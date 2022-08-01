Купить нельзя продать: отменят ли валютные ограничения в марте 2023-го

Центробанк продлит ограничение на снятие и продажу иностранной валюты и после 9 марта 2023 года, уверены опрошенные «Известиями» эксперты . По их мнению, главным образом отмене всех лимитов поспособствует снятие санкций против России . Нынешнее решение регулятора было ожидаемо рынком, поэтому рубль не отреагировал на него . В ближайшие месяцы на курс нацвалюты будут влиять запуск нового бюджетного правила, восстановление импорта и разгорающиеся энергетические и продовольственные кризисы, констатировали эксперты. Они прогнозируют дальнейшее ослабление рубля осенью до 65, а к концу года — до 70 за доллар .

В ожидании оттепели

Центробанк продлил ограничение на снятие гражданами наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023-го . Сохранен и лимит на их вывод: сумма по-прежнему не должна превышать $10 тыс. и столько же в евро независимо от валюты вклада или счета. Об этом регулятор сообщил 1 августа. Граждане, которые еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять деньги, поступившие только до 9 марта этого года, напомнили в Банке России. Соответственно, те кто уже исчерпал лимит, снова обналичить доллары и евро не смогут. Остальные средства, как и прежде, доступны в рублях по рыночному курсу на день снятия.

Купить нельзя продать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» ЦБ впервые ввел лимит на вывод наличной валюты 9 марта 2022 года сроком на полгода. Изначально вне зависимости от валюты счета деньги выдавались только в долларах США в кассах банков, а с 11 апреля — стали доступны и в евро.

До весны следующего года также остаются в силе ограничения на покупку валюты : банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля, отмечается в сообщении ЦБ. При этом на продажу денежных единиц других стран ограничений нет. Кроме того, регулятор продлил лимит в отношении юридических лиц-резидентов: им разрешается получать валюту на командировочные расходы в сумме не более $5 тыс. или такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Выдача всех этих валют компаниям нерезидентов запрещена, а по другим валютам — для них ограничений нет, как и для российских бизнесменов.

Центробанк вынужден сохранять указанные и другие ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным фининститутам приобретать наличную валюту западных стран , объяснили в регуляторе свое решение.

Ранее 22 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала продление введенных весной лимитов на выдачу и продажу наличной валюты. Поэтому решение Банка России было вполне ожидаемо , сошлись во мнении опрошенные «Известиями» аналитики. Это наглядно видно и по тому, что курс рубля фактически не отреагировал на эту новость, считает начальник отдела индивидуальных инвестиционных решений «Открытие Private Banking» Кирилл Дегтярев. При запуске торгов на Мосбирже курс составлял 61,3 руб./ $, а на закрытии — 60,4.

По словам эксперта, основной фактор для отмены действующих запретов — снятие санкций и начало физического завоза наличной валюты в страну . Пока же оттепели в отношениях недружественных стран с РФ не видно, констатировал эксперт, добавив, что ограничение могут быть продлены и после марта 2023-го .

Купить нельзя продать Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сейчас видится маловероятным снятие ограничений западных стран и их союзников на ввоз в Россию банкнот иностранных валют , отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Аналитик группы «Финам» Андрей Маслов согласен, что пролонгация ограничений зависит от хода спецоперации на Украине. Но даже в случае разрешения конфликта экономика РФ будет нуждаться в контроле еще продолжительное время , добавил он.

Учесть все риски

Держать на счетах валюту, на которую распространяется комиссия банка или брокера, в условиях сохранения действующих ограничений и лимитов совершенно невыгодно : логичнее обменять ее на те же юани или рубли, отметил аналитик «Финама» Андрей Маслов. По его словам, хотя доллар и евро остаются в сознании россиян защитой от возможных турбулентностей еще с 1990-х, для большинства держать валюту в текущей ситуации не очень разумно.

При этом валюты дружественных стран — рисковые, и при вложении в них нужно исходить из риск-профиля инвестора, предупредил эксперт. Доллары США можно обменять на безналичную валюту дружественных стран, например гонконгский доллар, согласен Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» .

В то же время наличные доллары остаются более надежными, чем безналичные , полагает Кирилл Дегтярев из «Открытия». Он отметил: существует риск наложения санкций США на Национальный клиринговый центр, что может в результате повлечь за собой ограничение хождения безналичного доллара в России и ограничение на формирование его курса по рыночным механизмам. Это, в свою очередь, способно повлечь за собой принудительную конвертацию безналичных долларов в рубли по неконтролируемому курсу. В этом плане покупка наличной валюты позволяет избежать такого риска, но есть и издержки: деньги надо как-то хранить, потери от инфляции неизбежны и нет какого-либо дохода от такой формы инвестирования , указал он.

Купить нельзя продать Фото: REUTERS/Thomas White

По оценкам аналитиков, в дальнейшем нацвалюта продолжит постепенно сдавать позиции . Рубль будет слабеть в ожидании нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки инвалюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета, уверен Дмитрий Бабин: когда всё это заработает вместе с постепенным восстановлением импорта, давление на него увеличится. Власти в июле анонсировали запуск нового бюджетного правила, но пока не уточнили его детали.

Также ослаблению рубля будут способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки и спад притока валюты в страну вследствие ожидаемого уменьшения цен на нефть и газ в мире из-за глобальной рецессии, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Курс пары USD/RUB на конец III квартала составит 65 рублей, по итогам 2022-го — 73 , спрогнозировал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Михаил Васильев из Совкомбанка полагает, что рубль к концу года будет постепенно двигаться к диапазону 65–70 по отношению к доллару и евро.

В крупных банках — ПСБ, Росбанке, МКБ, Совкомбанке, «Открытии», «Зените» и УБРиР — сказали «Известиям», что продают физлицам валюту. Объема наличных долларов и евро в офисах достаточно для удовлетворения всех запросов клиентов, поделились в «Открытии». Наибольший пик спроса на эти валюты пришелся на вторую половину мая — тогда было начало сезона отпусков, а курсы их падали, что подогрело интерес к покупке, отметили в ПСБ. Там добавили, что в июне и июле интерес стабилизировался. В МКБ и «Зените» уточнили, что видят умеренный спрос на валютно-обменные операции.