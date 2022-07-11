Преследовать цепь: для посредников кибермошенников введут уголовную ответственность
Так называемым дропперам, которые помогают переводить деньги мошенникам, похищающим средства со счетов граждан, может грозить от четырех до семи лет, прогнозируют юристы. О том, что МВД совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за такое деяние, на круглом столе в МИЦ «Известия» рассказал представитель министерства Роман Бубнов. Эксперты подтверждают, что проблема посредников чрезвычайно актуальна, особенно с учетом вовлечения подростков. Мошенники предлагают сотни тысяч рублей за перевод через свои счета похищенных средств, и это привлекает людей, которые не осознают, что становятся полноценными участниками преступной цепочки. Умерит ли жажду легких денег угроза реального тюремного срока?
Невыносимая легкость денег
Как сообщил в ходе круглого стола в МИЦ «Известия» врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов, эффективность расследования киберпреступлений растет. По его словам, в 2021 году к уголовной ответственности за их совершение привлечено более 86 тыс. лиц. За пять месяцев 2022-го таких злоумышленников уже 20 тыс.
Представитель МВД подчеркнул, что основной способ минимизации кибермошенничества — превентивные меры, или профилактика.
— Эта деятельность включает в себя два основных аспекта. Первый — мероприятия по повышению осведомленности и цифровой и финансовой грамотности населения. Второй аспект профилактики IT-преступлений — совершенствование законодательства в сфере оказания цифровых услуг, введение различных ограничений на использование персональных данных и механизмов дополнительной их защиты, — сказал Роман Бубнов.
Как он рассказал, МВД совместно с другими ведомствами по поручению правительства «прорабатывается вопрос установления уголовной ответственности для лиц, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты».
Пока таким людям, как правило, удается избежать ответственности.
— Мы пытаемся давать оценку юридическую их действиям, получается в разных случаях по-разному. Есть случаи, когда привлекаем к ответственности тоже как соучастников, — пояснил Роман Бубнов.
Дропперы или сокращенно дропы — люди, которые или предоставляют свои данные мошенникам для открытия счетов, чтобы уводить по цепочке похищенные деньги, затрудняя выход на изначального злоумышленника, или делают это через свои счета.
Проблема требует решения, подтвердили опрошенные «Известиями» эксперты. В такие схемы наряду с безработными, маргиналами, гастарбайтерами и студентами вовлекаются подростки, которые ищут быстрых и легких денег.
Как рассказала «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева, зачастую мошенники для поиска дропперов используют соцсети и локальные районные сообщества. Она привела один из примеров таких объявлений в группе «Барахолка Строгино»: «Нужны 12 человек для работы с переводами. Оплата 102 тыс. рублей. Без предоплат и без залогов, наши офисы в Москве, Спб, Казани». По оценкам, доход дроппера может составлять даже до 40% от перевода.
С затруднением переводов за рубеж в условиях санкций спрос на посредников возрастает, поскольку в основном переброска средств осуществляется через криптовалюту.
Наказание за преступление
Руководитель проекта «Мошеловка» акцентирует внимание на том, что в зоне риска находятся особенно подростки, которые покупаются на обещание «безопасного, легкого и высокого дохода», но при этом не обладают критическим мышлением и жизненным опытом.
— У молодых людей часто карты связаны с родительскими или с вкладами, и это причиняет неприятности всей семье. Многие дропперы искренне уверены, что способ получения дохода, в котором они заняты, ничем не грозит. На наш взгляд, эта проблема по своему содержанию очень перекликается с проблемой закладчиков — их не пугает угроза срока за распространение, но, получив наказание, многие понимают, что загубили свою жизнь, — уверена Евгения Лазарева.
Она полагает, что нужно быть очень осторожными с введением уголовного преследования юных граждан, которых угроза не остановит, но может испортить будущее. Нужно усилить работу с родителями, которые должны внимательно относиться к финансовой активности своих детей, сказала эксперт.
Адвокат КА «Юков и партнеры» Джамали Кулиев считает, что целесообразно выделить действия дропперов в отдельный состав, а также установить суровое наказание. Это будет оказывать и превентивную функцию, уверен юрист. Он пояснил: дроп — низшее звено преступной группировки, на которое достаточно легко выйти правоохранительным органам, поскольку их данные проще всего установить.
— Люди ввязываются в это, поскольку им обещают легкие большие деньги и на первый взгляд ничего аморального и незаконного в этом нет. Нужно просто переводить денежные средства: чем больше денег будет отмыто, тем больше будет доход дропа. При этом они не отдают себе отчета, что совершают преступление, — подчеркнул он.
Юрист пояснил, что сейчас за это деяние привлекают к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), однако МВД РФ предлагает выделить дропперство в отдельный состав. По мнению Джамали Кулиева, это правильная инициатива, поскольку диспозиция 172-й статьи достаточно обширная.
Как полагает адвокат, если исходить из наказания, которое предусмотрено по этой статье, то максимальная санкция может составить четыре года.
— Думаю, что такое наказание достаточное и обоснованное. Поэтому в случае, если дропперство будет выделено в отдельный состав, необходимо установить такое же максимальное наказание. Но это если говорить о преступлении средней тяжести. Если же речь идет о квалифицированном составе — совершено организованной группой, извлечен доход в особо крупном размере, — то наказание должно быть более суровым — до семи лет лишения свободы, — сказал эксперт.
Поскольку школьников часто вовлекают в дропперскую деятельность, стоит установить, что ответственность должна наступать с 14 лет, считает юрист. По его мнению, это может остудить пыл подростков, которые ищут быстрые деньги.
Приходите лично
Роман Бубнов рассказал и еще об одной мере, которую продвигает МВД.
— Это введение механизмов дополнительной идентификации личности при совершении банковских операций дистанционным способом по ограничению возможности подключения новых абонентских номеров к сервису «Мобильный банк». Для того чтобы это сделать, предлагаем лично обращаться в офисы банка, — отметил Роман Бубнов.
Действительно, злоумышленники зачастую, получив персональные данные гражданина или взломав его личную страницу, приложение, привязывают свой номер мобильного и выводят со счета все средства.
Как считает Евгения Лазарева, инициатива действительно может сократить количество подключений к мобильному банку номеров злоумышленников и предотвратит похищение средств. Однако необходимо рассматривать проблему комплексно, подчеркнула она.
— Практика показывает, что значительная часть преступлений в отношении потребителей совершается при содействии или при соучастии сотрудников банков. Нет гарантии, что преступники не смогут мотивировать не самого лояльного менеджера банка, который за процент станет подключать к мобильным банкам клиентов вместе с телефонами родственников и номера своих подельников, — предположила эксперт.
Поэтому есть смысл в том, чтобы службы безопасности банков параллельно более тщательно подходили к работе с кадрами, а также разрабатывали более совершенные меры защиты потребителей, уверена руководитель проекта «Мошеловка».