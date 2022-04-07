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Аналитик рассказал о роли России в противостоянии гегемонии доллара

Аналитик Чуков: страны мира выходят за пределы долларовой матрицы
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Роль РФ в глобальном процессе выхода из-под сферы влияния доллара очень важна. Такую точку зрения выразил международный аналитик Боян Чуков.

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«Страны мира выходят за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, которая была сброшена Москвой на экономику и финансовую политику», — сказал он в беседе с «Радио Болгария» во вторник, 5 апреля.

Отмечается, что РФ уже начала торговать с КНР и Индией в национальных валютах. Если считать население двух этих стран, то можно заявить, что уже половина планеты перестала зависеть от доллара.

«Главная сила Вашингтона заключается в том, что доллар является мировой резервной валютой. То есть мир платит налог США, используя доллары», — констатировал Чуков.

Кроме того, аналитик раскритиковал правительство Болгарии, которое пытается «войти в схему, из которой многие народы хотят выйти».

Ранее, 1 апреля, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что США в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру используют не вооруженные силы, а финансовую систему, в центре которой располагается доллар.

По его словам, доллар сохранял свою значимость как валюта резервов и торговли, когда валюта была привязана к золотому стандарту, а также после отвязки валютных систем от золота и принятия странами собственного обменного курса на доллары Соединенных Штатов.

Ранее, 31 марта, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью The Financial Times заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70% до 60%. Гопинат отметила, что видит риск возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран.

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