращение поставок природного газа в страны Европы, другой — продолжающееся укрепление валюты США, констатировал начальник отдела структурированных продуктов «Зенит Private Banking» Гельды Союнов.

Аналитик «Финама» Андрей Маслов уверен, что нацвалюта останется в уже привычном диапазоне 60–65 за доллар и евро, так как маловероятно, что последний отойдет от паритета с валютой США к концу 2022-го.

«К доллару США рубль стабилизируется к 60, так как этот уровень, похоже, является равновесным. Также мы ждем укрепления нацвалюты до 56 против евро, он на фоне повышения ставки ФРС и приближения зимы скорее будет дешеветь», — отметил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

На Мосбирже по состоянию на 26 октября доллар и евро торгуются по 61,4.

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Рублевое шоссе: нацвалюте прописали ослабление до 65–67 за доллар