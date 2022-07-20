Инвест-поход: россияне открыли «брокерский туризм»

Среди россиян стал активно развиваться так называемый брокерский туризм — когда частные инвесторы едут открывать счета за рубежом, узнали «Известия». Чаще граждане направляются для этого в ОАЭ, Турцию, Армению и Казахстан , рассказали профучастники фондового рынка. Такой шаг может стать безопасным решением вложения средств , учитывая, что сейчас рынок РФ не может закрыть все их потребности в доступе к инструментам зарубежных площадок, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако, по их мнению, вряд ли этот тренд будет массовым: его целевая аудитория скорее — состоятельные и опытные инвесторы, да и не для всех россиян потенциальная сумма вложений оправдает все расходы на издержки , связанные с открытием счета за рубежом.

В поисках гавани

Россияне начали активно открывать брокерские счета в иностранных юрисдикциях . Чаще всего для этого едут в ОАЭ, Турцию, а также Армению и пока меньше в Казахстан, рассказал один из источников «Известий» из числа профессиональных участников рынка акций. Он пояснил: такой шаг может помочь гражданам РФ инвестировать деньги, поскольку покупать иностранные акции через отечественные компании и площадки стало сейчас небезопасно в связи с риском их заморозки западными биржами .

— В Армении более или менее рынок развит. У некоторых банков республики есть доступ к инфраструктуре ведущих зарубежных брокеров. Похожая ситуация и в Турции : новоиспеченные резиденты страны могут обратиться в крупные компании с доступом к фондовой бирже США и других государств. В целом если говорить про брокерский туризм, то я бы пока не выделял Казахстан: его рынок активно развивается, но прямой доступ к американской площадке есть только у двух-трех игроков . Здесь скорее другие страны главенствуют. В основном многие открывают себе счета через ОАЭ, где инвестиционная сфера очень хорошо развита , — уточнил собеседник «Известий».

Также он рассказал, что наблюдаемый тренд подтверждают и данные компаний, полученные в ходе нетворкинга с коллегами и контрагентами из других стран.

Сейчас в РФ фиксируется тренд на открытие россиянами брокерских счетов за рубежом, поделился и другой источник «Известий», работающий в одной из крупных отечественных инвестиционных компаний. Однако стоит отметить, что такой интерес прежде всего присущ состоятельным клиентам, подчеркнул он: люди прибегают к услугам брокеров Казахстана, ОАЭ, Кипра .

В различных Telegram-чатах для инвесторов вопрос открытия брокерского счета в иностранной юрисдикции также активно обсуждается. По словам создателей группы «Разборки с брокерами», учитывая, что в связи с последними событиями доверие к российскому рынку падает, многие просто больше не хотят инвестировать через российские биржи или открывают счета в других странах.

— Одни инвесторы переходят в Interactive Brokers. Также есть те, кто «заводит» брокерский счет в «Фридом Финанс» в Казахстане. За последний месяц последнее направление активизировалось, — отметили создатели группы.

«Известия» направили запросы в крупные брокерские компании РФ и перечисленных зарубежных стран.

Закрыть потребности

Россияне традиционно отдавали предпочтение сбережениям в твердых валютах, таких как доллар и евро, но сейчас фондовый рынок страны не может закрыть все их потребности , подчеркнул директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. По его словам, более того, многие граждане уже открыли банковские счета в странах СНГ, Турции, ОАЭ и других государствах, в которых просто хранение денег при текущей инфляции чревато убытками в реальном выражении. Поэтому следующий логичный шаг был в открытии брокерского счета, позволяющего инвестировать в иностранные акции, считает он.

— Тенденция «брокерского туризма» будет в основном приходиться на дружественные страны, где риски потенциальной заморозки средств ввиду санкций минимальны . Более того, в недружественных деньгам россиянам далеко не везде рады, что еще более сужает потенциальный выбор комфортных юрисдикций. Но даже с такими вводными инвестиции через зарубежных брокеров могут быть более безопасны, — отметил Константин Асатуров.

При открытии счета в зарубежной юрисдикции россиянам нужно учитывать особенности местного законодательства. Если в одной стране, например в Казахстане, требуется оформить местный ИНН, то в других может быть больше условий — вплоть до получения ВНЖ . Вместе с тем обязательно потребуется уведомить ФНС , напомнил управляющий партнер компании Advice Finance Константин Кузнецов. В противном случае могут быть наложены штрафы за несвоевременное информирование или его отсутствие в 5–7 тыс. рублей, рассказал он.

Эксперт отметил, что гражданам РФ также необходимо убедиться в выгодности для них открытия такого счета с точки зрения уплаты налогов и ограничений со стороны брокера или государства . Важно даже не столько в какой стране открыт счет, а через какую биржу брокер дает доступ к торгам, указал Константин Кузнецов, добавив, что следует тщательно изучать и тарифную политику компаний.

— Пока инвестор — налоговый резидент РФ, он обязан уплачивать от 13 до 15% НФДЛ в зависимости от объема доходов, но при отсутствии в стране более 183 дней он переходит в статус нерезидента и ставка налога вырастает до 30% , — уточнил Константин Кузнецов. — В части налогов есть и другие нюансы, на которые стоит обратить внимание.

В России «брокерский туризм» найдет своего клиента: его целевая аудитория скорее будет включать в основном состоятельных граждан, полагает Константин Асатуров. Но вряд ли этот тренд будет массовым, поскольку не для всех россиян потенциальная сумма вложений оправдает все расходы. Многих могут отпугнуть риски заморозки средств, а также обязательства перед ФНС по подаче отчетности и прочих документов, которые в РФ делает за клиента брокер, заключил он.

«Известия» спросили пресс-службы Центробанка и ФНС о фиксации ими тенденции открытия россиянами брокерских счетов в зарубежных странах и подачи ими соответствующего заявления в налоговые органы.