Пшеница в руках: мошенники раскручивают схему с инвестициями в зерно

Россиян стали обманывать, используя схему с инвестициями в зерно : на фейковых сайтах предлагается сделать выгодное вложение в дорожающий актив, но затем вывести деньги с ресурса невозможно. Об этом «Известиям» рассказали в InfoSecurity a Softline Company, о схеме также знают в Газпромбанке. На брокерском рынке пояснили, что сейчас самый доступный способ вложений в пшеницу — акции компаний из агропромышленного сектора, а фьючерс на пшеницу на Мосбирже появится лишь 19 июля . Перед перечислением денег надежность инвесткомпании следует проверить на сайте ЦБ, напомнили в регуляторе.

Инвестируй в это

Летом 2022 года в Рунете появилось как минимум 12 ресурсов, предлагающих инвестиции в зерно , рассказал «Известиям» руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. Он уточнил, что фейковые вложения — часть глобальной мошеннической схемы . В ее рамках действовали сайты, ориентированные на разные тематики, — например, инвестиции в газ, нефть или в космос, и компания обнаружила более 4 тыс. таких ресурсов . Однако выманивание денег под предлогом вложений в пшеницу впервые активизировалось летом 2022 года.

— Зерновая тематика обусловлена тем, что в последний месяц в СМИ идет много разговоров об экспорте зерна и повышении цен на зерновую продукцию. На самом же деле, в случае если человек пройдет регистрацию на подобном сайте, вне зависимости от того, чем ему предлагают торговать, он попадет на фейковый сайт биржи «Форекс» . Там его попросят внести депозит, — рассказал Александр Вураско.

По его словам, после перечисления немаленького взноса мошенники либо сразу перестанут выходить на связь, либо будут пытаться убедить жертву внести еще большую сумму на счет . В Сети есть сотни отзывов от обманутых таким образом людей, добавил эксперт.

Пшеница в руках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Банк России в оперативном режиме отслеживает появление в интернете мошеннических хайп-проектов , предлагающих россиянам «инвестировать», сообщили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что в зависимости от актуальной медиаповестки злоумышленники уже советовали вкладываться и в производство масок в начале пандемии, и в проекты компаний с известным именем.

— Чтобы не попасться на уговоры мошенников, стоит проверить наличие лицензии у компании, которая предлагает посреднические услуги для инвестирования — на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Дополнительно рекомендуем проверять сведения о компании или интернет-проекте в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, — подчеркнули в ЦБ.

О схеме обмана с инвестициями в зерно знают и в Газпромбанке, заявил его представитель. Он отметил, что она распространена не только в интернете, но и в Telegram.

На данный момент в Роскомнадзор не поступали решения в отношении мошеннических сайтов, которые предлагают россиянам инвестировать в зерно, сообщили «Известиям» в службе. Там добавили, что с начала 2022 года было удалено и заблокировано почти 3,6 тыс. мошеннических сайтов, в том числе 11 ресурсов, выдающих себя за инвестиционные проекты.

Косвенное вложение

У неквалифицированных инвесторов в России нет возможности вкладываться в зерно напрямую , пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он отметил, что два эталонных инструмента на пшеницу — британский и американский фьючерсы — сильно дорожали в последние годы , принося в моменте 100–150% прибыли. Но с марта цены сильно откатились вниз : американское зерно подешевело до $800 за 5 тыс. бушелей.

Пшеница в руках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— На Мосбирже торгуется отечественная пшеница, но желающих купить или продать ее пока нет . За три месяца была всего пара сделок. Сложность в том, что это поставочные фьючерсы. То есть инвестор обязан будет забрать товар на элеваторе , когда контракт истечет по времени. Реальным покупателям при таком раскладе проще договориться напрямую, а биржевым игрокам интереснее торговать другими товарами , — разъяснил Валерий Емельянов.

По его словам, для российских инвесторов самый доступный способ заработать на росте цен на пшеницу — это покупка акций западных компаний в смежных направлениях : на бирже торгуются организации, скупающие зерно на переработку, а также производители агрохимии и сельхозтехники.

Кроме того, с 19 июля 2022 года Мосбиржа запускает торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс пшеницы , напомнил аналитик «Финам» Александр Потавин. Он отметил, что новый инструмент в первую очередь призван отражать стоимость пшеницы в режиме реального времени. По ожиданиям эксперта, запуск расчетного фьючерса, который понятен и доступен всем, привлечет к биржевым торгам большее количество участников, а значит, и денег.

Потенциальные инвесторы, реагирующие на предложения в интернете, в первую очередь рискуют как минимум теми деньгами, которые будут перечислены мошенникам , подчеркнул основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян. Он добавил: раньше существовал также риск потерять все средства на банковской карте, однако после отключения российских банков от международных платежных систем эта опасность миновала, так как неподтвержденные трансакции проводились в основном через американские интернет-магазины.

Пшеница в руках Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein