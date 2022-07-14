 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Общество
Производители предложили отменить предустановку российского ПО
Мир
Новая Каховка снова подверглась обстрелам ВСУ
Армия
Старший сержант Иванов спас товарищей от угрозы окружения
Мир
Байден заявил о готовности применить силу против Ирана в контексте СВПД
Мир
МИД РФ назвал прецедентом решение Канады по турбине для «Северного потока»
Мир
Минобороны РФ построит в Мариуполе 12 жилых домов
Мир
Премьер Чехии заявил об отсутствии ограничений на газ в новом пакете санкций ЕС
Мир
Суд отклонил требование Эмбер Херд о новом процессе против Деппа
Мир
США передадут Украине винтовки с глушителями
Общество
Жители центральной части России могут наблюдать редкое явление суперлуния
/

Пшеница в руках: мошенники раскручивают схему с инвестициями в зерно

Как легально можно заработать на этом активе
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян стали обманывать, используя схему с инвестициями в зерно: на фейковых сайтах предлагается сделать выгодное вложение в дорожающий актив, но затем вывести деньги с ресурса невозможно. Об этом «Известиям» рассказали в InfoSecurity a Softline Company, о схеме также знают в Газпромбанке. На брокерском рынке пояснили, что сейчас самый доступный способ вложений в пшеницу — акции компаний из агропромышленного сектора, а фьючерс на пшеницу на Мосбирже появится лишь 19 июля. Перед перечислением денег надежность инвесткомпании следует проверить на сайте ЦБ, напомнили в регуляторе.

Биржа трудна: россияне жалуются на полную блокировку иностранных акций
Чем обособление бумаг полезно инвесторам и что означает попадание национального депозитария под санкции

Инвестируй в это

Летом 2022 года в Рунете появилось как минимум 12 ресурсов, предлагающих инвестиции в зерно, рассказал «Известиям» руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. Он уточнил, что фейковые вложения — часть глобальной мошеннической схемы. В ее рамках действовали сайты, ориентированные на разные тематики, — например, инвестиции в газ, нефть или в космос, и компания обнаружила более 4 тыс. таких ресурсов. Однако выманивание денег под предлогом вложений в пшеницу впервые активизировалось летом 2022 года.

— Зерновая тематика обусловлена тем, что в последний месяц в СМИ идет много разговоров об экспорте зерна и повышении цен на зерновую продукцию. На самом же деле, в случае если человек пройдет регистрацию на подобном сайте, вне зависимости от того, чем ему предлагают торговать, он попадет на фейковый сайт биржи «Форекс». Там его попросят внести депозит, — рассказал Александр Вураско.

По его словам, после перечисления немаленького взноса мошенники либо сразу перестанут выходить на связь, либо будут пытаться убедить жертву внести еще большую сумму на счет. В Сети есть сотни отзывов от обманутых таким образом людей, добавил эксперт.

Пшеница в руках
пшеница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Преследовать цепь: для посредников кибермошенников введут уголовную ответственность
Сколько может грозить дропперам и какие еще меры противодействия злоумышленникам разрабатывают власти

Банк России в оперативном режиме отслеживает появление в интернете мошеннических хайп-проектов, предлагающих россиянам «инвестировать», сообщили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что в зависимости от актуальной медиаповестки злоумышленники уже советовали вкладываться и в производство масок в начале пандемии, и в проекты компаний с известным именем.

Чтобы не попасться на уговоры мошенников, стоит проверить наличие лицензии у компании, которая предлагает посреднические услуги для инвестирования — на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Дополнительно рекомендуем проверять сведения о компании или интернет-проекте в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, — подчеркнули в ЦБ.

О схеме обмана с инвестициями в зерно знают и в Газпромбанке, заявил его представитель. Он отметил, что она распространена не только в интернете, но и в Telegram.

Буфер обмана: киберпреступники «заразили» 5 тыс. сайтов в Рунете
Новой мишенью мошенников стали клиенты крупных онлайн-магазинов

На данный момент в Роскомнадзор не поступали решения в отношении мошеннических сайтов, которые предлагают россиянам инвестировать в зерно, сообщили «Известиям» в службе. Там добавили, что с начала 2022 года было удалено и заблокировано почти 3,6 тыс. мошеннических сайтов, в том числе 11 ресурсов, выдающих себя за инвестиционные проекты.

Косвенное вложение

У неквалифицированных инвесторов в России нет возможности вкладываться в зерно напрямую, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он отметил, что два эталонных инструмента на пшеницу — британский и американский фьючерсы — сильно дорожали в последние годы, принося в моменте 100–150% прибыли. Но с марта цены сильно откатились вниз: американское зерно подешевело до $800 за 5 тыс. бушелей.

Пшеница в руках
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На Мосбирже торгуется отечественная пшеница, но желающих купить или продать ее пока нет. За три месяца была всего пара сделок. Сложность в том, что это поставочные фьючерсы. То есть инвестор обязан будет забрать товар на элеваторе, когда контракт истечет по времени. Реальным покупателям при таком раскладе проще договориться напрямую, а биржевым игрокам интереснее торговать другими товарами, — разъяснил Валерий Емельянов.

Полеты не на яву: появился новый вид мошенничества с авиабилетами в интернете
Аферисты переориентировались с «продажи» на «возврат денег» за отмененные рейсы

По его словам, для российских инвесторов самый доступный способ заработать на росте цен на пшеницу — это покупка акций западных компаний в смежных направлениях: на бирже торгуются организации, скупающие зерно на переработку, а также производители агрохимии и сельхозтехники.

Кроме того, с 19 июля 2022 года Мосбиржа запускает торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс пшеницы, напомнил аналитик «Финам» Александр Потавин. Он отметил, что новый инструмент в первую очередь призван отражать стоимость пшеницы в режиме реального времени. По ожиданиям эксперта, запуск расчетного фьючерса, который понятен и доступен всем, привлечет к биржевым торгам большее количество участников, а значит, и денег.

Потенциальные инвесторы, реагирующие на предложения в интернете, в первую очередь рискуют как минимум теми деньгами, которые будут перечислены мошенникам, подчеркнул основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян. Он добавил: раньше существовал также риск потерять все средства на банковской карте, однако после отключения российских банков от международных платежных систем эта опасность миновала, так как неподтвержденные трансакции проводились в основном через американские интернет-магазины.

Пшеница в руках
хакер
Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Кроме того, злоумышленники могут перепродавать «цифровые досье» на своих жертв, а также использовать эти данные для фишинга и других видов социальной инженерии, предупредил ведущий аналитик «СёрчИнформ» Леонид Чуриков. В перспективе пострадавшие могут лишиться денег не единожды: «инвестировав», они попадут в поле зрения мошенников еще и как доверчивые и восприимчивые к обману люди, которых можно попробовать развести на что-нибудь вновь.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022