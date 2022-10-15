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Колумнист WP предупредил США о последствиях экономической войны с РФ

Колумнист WP Закария: экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Вступая в экономическую конфронтацию с Россией, США рискуют лишиться своего влияния на мировом рынке. Об этом предупредил обозреватель The Washington Post Фарид Закария.

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«Мы живем в эпоху конкуренции великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Может, это и не ядерная угроза, но риски новой экономической войны огромны, в том числе для Соединенных Штатов [Америки]», — заявил он.

Автор публикации подчеркивает, что Вашингтон излишне полагается на уникальный статус доллара. На сегодняшний день, когда американская валюта все еще является международной платежной единицей, США действительно могут оказывать серьезное давление на оппонентов. Тем не менее, на фоне беспрецедентных антироссийских санкций всё больше государств начинают сомневаться в надежности доллара и задумываются о возвращении к национальным валютам.

По мнению Закарии, президенту США Джо Байдену необходимо убедить окружающих в том, что подобные меры эксклюзивны и американские власти не планируют прибегать к ним без крайней необходимости. В противном случае мировые державы будут все активнее стремится к сокращению зависимости от США, а Вашингтон со временем потеряет привилегированный статус обладателя всеобщей резервной валюты.

13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент РФ Владимир Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран.

20 августа замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он рассказал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.

Еще 7 апреля британская газета Financial Times сообщила, что санкции западных стран против России, включая валютные резервы Москвы, могут нарушить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. В издании отметили, что действия США, с большой вероятностью, будут способствовать появлению альтернативной экономической системы.

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