Валютные минусы: в России разрешили отрицательные ставки по вкладам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Документ, опубликованный на официальном портале, вступил в силу. Теперь договор банковского депозита в иностранной валюте может включать условие, согласно которому организация вправе удержать комиссию. При этом размер вознаграждения может превышать процент по вкладу. Что это значит для граждан и банковского сектора и к чему это приведет — в материале «Известий».

В пределах нормы

Поправки затрагивают как новые договоры по депозитам, так и уже действующие. Примечательно, что закон означает право, а не обязанность банка фактически вводить отрицательные ставки. Цель нововведения — снизить объем средств на банковских депозитах. Из-за притока валюты на внутренний рынок за счет экспортеров в стране образовалась избыточная валютная ликвидность.

Практика внедрения отрицательных ставок по депозитам не новая, поясняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— В 2019 году кредитные организации уже обращались к Центробанку с просьбой ввести отрицательные ставки по депозитам в евро. Из-за низкой ключевой ставки в ЕС российские банки терпели убытки. Тогда в обход законодательства некоторые организации ввели комиссию «за хранение средств», — отмечает она.

По словам эксперта, на Западе подобная политика банков появилась еще в 1970-х годах.

Валютные минусы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Таким образом регуляторы отдельных стран пытались смягчить последствия финансовых кризисов. Например, Швейцария в середине 70-х годов таким образом противостояла наплыву иностранцев, которые спасали сбережения. В 2008 году практику повторили в Японии и нескольких странах еврозоны. Чуть позже этот механизм использовали Швеция и Дания: в экономику этих стабильных и развитых стран хлынула валюта. В 2014 году отрицательные ставки по валютным депозитам ввел Европейский центробанк, — рассказывает собеседница издания.

Следовательно, как говорит аналитик, в отрицательных ставках нет ничего необычного.

— В Швейцарии, Дании и Японии такую практику применяют и сейчас, потери составляют до −0,75% годовых. А вот для России широкое распространение этого механизма пока в новинку, — резюмирует она.

Только бизнес

Изначально проект был нацелен на конкретную группу вкладчиков — организации. Физических лиц это, скорее всего, не коснется , считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Во-первых, денежные массы депозитов юридических лиц и физических несопоставимы. Во-вторых, это спровоцировало бы рост социальной напряженности, — говорит Екатерина Косарева. — Доля валютных депозитов в общей структуре вкладов юрлиц составляла 31,2% в январе 2022 года. Предполагаем, что сейчас этот показатель значительно снизился, но по-прежнему составляет значительную долю.

По мнению аналитика, это очередная мера Центробанка по дедолларизации для устранения перенасыщенности рынка валютой.

Валютные минусы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Только недавно отменили правило обязательной продажи части валютной выручки, — продолжает она. — Но это вредило компаниям, которые и закупались за рубежом, и продавали за рубеж: они много теряли при двойной конвертации рублей в валюту. Данная мера кажется более сбалансированной и касается только валютных излишков на счетах компаний, не оборотных средств.

Узаконили практику

Ничего нового, а тем более кардинально меняющего текущие правила нововведение на самом деле не установило , утверждает старший партнер юридической фирмы Intellect, руководитель группы практик, магистр частного права Роман Речкин.

— Нужно учитывать, что и до этого комиссионное вознаграждение по операциям устанавливалось кредитной организацией в соглашениях с клиентами. Причем оно могло изменяться банком в одностороннем порядке , если это предусмотрено соглашением банка с клиентом. А такое право банка обычно предусматривалось в договоре, — объясняет он.

Поэтому, по уверениям эксперта, и до принятия закона банки вправе были изменять комиссии, в том числе повышая их таким образом, что их размер превысит размер начисляемых процентов.

— Более того, банки этим правом уже пользовались, например, кто-то ввел огромные комиссии за входящие свифт-переводы. Поэтому «новелла» всего лишь фиксирует то, что банки и так вправе были делать и делали, — говорит аналитик.

Более интересен, по мнению юриста, другой вопрос: за что именно банк будет взимать такую комиссию, за какие услуги, предоставляемые клиенту.

— Верховный суд РФ прямо указывает, что комиссия может взиматься за услугу, а «действия, которые не создают для заемщика отдельное имущественное благо, не связанное с заключением кредитного соглашения, услугой как таковой не являются». Следовательно, комиссия, взимаемая «ни за что», без оказания реальной услуги клиенту, может быть оспорена клиентом банка в суде , — уточнил Речкин.

Валютные минусы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Уникальная ситуация

Отрицательные ставки не являются чем-то уникальным, но, как правило, они применяются по вкладам в национальной валюте, отмечает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— В периоды, когда для поддержания экономической активности центральные банки вводят нулевые или отрицательные ставки, частные банки, соответственно, снижают свои ставки по депозитам. Но ситуация в России уникальна — возможности оперировать долларом и евро для нашей финансовой системы резко ограничены. При этом национальная валюта чувствует себя уверенно, а ставка ЦБ высока, — рассказывает он.

По оценке эксперта, валюта продолжает дешеветь, а юридические лица в ожидании ее отскока не спешат избавляться от валютных резервов у себя на счетах.

— Таким образом, средства фактически лежат мертвым грузом на счетах, банки не получают дохода от операций с ними. В свете этого им разрешено взимать комиссии по операциям, фактически делающие ставки отрицательными. Но банки не обязаны так поступать и могут ориентироваться на конъюнктуру. Также это разрешение не затрагивает счета физических лиц, чтобы не раздражать граждан, чьи валютные сбережения тоже оказались зачастую по факту замороженными, — подытоживает собеседник «Известий».