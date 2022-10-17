Reuters сообщило о продаже госбанками КНР долларов для поддержки юаня

Государственные банки Китая 17 октября увеличили продажу долларов США, чтобы защитить ослабление юаня, сообщило Reuters.

«Банки продали большой объем долларов и использовали комбинацию свопов и спотовых сделок», — отметило агентство.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев рассказал «Известиям», что замедление экономики Китая, связанное как с внутренними дисбалансами, так и с внешними факторами, ведет к обесценению национальной валюты.

«С начала этого года юань против доллара США упал на 13%, достигнув 7,2 юаня за $1 (предыдущий раз на этих уровнях валюта находилась в 2008 году), вместе с тем золотовалютные резервы сократились на 7%», — уточнил он.

Эксперт отметил, что китайское правительство в последние годы стремилось к тому, чтобы основным драйвером роста стал внутренний спрос, а не экспорт. При этом слабая валюта может стать препятствием к этим планам, в связи с чем правительство пытается смягчить ее падение.

«Чтобы избежать значительного снижения резервов Национального банка, как это было в 2015–2016-м, когда резервы сократились на 20%, используется иностранная валюта госбанков. Данная мера позволит ограничить ослабление валюты, однако ее стабилизация, на наш взгляд, возможна по мере снижения внутренних дисбалансов и восстановления внешнеторговой активности», — заключил Николаев.

В то же время аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал, что базово валютные интервенции проводятся для корректировки курса национальной валюты в моменты чрезмерного укрепления или ослабления этой самой валюты.

«Обычно интервенции проводит Центральный банк страны. Рекомендация Народного банка Китая госбанкам о продаже долларов с последующей покупкой юаней как раз призвана оказать поддержку китайской валюте, которая находится под давлением из-за растущей ставки Федеральной резервной системы и, как следствие, укрепляющегося доллара», — отметил он.

Он обратил внимание на то, что, учитывая особенности китайской финансовой системы, валютные интервенции проводят крупные госбанки, а не сам Народный банк Китая.

В конце сентября Народный банк Китая понизил курс нацвалюты до двухлетнего минимума — 7 юаней за доллар. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» центра «Большая Евразия» Института ВЭБ Сергей Цыплаков предположил, что в краткосрочной перспективе юань будет продолжать находиться под давлением.