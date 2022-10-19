Аналитик рассказал о перспективе перевода сбережений в юани

Дедолларизация российской экономики идет полным ходом, РФ не нужен доллар США как резервная валюта. Вместо этого предлагается как альтернатива аккумулировать средства в валютах «дружественных стран», в том числе в китайском юане, рассказал «Известиям» 19 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Эксперт отметил, что, если в марте 2018 года доля юаня в резервах РФ составляла примерно 14%, то уже на начало 2022 года доля китайской валюты выросла до 17,1%, в то время как доля валют недружественных стран сократилась.

Говоря о целесообразности перевода сбережений в иностранную валюту, он уточнил, что следует обратить внимание на состояние и устойчивость экономики страны, уровень инфляции в государстве, ликвидность валюты и на геополитические, экономические риски.

По его словам, единственной валютой, которая может заменить евро, доллар и другие, из дружественных стран, является китайский юань.

«Во-первых, экономика Китая вторая по величине после американской, а юань обладает существенным международным весом. Также периодические кризисы показали, что валюта юань позволяет легче переносить экономических потрясений в условиях финансовых кризисов. Во-вторых, еще один плюс в сторону китайского юаня — это увеличивающийся товарооборот между Китаем и Россией», — подчеркнул Сагалаев.

Аналитик также указал на высокую ликвидность валюты и относительно низкую инфляцию в стране.

«Однако несмотря на все плюсы стоит понимать риски и недостатки. Что касается китайского юаня, то это высокая зависимость китайской экономики от экспорта товаров и импорта сырья. На фоне высоких цен на энергоносители и сырьевые ресурсы, сбои в цепочках поставок, рост ВВП и экономики Китая замедляется», — добавил он.

Также китайская валюта пока не пользуется активным спросом в качестве резервной в мире, и доля юаня в глобальных золотовалютных резервах составляет всего 2,7%, в то время как показатели доллара и евро — 38,4% и 39% соответственно, рассказал эксперт. Одной из главных причин он назвал то, что курс юаня регулируется китайским государством, которое не желает допускать свободную торговлю юанем в случае потери контроля над его стоимостью.

«Таким образом, в случае необходимости Китай может легко манипулировать ценой юаня для создания благоприятных для себя условий, например, для внешней торговли. Это может сделать Россию «заложницей» китайских интересов, если доля юаня в резервах будет существенной», — объяснил Сагалаев.

Кроме того, США остаются главным торговым партнером КНР.

Самым большим риском китайской валюты эксперт назвал геополитический риск, который связан с обстановкой вокруг Тайваня. В случае обострения эскалации ситуации, юань может стремительно обесцениться.

Помимо турецкой лиры, дирхама ОАЭ и индийской рупии, на которые нельзя полностью полагаться, РФ вынуждена использовать юань в качестве альтернативного резерва, заключил он.

«Выбора в чем размещать резервы не так-то и много, но и оставлять накопления только в рублях, конечно, не стоит. Поэтому диверсификация активов в юань и металлы на данный момент не лишена смысла и является альтернативой в сложившейся ситуации в экономике, главное соблюдать баланс и не наращивать слишком большую долю в резервах», — сказал он.

Он отметил, что, согласно статистике российских банков, наблюдается рост интереса россиян к юаню, клиенты открывают больше счетов в китайской валюте нежели в валютах других дружественных стран. По его словам, объем средств на счетах в юанях в банках увеличился примерно в пять раз: в Тинькофф Банке — вырос в восемь раз, в МТС-Банк подскочил в четыре раза, а Банк «Санкт-Петербург» увеличился в 3,5 раза.

Говоря о курсе юаня к рублю в 2023 году, Сагалаев уточнил, что прогнозировать сложно, так как многое будет зависть от геополитики.

«Если ничего не изменится, то, скорее всего, в 2023 году в РФ будет продолжать расти инфляция, тогда курс может вернуться в район 12-15 рублей за юань», — предположил он.

Ранее, 17 октября, Reuters написало, что государственные банки Китая увеличили продажу долларов, чтобы защитить ослабление юаня.

В конце сентября Народный банк Китая понизил курс нацвалюты до двухлетнего минимума — 7 юаней за доллар. Замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко рассказала «Известиям», что снижение курса китайского юаня — нормальное явление на фоне падения других валют, и оно может благоприятно сказаться на российской экономике.