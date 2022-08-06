Экономист спрогнозировал ослабление курса валют США и других стран

На фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты. Об этом рассказал 6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Он отметил, что в настоящее время американский доллар укрепился, из-за чего страдают экспортеры. США буквально балансируют между борьбой с инфляцией и поддержкой экспортирующих компаний.

По мнению экономиста, ситуация может измениться с приходом другого президента страны, который предпримет конкретные шаги по ослаблению национальной валюты.

При этом другие государства постараются провести подобную политику. Так, страны Латинской Америки будут вынуждены дать Вашингтону симметричный ответ.

Соответствующим образом себя поведут и прокси-валюты — гонконгский доллар и арабский дирхам, поскольку они прочно связаны с долларом США.

Китай, по словам Кузнецова, также пойдет на девальвацию нацвалюты для поддержки своей экономики. К КНР могут присоединиться Японии и Южная Корея, чьи правительства уже объявили о необходимости реализации программ восстановления после пандемии.

Россия, продолжил эксперт, считает невыгодным для экономического положения страны нынешний курс рубля (60 рублей за $1). После разработки Минфином нового бюджетного правила, позволяющего влиять на курс нацвалюты, соседние страны также окажутся под влиянием процесса девальвации.

«Валютная война бескровна, но она может быть столь же разрушительной для государств, как и война реальная. Вышедшая из-под контроля, она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения», — приводит его слова агентство «Прайм».

Кузнецов добавил, что после Первой мировой войны крупнейшие экономики мира стали активно бороться друг с другом за торговое преимущество, ослабляя свои валюты. Таким образом Франция, Англия, США довели себя до экономического потрясения.

Накануне аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала о риске ослабления рубля на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. По ее словам, рубль продолжит колебания в пределах 49–65 рублей по доллару, а по евро — 53–66 рублей.

Ранее, 29 июля, аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев выразил мнение, что российская национальная валюта может ослабнуть в случае принятия властями решения утвердить модифицированное бюджетное правило и возобновить его действие, а также если власти постепенно начнут снимать ограничения на движение капитала.

В настоящее время определяющим фактором для рубля являются экспортно-импортные потоки. России устойчиво поступает большой объем валюты на фоне высоких мировых цен на сырьевые товары, в том числе энергоресурсы.