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«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в июне

«Известия» и аналитики «Финама» сформировали несколько инвестпортфелей и посчитали их доходности за июнь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Известия» совместно с аналитиками «Финама» продолжают считать доходности нескольких гипотетических вариантов биржевых инвестпортфелей, составленных после того, как в начале апреля этого года на Мосбирже снова стали доступны все ключевые инвестиционные инструменты. В этом материале — результаты третьего месяца инвестирования.

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Итоги месяца

Одним из главных событий прошедшего месяца на российском фондовом рынке стало решение акционеров «Газпрома» не выплачивать рекордные дивиденды — это привело к моментальному обвалу котировок акций компании на 30%, а ее перспективы стали более туманными из-за принятого Совфедом решения о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). К слову, после «Газпрома» не выплачивать дивиденды решили еще несколько крупных российских компаний, для которых это решение можно считать историческим. В их числе — Сбер, ФСК ЕЭС, «Россети» и ТГК-1.

Что касается наших гипотетических портфелей, худшую динамику за всё время показал тот, который в разных долях состоит из экзотических валют: швейцарского франка, британского фунта, японской иены и китайского юаня. За три месяца его доходность в рублевом выражении составила минус 41%, тем самым его стоимость упала с 200 до 117,9 тыс. рублей. Более того, часть его объема оказалась заблокирована из-за остановки торгов франками — после того, как Швейцария ввела санкции, Мосбиржа была вынуждена остановить торги по этой валюте.

Открытый портфель
Сотрудник биржи
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

На первое место по суммарному росту стоимости внезапно вышел спекулятивный портфель, состоящий из высокорисковых акций российских эмитентов — за всё время его стоимость увеличилась на 14% — это соответствует годовой доходности почти 56%. А второе место заняли корпоративные облигации российских компаний: доходность этого портфеля за три месяца составила 10,2% — почти 41% в годовом выражении.

О том, как и по каким параметрам мы составляли портфели в начале апреля, читайте здесь.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Первый портфель — из всем привычных долларов и евро — подешевел за месяц почти на 16%. В результате с самого начала эксперимента его рублевая стоимость снизилась на 38,9%. Теперь вместо первоначальных 200 тыс. рублей он стоит 122,1 тыс. рублей.

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Как объясняют аналитики ФГ «Финам», главная причина слабых результатов портфеля — рубль по-прежнему оставался феноменально сильным в этот период. Укрепление происходило из-за падения объемов импорта, а дополнительным фактором стало введение банками комиссий на валютные счета. Компании были вынуждены сокращать валютные позиции, и это оказывало давление на ключевые пары. Но ситуация вполне может измениться, если будут реализованы интервенции по ослаблению рубля через покупку альтернативных валют дружественных стран (через кросс-курсы). О таких планах в конце июня заявляли в Минфине.

Их мало кто видел вживую — франки, фунты, иены и юани

Менее консервативный валютный портфель, состоящий из швейцарских франков, британских фунтов, японских иен и китайских юаней в пропорциях 35, 30, 10 и 25%, стал худшим по динамике из всех шести. За месяц его рублевая стоимость снизилась на 14,2%, а за всё время в целом — на 41%. Вероятно, этот результат был бы еще хуже, если бы 14 июня на Мосбирже не были остановлены торги швейцарским франком — с тех пор расчет биржевых котировок не производится.

Открытый портфель
деньги
Фото: REUTERS/Jason Lee

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Здесь ситуация очень похожа: портфель тянет вниз укрепление российского рубля. При этом фиксируется повышенный интерес со стороны участников ВЭД к юаню — торги китайской валютой на Московской бирже демонстрируют рекордные объемы. Нельзя исключать, что помимо объективного роста спроса юань как раз выступает ключевым инструментом интервенций. Поэтому аналитики считают логичным провести ребалансировку портфеля в пользу этой валюты, снизив позиции фунта и франка. Но из-за санкций провести такую манипуляцию с франками пока не представляется возможным.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Самый консервативный рублевый портфель из шести выпусков ОФЗ с ежемесячными купонными выплатами по-прежнему показывает положительную динамику. За месяц его суммарная стоимость увеличилась на 2,5% — этому способствовали как рост котировок самих облигаций, так и выплата купонов по одному из выпусков. Всего с начала эксперимента портфель в рублевом выражении вырос на 6,9% и теперь стоит 213,8 тыс. рублей.

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Ключевую роль в динамике ОФЗ играют ожидания дальнейшего снижения процентных ставок. Сейчас подходящая стратегия — держать позиции в длинных ОФЗ, ведь они сильнее реагируют на изменение ставок. В перспективе такой подход может дать инвестору более 10–15% годовых, считают аналитики. Менять длинные ОФЗ на короткие будет выгодно после завершения цикла снижения ставок, поэтому что-то менять в портфеле пока нет необходимости.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Одну из лучших динамик среди всех шести портфелей по-прежнему показывает тот, который составлен из долговых бумаг корпоративных эмитентов РФ, — с начала эксперимента его рублевая стоимость выросла на 10,2%, а за прошедший месяц — на 2,9%.

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На эти бумаги также влияет изменение процентных ставок. Но реагируют они обычно сильнее, чем ОФЗ, из-за более высоких рисков, которые заложены в таких облигациях.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Одно из самых сильных падений в прошлом месяце пережил портфель, состоящий из акций российских компаний первого эшелона. За месяц его рублевая стоимость обвалилась на 10,4%, то есть за всё время инвестирования в эти активы можно было потерять почти 13% своих средств. По итогам месяца его стоимость составила 174,2 тыс. рублей.

Открытый портфель
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Как и весь российский рынок, этот портфель испытал шок из-за решения акционеров «Газпрома» не платить ранее объявленные дивиденды. За «Газпромом» повторили и некоторые другие крупные компании, в частности «ФосАгро», которая тоже есть у нас в портфеле. Логичный итог — сильная просадка в июне и неочевидные перспективы. Без дивидендов привлекательность газового гиганта сильно упала, а проблемы и риски остались.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Как ни удивительно, но самый высокорисковый портфель по итогам месяца и всего эксперимента пока показывает самые лучшие результаты. Во многом благодаря тому, что акции корпорации «Иркут» подорожали с 26,6 до 44,5 рубля, общая динамика за месяц составила плюс 14,8%, и теперь весь портфель стоит 227,8 тыс. рублей.

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Здесь диверсификация в действии — половина компаний из этого портфеля выплатит дивиденды, это позитивный сигнал и хорошая поддержка для акций.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

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