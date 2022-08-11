Экономист рассказал о способной заменить доллар валюте

Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может заменить доллар. Об этом заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

«Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Новая резервная валюта необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчетов между дружественными странами», — приводит его слова «Прайм» 11 августа.

Эксперт подчеркнул, что курс наднациональной валюты должен быть привязан к курсам национальных валют.

По его словам, новая валюта могла бы позволить избежать финансовых, инфраструктурных рисков отдельных валют участников межгосударственного объединения. Главной ценностью он назвал защиту стран БРИКС от рисков, которые связаны с расчетами в долларах и евро.

Как рассказала в беседе с «Известиями» 23 июня директор института «РУССТРАТ» Елена Панина, одним из главных вопросов, который обсуждается по линии БРИКС, становится создание международной резервной валюты. Она отметила, что, несмотря на не слишком высокие параметры потребления на душу населения в странах, в генеральной совокупности государства «пятерки» — огромный и емкий рынок, делающий БРИКС самодостаточным в финансово-экономическом аспекте.

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов 6 августа выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 8 августа, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. По его словам, эти опасения разделяют многие страны.