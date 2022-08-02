Взять курс: банки могут получить право регулировать стоимость валют

Банк России рассматривает возможные механизмы для расчета курсов западных валют при введении санкций против депозитария Мосбиржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Один из вариантов предполагает создание системы расчета курса на основе предложений крупнейших российских банков. Но некоторые из опрошенных «Известиями» экономистов считают, что это приведет к монополизации валютного рынка, а лучшей альтернативой будет использование кросс-курсов с одной или несколькими иностранными валютами. Подробности — в материале «Известий».

Всё как у них

Согласно информации, полученной от близких к Банку России источников, регулятор готовит ответ на возможный сценарий, при котором НКЦ больше не сможет проводить валютные торги. В таком случае формирование нынешних рыночных курсов доллара, евро и британского фунта станет невозможным.

Нынешний механизм работает на рыночной основе в соответствии со спросом и предложением валюты на Мосбирже. Если просто, чем больше предложение валюты и спрос на рубли (например, если импорт падает, а экспорт растет), тем крепче рубль и наоборот. Но остановка торгов из-за санкций сделает такой механизм расчета курса невозможным, что создаст проблемы даже для самого регулятора. Сейчас ЦБ рассчитывает официальный курс на следующий день исходя из среднего биржевого курса в определенный отрезок времени дня предыдущего.

депозитария Мосбиржи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Один из обсуждаемых вариантов на случай остановки биржевых торгов по доллару, евро и британскому фунту — создание отечественного аналога Bloomberg. По сути это означает появление внебиржевого валютного рынка, на котором курс будет определяться не участниками торгов, а топ-10 российскими банками — средний курс между ними и будет считаться рыночным.

В первом приближении такой механизм выглядит вполне адекватным ситуации, которая, возможно, возникнет в будущем. По приблизительным подсчетам «Известий», такой валютный курс по топ-10 банкам на 2 августа составил бы 64,86 рубля за доллар и 66,16 за евро против официального курса ЦБ в 62,05 и 63,24 соответственно. То есть, разница между ними уложилась бы в диапазон 4,5–4,6% в пользу банковского. Но дело в том, что сейчас такие подсчеты не слишком информативны, ведь банки вынуждены конкурировать с биржей, где любое юрлицо в целом может приобрести валюту самостоятельно. Если такой альтернативы не станет, последствия коснутся не только бизнеса, но и граждан.

депозитария Мосбиржи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Ориентироваться на курсы валют ведущих банков — логично, но, конечно, есть и риски. Главный состоит в том, что банки в таких условиях получают полный карт-бланш в том, чтобы курсы завышать. Естественно, что пострадавшей стороной в таком случае станет рядовой россиянин, который будет вынужден покупать валюту по более высокому курсу, — поясняет основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Вместе с тем собеседник «Известий» отмечает, что в такой ситуации привычные факторы, которые влияют на курс валюты на Мосбирже даже в нынешней экономической обстановке, вовсе не будут учитываться, и тем самым может произойти его полный отрыв от фундаментальной экономической реальности. Под такими факторами Сидоров подразумевает котировки нефти (одного из главных российских экспортных товаров), налоговый период, внешнеполитические и крупнейшие экономические события, статистику разных стран — всё это в той или иной степени делает курс валют относительно предсказуемым и понятным.

Всегда есть другой путь

Собеседники «Известий» соглашаются с тем, что регулятору необходимо проработать альтернативы механизму, который продолжает работать. И чем их будет больше, тем лучше.

— В таких жестких санкционных условиях, в которых оказалась наша страна, нужно искать альтернативы. То, что предлагается, пока лишь один из вариантов. Он имеет и свои плюсы (если больше опираться не на что, кроме банковских курсов, то лучше использовать этот ориентир), так и минусы (курсы валют становятся менее прогнозируемыми, будет сложно понять, на чем основан рост или снижение доллара и евро), — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Собеседник «Известий» считает, что одной из наиболее действенных альтернатив в нынешней ситуации могли бы стать кросс-курсы с другими валютами, торги по которым продолжатся. Но при этом ЦБ важно учитывать массу интересов — бизнеса, бюджета и банковской сферы. И, несмотря на все сложности, Деев уверен, что в результате продолжающихся консультаций будет определен наиболее оптимальный вариант.

депозитария Мосбиржи Фото: РИА Новости/Антон Денисов

С ним в целом соглашается и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, использование кросс-курса к рублю будет наиболее логичным и рыночным способом определения котировок трех западных валют. В качестве потенциальных валют для такой привязки он назвал китайский юань и гонконгский доллар.

— Допустим, если у нас китайский юань стоит 9,08 рублей, а на мировом рынке доллар стоит 6,75 юаня, то у нас курс доллара можно рассчитать как 9,08 Х 6,75 = 61,29 рублей. Аналогичным образом возможно определение курса доллара к рублю на основе корзины валют, торгующихся на российском рынке, — сказал Дмитрий Бабин.

Кроме того, такой способ выглядит интереснее «банковского» как минимум из-за того, что Россия не планирует изолироваться от мировых экономических процессов. Но если при каком-то стечении обстоятельств изоляция всё же наступит, определение курсов через внебиржевой внутренний рынок станет более оправданным, чем сейчас.

— Это станет неким заменителем регулируемого курса, что, вероятно, может быть позитивом для государства и экономики в целом, если иметь в виду, что экономика РФ становится более независимой от глобального рынка, что вряд ли возможно в обозримой перспективе, — подытожил Федор Сидоров.