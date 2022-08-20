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МИД РФ указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро

Замглавы МИД РФ Панкин: Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Об этом в субботу, 20 августа, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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«На фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада» единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших «токсичными» валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах», — сказал он.

Замглавы МИД назвал созданную Вашингтоном модель мировой финансовой системы малопригодной к условиям многополярного мироустройства.

«[Она] по сути превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран», — добавил Панкин.

Ранее, 11 августа, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров заявил «Известиям», что странам БРИКС вместо создания совместной резервной валюты сейчас необходимо отлаживать платежные каналы в национальных валютах, максимизируя их использование в торговых отношениях, совместно отлаживая принципы курсообразования.

По его словам, потом на весь этот торговый оборот в нацвалютах можно будет примерять общую валюту объединения при условии, что Китай выиграет схватку с США или получит в ней явное преимущество.

В этот же день начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может заменить доллар. По его словам, новая валюта могла бы позволить избежать финансовых, инфраструктурных рисков отдельных валют участников межгосударственного объединения. Также она защитила бы страны альянса от рисков, связанных с расчетами в долларах и евро.

До этого, 4 августа, сообщалось, что деньги населения в долларах и евро сейчас являются «токсичным» активом для банков, поэтому практика введения комиссий (по сути, отрицательных процентных ставок) по таким счетам будет продолжена Банком России.

В этот же день в Центробанке пообещали содействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. Там полагают, что необходимо создавать условия для перехода к использованию нацвалют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах.

Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов сказал «Известиям», что однозначная централизованная позиция по вопросу девалютизации рынка России побуждает игроков к продолжению этого курса, тем более что внешние ограничения в этой части не смягчаются, переводить валюту становится всё сложнее.

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