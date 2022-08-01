Купить нельзя продать: отменят ли валютные ограничения в марте 2023-го
Центробанк продлит ограничение на снятие и продажу иностранной валюты и после 9 марта 2023 года, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, главным образом отмене всех лимитов поспособствует снятие санкций против России. Нынешнее решение регулятора было ожидаемо рынком, поэтому рубль не отреагировал на него. В ближайшие месяцы на курс нацвалюты будут влиять запуск нового бюджетного правила, восстановление импорта и разгорающиеся энергетические и продовольственные кризисы, констатировали эксперты. Они прогнозируют дальнейшее ослабление рубля осенью до 65, а к концу года — до 70 за доллар.
В ожидании оттепели
Центробанк продлил ограничение на снятие гражданами наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023-го. Сохранен и лимит на их вывод: сумма по-прежнему не должна превышать $10 тыс. и столько же в евро независимо от валюты вклада или счета. Об этом регулятор сообщил 1 августа. Граждане, которые еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять деньги, поступившие только до 9 марта этого года, напомнили в Банке России. Соответственно, те кто уже исчерпал лимит, снова обналичить доллары и евро не смогут. Остальные средства, как и прежде, доступны в рублях по рыночному курсу на день снятия.
До весны следующего года также остаются в силе ограничения на покупку валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля, отмечается в сообщении ЦБ. При этом на продажу денежных единиц других стран ограничений нет. Кроме того, регулятор продлил лимит в отношении юридических лиц-резидентов: им разрешается получать валюту на командировочные расходы в сумме не более $5 тыс. или такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Выдача всех этих валют компаниям нерезидентов запрещена, а по другим валютам — для них ограничений нет, как и для российских бизнесменов.
Центробанк вынужден сохранять указанные и другие ограничения в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным фининститутам приобретать наличную валюту западных стран, объяснили в регуляторе свое решение.
Ранее 22 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала продление введенных весной лимитов на выдачу и продажу наличной валюты. Поэтому решение Банка России было вполне ожидаемо, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» аналитики. Это наглядно видно и по тому, что курс рубля фактически не отреагировал на эту новость, считает начальник отдела индивидуальных инвестиционных решений «Открытие Private Banking» Кирилл Дегтярев. При запуске торгов на Мосбирже курс составлял 61,3 руб./ $, а на закрытии — 60,4.
По словам эксперта, основной фактор для отмены действующих запретов — снятие санкций и начало физического завоза наличной валюты в страну. Пока же оттепели в отношениях недружественных стран с РФ не видно, констатировал эксперт, добавив, что ограничение могут быть продлены и после марта 2023-го.
Сейчас видится маловероятным снятие ограничений западных стран и их союзников на ввоз в Россию банкнот иностранных валют, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Аналитик группы «Финам» Андрей Маслов согласен, что пролонгация ограничений зависит от хода спецоперации на Украине. Но даже в случае разрешения конфликта экономика РФ будет нуждаться в контроле еще продолжительное время, добавил он.
Учесть все риски
Держать на счетах валюту, на которую распространяется комиссия банка или брокера, в условиях сохранения действующих ограничений и лимитов совершенно невыгодно: логичнее обменять ее на те же юани или рубли, отметил аналитик «Финама» Андрей Маслов. По его словам, хотя доллар и евро остаются в сознании россиян защитой от возможных турбулентностей еще с 1990-х, для большинства держать валюту в текущей ситуации не очень разумно.
При этом валюты дружественных стран — рисковые, и при вложении в них нужно исходить из риск-профиля инвестора, предупредил эксперт. Доллары США можно обменять на безналичную валюту дружественных стран, например гонконгский доллар, согласен Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» .
В то же время наличные доллары остаются более надежными, чем безналичные, полагает Кирилл Дегтярев из «Открытия». Он отметил: существует риск наложения санкций США на Национальный клиринговый центр, что может в результате повлечь за собой ограничение хождения безналичного доллара в России и ограничение на формирование его курса по рыночным механизмам. Это, в свою очередь, способно повлечь за собой принудительную конвертацию безналичных долларов в рубли по неконтролируемому курсу. В этом плане покупка наличной валюты позволяет избежать такого риска, но есть и издержки: деньги надо как-то хранить, потери от инфляции неизбежны и нет какого-либо дохода от такой формы инвестирования, указал он.
По оценкам аналитиков, в дальнейшем нацвалюта продолжит постепенно сдавать позиции. Рубль будет слабеть в ожидании нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки инвалюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета, уверен Дмитрий Бабин: когда всё это заработает вместе с постепенным восстановлением импорта, давление на него увеличится. Власти в июле анонсировали запуск нового бюджетного правила, но пока не уточнили его детали.
Также ослаблению рубля будут способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки и спад притока валюты в страну вследствие ожидаемого уменьшения цен на нефть и газ в мире из-за глобальной рецессии, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Курс пары USD/RUB на конец III квартала составит 65 рублей, по итогам 2022-го — 73, спрогнозировал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Михаил Васильев из Совкомбанка полагает, что рубль к концу года будет постепенно двигаться к диапазону 65–70 по отношению к доллару и евро.
В крупных банках — ПСБ, Росбанке, МКБ, Совкомбанке, «Открытии», «Зените» и УБРиР — сказали «Известиям», что продают физлицам валюту. Объема наличных долларов и евро в офисах достаточно для удовлетворения всех запросов клиентов, поделились в «Открытии». Наибольший пик спроса на эти валюты пришелся на вторую половину мая — тогда было начало сезона отпусков, а курсы их падали, что подогрело интерес к покупке, отметили в ПСБ. Там добавили, что в июне и июле интерес стабилизировался. В МКБ и «Зените» уточнили, что видят умеренный спрос на валютно-обменные операции.