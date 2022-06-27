Обман с доплатой: мошенники предлагают работу на AliEхpress

В России появилась новая мошенническая схема с использованием бренда AliExpress . Об этом «Известиям» рассказали в компании-партнере нескольких ритейлеров, информацию подтвердили в маркетплейсе. Через мессенджеры людей уговаривают заняться раскруткой товаров на AliExpress — предлагается внести деньги в личный кабинет на стороннем сайте и сделать притворную покупку товара , якобы чтобы поднять интерес к нему. Потраченные деньги потом возвращаются с бонусом, а внесенную на счет сумму и стоимость мнимых покупок предлагают увеличить. Но при повторной процедуре деньги и «работодатели» исчезают . Объемы фрода, связанного с e-commerce и маркетплейсами, увеличиваются из-за роста их популярности. На руку мошенникам играют нестабильная ситуация на рынке труда, а также продвижение удаленной работы, оставляющей время для дополнительных заработков, полагают эксперты.

Раскрутка за свой счет

О новой мошеннической схеме «Известиям» рассказал сотрудник компании-партнера нескольких ритейлеров. По его словам, злоумышленники присылают в мессенджеры потенциальных жертв предложения о работе на маркетплейсе, обещая заработок от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в день . Соискатель должен открыть личный кабинет на стороннем (на самом деле фишинговом) сайте (в каких-то случаях с логотипом AliExpress, в каких-то без) и перевести туда 500 рублей. После этого он получает список товаров, которые должен купить на эти деньги (это нужно якобы для раскрутки продавцов на маркетплейсе). «Работодатели» обещают вернуть эти деньги и заплатить 4% комиссии от стоимости покупки и на первый раз средства действительно возвращают , рассказывает собеседник «Известий». Затем новому «работнику» предлагается внести на счет уже 2 тыс. рублей, но стоимость товаров, которые предлагается купить, превышает этот депозит (зачастую разница составляет 6 тыс. рублей) .

Обман с доплатой Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique

— Тогда мошенники предлагают увеличить баланс, чтобы восполнить разрыв, ведь деньги все равно вернутся, убеждают они жертв. После этого, естественно, никакого возврата не происходит, и злоумышленники исчезают , — рассказывает сотрудник компании-партнера ритейлеров.

По его словам, таким образом свои деньги отдают злоумышленникам 5–7% получателей «предложений о работе».

В AliExpress знают о сложившейся ситуации: маркетплейс не имеет отношения к подобным «схемам продвижения» и уже заявил в полицию , сообщили «Известиям» в компании. «Известия» направили запрос в пресс-службу МВД и в крупнейшие российские маркетплейсы.

В последнее время число попыток недобросовестных продавцов использовать онлайн-платформы в своих корыстных целях действительно выросло, признали в Ozon.

— Мы не сталкивались с описанной схемой мошенничества, но видим в ней достаточно стандартные уловки для увода пользователей на фишинговые ресурсы . Такие сайты-дубликаты крупных онлайн-площадок появляются все чаще из-за бурного роста e-commerce и постоянно растущего трафика на маркетплейсах, — отметил представитель компании.

Схема пока не является массовой, однако имеет перспективы для развития, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Обман с доплатой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она напоминает распространенные предложения заработать на торговле «акциями через биржи» — для «обучения» этому нужно пополнить так называемый счет , отмечает руководитель практики уголовного и административного права «Амулекс.ру» Любовь Шебанова. Но потом сведения о личном кабинете или брокере внезапно исчезают, как и любые коммуникации с псевдоучителями, а деньги оказываются зачисленными на анонимные интернет-кошельки , рассказывает она. В таких случаях жертвам непросто доказать, что они не приобретали товары или услуги — зачастую им приходит полный отчет по потраченным средствам, указывает юрист.

— Сотрудники правоохранительных органов считают, что права можно отстоять в гражданском процессе, характеризуя отношения сторон как гражданско-правовые. Однако обман при безвозмездном и безвозвратном получении денежных средств является мошенничеством вне зависимости от возможности вернуть деньги в гражданском порядке, — утверждает Любовь Шебанова.

Описанная схема — модификация типичной пирамиды , говорит директор технического блока компании BI.Zone Антон Окошкин. Такие уловки появляются каждый месяц и могут быть по-разному завуалированы, например здесь мошенники мимикрируют под партнерскую программу. Но результат всегда один: человеку обещают сверхдоходы на вложенный капитал, делают одну-две выплаты, после чего связь обрывается и переводы прекращаются, добавляет эксперт.

Не уходи к незнакомцу

Схема, хотя и выглядит сложной, в основе своей довольно проста: заплатить небольшую сумму денег сейчас, чтобы в перспективе заработать в разы больше , отмечает контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

— Это стандартный прием социальной инженерии , получивший распространение в условиях повсеместно проникающего интернета и растущей популярности удаленной работы. Например, освободилось время для поиска дополнительного источника дохода, человек потерял работу в связи с геополитической ситуацией, и появилась необходимость быстрой замены. Всем этим с удовольствием пользуются мошенники, прикрываясь известным брендом, — рассуждает она.

Обман с доплатой Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

Эффективность подобных схем не спадает — они работают, а создание фишинговых страниц занимает у злоумышленников все меньше времени, признает Ольга Свистунова.

По данным RTM Group, в 2021 году в РФ было зарегистрировано 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% больше, чем в 2020-м. Более 249 тыс. заявлений о преступлениях было связано с мошенничеством, и это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали эксперты.

С подобными мошенничествами Ozon борется при помощи целого комплекса мер, в который входят усиленная проверка продавцов при регистрации на площадке и мониторинг всех их действий. Также при помощи автоматических алгоритмов и вручную блокируются товары с аномально низкими ценами, их ждет дополнительная проверка, перечисляют в пресс-службе маркетплейса. Ozon также отслеживает фишинговые сайты, аккаунты мошенников в соцсетях и мессенджерах и блокирует их, рассказывает его представитель.

— Мы просим наших клиентов всегда общаться с продавцом и совершать оплату только внутри нашей площадки. Даже если вам предлагают оплатить заказ по внешней ссылке, интерфейс которой похож на известные платформы, не делайте этого , — советуют в Ozon.

Получив подобное «предложение о работе», необходимо обратить внимание на то, каким именно документом закреплены условия сотрудничества. Юридически значим только договор, условия которого согласованы обеими сторонами, а не сообщение в соцсетях , объясняет Любовь Шебанова.

— Самый важный момент — реквизиты для предлагаемого перевода или покупки товаров. И получатель платежа, и продавец товаров должны быть «раскрыты», то есть добросовестные участники рынка не будут вуалировать информацию о себе и обязательно предоставят все сведения: адрес, реквизиты организации и тому подобное, контактные и регистрационные данные, — говорит она.

Обман с доплатой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Меры защиты здесь очевидны, во-первых, это критическое мышление, уверен Игорь Бедеров. Следует понимать, что никто не планирует давать людям деньги, высокооплачиваемую работу или, например, iPhone за полцены . Такие предложения существуют только в схемах мошенников, подчеркивает эксперт. Во-вторых, любую ссылку, по которой предлагается перейти, необходимо проверять антивирусом, а также в сервисах WHOIS, советует он.

Также не стоит ничего скачивать на подозрительных сайтах или из электронных писем. Игорь Бедеров рекомендует установить менеджер паролей, а не хранить их в браузере. Наконец, стоит завести отдельную карту с лимитом для расчетов онлайн, заключил он.