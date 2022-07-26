Не счетный день: банки ограничивают открытие продуктов в валюте

Банки ограничивают открытие финансовых продуктов в валюте: «ЮниКредит» перестал оформлять в долларах и евро счета, а ДОМ.РФ — вклады . Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе первой организации и в call-центре второй. Ранее от таких продуктов уже отказался ряд игроков, другие — ввели комиссии за ведение валютных счетов. Политика банков вызвана внешними ограничениями со стороны иностранных контрагентов, пояснили в ЦБ . Эксперты уточнили, что кредитные организации не могут делать безрисковые инвестиции в западных валютах, поэтому стараются избавляться от долларов и евро.

Хранить нельзя, менять

ЮниКредит Банк приостановил открытие валютных счетов. Об этом «Известиям» сообщили в call-центре кредитной организации. В пресс-службе банка подтвердили: оформление новых счетов в иностранной валюте для розничных клиентов временно приостановлено. При этом ограничения не затрагивают ранее открытые счета, уточнили в пресс-службе . Помимо этого, с 1 августа «ЮниКредит» вводит комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен (для всех, кроме держателей премиальных карт) в размере 0,3% в месяц от суммы, превышающей 10 тыс. единиц.

Также приостановили открытие валютных вкладов в банке ДОМ.РФ, сообщили в его call-центре. В чате на сайте добавили, что сейчас накопительные продукты доступны только в рублях и юанях . Комиссия за хранение валюты на счете списываться не будет. «Известия» направили запрос в пресс-службу ДОМ.РФ.

Рассматривают возможность отмены приема новых срочных вкладов в долларах США и введение комиссии за хранение валютных остатков на текущих счетах также в банке «Ренессанс Кредит» , сообщили «Известиям» в пресс-службе, подчеркнув, что окончательного решения по этому вопросу не принято.

В мае 2022-го вклады в валюте перестал открывать «Тинькофф». В июне доступ к продуктам в долларах и евро ограничили ПСБ, Росбанк и «Открытие», писали «Известия». В банке «Русский Стандарт» в июле также перестали принимать вклады в западных валютах, сообщили в call-центре.

Между тем возможность оформить финансовые продукты в долларах и евро у россиян все-таки сохраняется . Например, в ВТБ, МКБ, Новикомбанке и «Ренессанс Кредите» сейчас доступны и вклады, и счета в западных валютах, в «Открытии» — только накопительные и текущие счета, сообщили в пресс-службах кредитных организаций.

Справка «Известий» До 9 сентября в России действуют ограничения на снятие наличной валюты со вкладов. С депозитов, открытых до 9 марта, можно снять сумму в пределах $10 тыс. в наличной валюте в кассе банка, остальные средства — оставить на счете или снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Если вклад открыт после этой даты, снять деньги можно только в рублях.

Виноваты контрагенты

В то же время банки вводят комиссии за обслуживание валютных счетов . В частности, в июне в «Тинькофф» появилась комиссия в 1% в месяц за хранение на счете свыше 10 тыс. долларов США, евро, фунтов или швейцарских франков. Росбанк с 4 июля стал взимать комиссию за обслуживание валютных счетов в евро и долларах в размере 0,5% годовых при сумме более 10 тыс. единиц валюты. Райффайзенбанк с 31 июля повысит тариф за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах с 0,2 до 0,5% в месяц от суммы свыше 5 тыс. в валюте счета.

— Введение комиссий по валютным счетам в долларах и евро вызвано внешними ограничениями , которые возникают при взаимодействии российских банков с контрагентами, зарубежными банками-корреспондентами. Повлиять на это наши банки не могут, поэтому у них всё время сокращаются возможности для проведения определенных операций. Они не в состоянии продолжать предоставлять клиентам сервис необходимого уровня, которого ждет потребитель . Поэтому банки вынуждены отказываться от проведения части валютных операций или сокращать их объем, — заявили «Известиям» в ЦБ.

не счетный день Фото: РИА Новости

В регуляторе подчеркнули, что одностороннее введение комиссий или повышение тарифов по действующим вкладам запрещено законодательством . Что касается валютных счетов, банки вводят комиссии лишь по таким продуктам с большими остатками — более 10 тыс. долларов или евро. В Банке России подчеркнули, что для введения комиссий банк должен иметь выраженное согласие клиента. Если же человек считает, что он этого согласия не давал, у него есть законное право защищать свои интересы .

Ранее финансовые организации преимущественно размещали привлеченные средства в долларах и евро либо в валютные кредиты, либо в валютные ценные бумаги, однако в текущих условиях осуществлять такие вложения проблематично , разъяснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Он добавил, что также внешние ограничения на поставки наличных долларов и евро осложняют кредитным организациям возможность оперативно регулировать их оборот. Сейчас токсичными валютами для российских финорганизаций можно считать доллар, евро, фунт, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов инвесткомпании «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

не счетный день Фото: ТАСС/Вадим Ахметов

— Подобные действия обусловлены существенным снижением возможностей по размещению валютных пассивов, а также рисками блокировки активов на корсчетах в иностранных банках . Речь идет о том, что если банк привлек средства, например, во вклады в иностранной валюте, то он не может в этой валюте выдать кредит из-за отсутствия спроса. К тому же таким образом отдельные банки могут регулировать свою валютную позицию, — констатировал управляющий директор НКР Михаил Доронкин.