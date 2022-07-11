Преследовать цепь: для посредников кибермошенников введут уголовную ответственность

Так называемым дропперам, которые помогают переводить деньги мошенникам, похищающим средства со счетов граждан, может грозить от четырех до семи лет , прогнозируют юристы. О том, что МВД совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за такое деяние, на круглом столе в МИЦ «Известия» рассказал представитель министерства Роман Бубнов. Эксперты подтверждают, что проблема посредников чрезвычайно актуальна, особенно с учетом вовлечения подростков. Мошенники предлагают сотни тысяч рублей за перевод через свои счета похищенных средств, и это привлекает людей, которые не осознают, что становятся полноценными участниками преступной цепочки. Умерит ли жажду легких денег угроза реального тюремного срока?

Невыносимая легкость денег

Как сообщил в ходе круглого стола в МИЦ «Известия» врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов, эффективность расследования киберпреступлений растет. По его словам, в 2021 году к уголовной ответственности за их совершение привлечено более 86 тыс. лиц. За пять месяцев 2022-го таких злоумышленников уже 20 тыс.

Представитель МВД подчеркнул, что основной способ минимизации кибермошенничества — превентивные меры, или профилактика .

— Эта деятельность включает в себя два основных аспекта. Первый — мероприятия по повышению осведомленности и цифровой и финансовой грамотности населения . Второй аспект профилактики IT-преступлений — совершенствование законодательства в сфере оказания цифровых услуг , введение различных ограничений на использование персональных данных и механизмов дополнительной их защиты, — сказал Роман Бубнов.

Как он рассказал, МВД совместно с другими ведомствами по поручению правительства «прорабатывается вопрос установления уголовной ответственности для лиц, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты» .

Преследовать цепь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пока таким людям, как правило, удается избежать ответственности.

— Мы пытаемся давать оценку юридическую их действиям, получается в разных случаях по-разному. Есть случаи, когда привлекаем к ответственности тоже как соучастников, — пояснил Роман Бубнов.

Дропперы или сокращенно дропы — люди, которые или предоставляют свои данные мошенникам для открытия счетов, чтобы уводить по цепочке похищенные деньги, затрудняя выход на изначального злоумышленника, или делают это через свои счета .

Проблема требует решения, подтвердили опрошенные «Известиями» эксперты. В такие схемы наряду с безработными, маргиналами, гастарбайтерами и студентами вовлекаются подростки, которые ищут быстрых и легких денег .

Как рассказала «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева, зачастую мошенники для поиска дропперов используют соцсети и локальные районные сообщества. Она привела один из примеров таких объявлений в группе «Барахолка Строгино»: «Нужны 12 человек для работы с переводами. Оплата 102 тыс. рублей. Без предоплат и без залогов, наши офисы в Москве, Спб, Казани». По оценкам, доход дроппера может составлять даже до 40% от перевода.

С затруднением переводов за рубеж в условиях санкций спрос на посредников возрастает, поскольку в основном переброска средств осуществляется через криптовалюту .

Преследовать цепь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Наказание за преступление

Руководитель проекта «Мошеловка» акцентирует внимание на том, что в зоне риска находятся особенно подростки, которые покупаются на обещание «безопасного, легкого и высокого дохода», но при этом не обладают критическим мышлением и жизненным опытом .

— У молодых людей часто карты связаны с родительскими или с вкладами, и это причиняет неприятности всей семье. Многие дропперы искренне уверены, что способ получения дохода, в котором они заняты, ничем не грозит . На наш взгляд, эта проблема по своему содержанию очень перекликается с проблемой закладчиков — их не пугает угроза срока за распространение, но, получив наказание, многие понимают, что загубили свою жизнь, — уверена Евгения Лазарева.

Она полагает, что нужно быть очень осторожными с введением уголовного преследования юных граждан, которых угроза не остановит, но может испортить будущее . Нужно усилить работу с родителями, которые должны внимательно относиться к финансовой активности своих детей, сказала эксперт.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Джамали Кулиев считает, что целесообразно выделить действия дропперов в отдельный состав, а также установить суровое наказание. Это будет оказывать и превентивную функцию, уверен юрист. Он пояснил: дроп — низшее звено преступной группировки, на которое достаточно легко выйти правоохранительным органам, поскольку их данные проще всего установить.

— Люди ввязываются в это, поскольку им обещают легкие большие деньги и на первый взгляд ничего аморального и незаконного в этом нет. Нужно просто переводить денежные средства: чем больше денег будет отмыто, тем больше будет доход дропа. При этом они не отдают себе отчета, что совершают преступление, — подчеркнул он.

Преследовать цепь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Юрист пояснил, что сейчас за это деяние привлекают к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), однако МВД РФ предлагает выделить дропперство в отдельный состав . По мнению Джамали Кулиева, это правильная инициатива, поскольку диспозиция 172-й статьи достаточно обширная.

Как полагает адвокат, если исходить из наказания, которое предусмотрено по этой статье, то максимальная санкция может составить четыре года .

— Думаю, что такое наказание достаточное и обоснованное . Поэтому в случае, если дропперство будет выделено в отдельный состав, необходимо установить такое же максимальное наказание. Но это если говорить о преступлении средней тяжести. Если же речь идет о квалифицированном составе — совершено организованной группой, извлечен доход в особо крупном размере, — то наказание должно быть более суровым — до семи лет лишения свободы , — сказал эксперт.

Поскольку школьников часто вовлекают в дропперскую деятельность, стоит установить, что ответственность должна наступать с 14 лет, считает юрист. По его мнению, это может остудить пыл подростков, которые ищут быстрые деньги.

Приходите лично

Роман Бубнов рассказал и еще об одной мере, которую продвигает МВД.

— Это введение механизмов дополнительной идентификации личности при совершении банковских операций дистанционным способом по ограничению возможности подключения новых абонентских номеров к сервису «Мобильный банк» . Для того чтобы это сделать, предлагаем лично обращаться в офисы банка, — отметил Роман Бубнов.

Преследовать цепь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Действительно, злоумышленники зачастую, получив персональные данные гражданина или взломав его личную страницу, приложение, привязывают свой номер мобильного и выводят со счета все средства.

Как считает Евгения Лазарева, инициатива действительно может сократить количество подключений к мобильному банку номеров злоумышленников и предотвратит похищение средств . Однако необходимо рассматривать проблему комплексно, подчеркнула она.

— Практика показывает, что значительная часть преступлений в отношении потребителей совершается при содействии или при соучастии сотрудников банков. Нет гарантии, что преступники не смогут мотивировать не самого лояльного менеджера банка, который за процент станет подключать к мобильным банкам клиентов вместе с телефонами родственников и номера своих подельников, — предположила эксперт.

Поэтому есть смысл в том, чтобы службы безопасности банков параллельно более тщательно подходили к работе с кадрами, а также разрабатывали более совершенные меры защиты потребителей, уверена руководитель проекта «Мошеловка».