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Британская газета рассказала о влиянии западных санкций на гегемонию доллара

FT: антироссийские санкции могут нарушить доверие к доллару
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Санкции западных стран против России, включая валютные резервы Москвы, могут нарушить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. Такую точку зрения высказала в четверг, 7 апреля, британская газета Financial Times.

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Действия США с большой вероятностью будут способствовать появлению альтернативной экономической системы. Несмотря на заявления западных стран, действия России осудил далеко не весь мир, а лишь коалиция вокруг США, отмечает издание. Это может сильно повлиять на «будущее международных финансов».

Газета отметила, что Китай строит долгосрочные планы по превращению юаня в более влиятельную валюту в международных расчетах. В связи с реакцией западных государств на происходящее на Украине эти планы могут исполниться гораздо раньше. В частности, КНР может быстрее продвигать свою систему банковских переводов CIPS, которая используется в более чем 100 государствах и считается альтернативой SWIFT.

Как пример уничтожения эффекта санкций Запада против РФ издание назвало экономическое сотрудничество России и Индии, которое может перейти на механизм расчета в национальных валютах. Газета отметила, что нынешняя «дедолларизация» экономики может превратиться в аналог Суэцкого кризиса 1956 года, только в экономике. Тогда британское влияние в глобальной политике сильно снизилось.

Ранее, 5 апреля, международный аналитик Боян Чуков заявил, что роль РФ в глобальном процессе выхода из-под сферы влияния доллара очень важна. Отмечается, что РФ уже начала торговать с КНР и Индией в национальных валютах. Если считать население двух этих стран, то можно заявить, что уже половина планеты перестала зависеть от доллара.

Ранее, 1 апреля, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что США в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру используют не вооруженные силы, а финансовую систему, в центре которой располагается доллар.

По его словам, доллар сохранял свою значимость как валюта резервов и торговли, когда валюта была привязана к золотому стандарту, а также после отвязки валютных систем от золота и принятия странами собственного обменного курса на доллары Соединенных Штатов.

Ранее, 31 марта, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью The Financial Times заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70% до 60%. Гопинат отметила, что видит риск возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран.

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