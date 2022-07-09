Остаемся банковать: россияне вновь понесут деньги на депозиты

Средняя максимальная ставка по срочным вкладам в топ-10 российских банков в последней декаде июня составила 7,72%. Схожий показатель последний раз наблюдался в январе. Ставки по вкладам падают так же быстро, как они росли весной этого года. С одной стороны, это отражает стабилизацию положения дел с инфляцией и вообще снижение уровня неопределенности в экономике, с другой — лишает граждан возможности приумножить свои деньги. Несмотря на то что разница между ставками по депозитам физлиц и уровнем инфляции в годовом исчислении составляет более 8 процентных пунктов, аналитики не ждут массового исхода из банковских вкладов — альтернатив им не так уж и много. Подробности — в материале «Известий».

Каковы наши ставки

Ставки по вкладам в российских банках упали до рекордно низких уровней в прошлом году, когда они составляли менее 5%. Параллельно уже начала раскручиваться инфляция, так что реальная доходность вкладов оказалась впервые за долгое время отрицательной. Во второй половине года ставки начали расти, но слишком медленно, чтобы привлечь деньги населения. В итоге объем средств вкладчиков в банках за год вырос едва ли на 2%, а в реальном выражении значительно сократился.

Начало специальной военной операции России на Украине и последовавшее за ней увеличение ключевой ставки Центробанка разогнало в разы и без того заметный тренд на рост доходности вкладов. В определенный момент средняя максимальная ставка в топ-10 российских банках перешагнула отметку в 20%. Но уже к середине марта она начала столь же быстро падать и уже к третьей декаде мая выпала из двузначных показателей. Ожидаемый исход, после того как стало ясно, что гиперинфляция в стране «отменяется». При этом общий объем средств на срочных депозитах физлиц сократился примерно на триллион рублей, или около 3%.

Параллельно шел процесс перетасовки вкладов по сроку размещения. Скажем, объем вкладов, размещенных на срок до полугода с января по май вырос до 12 трлн рублей, или более трети от общего количества. Для сравнения, на конец прошлого года все средства в этих вкладах лишь немногим превышали триллион рублей, составляя менее 3% от всей массы. Напротив, объем долгосрочных вкладов (от одного года и более) сократился с 11 трлн до 5 трлн рублей, более чем на 55%. Граждане потеряли какой-либо интерес к длительным вложениям в банки, не видя определенности в будущем.

Направление движения

На данный момент этот процесс замедлился, тогда как ставки продолжают снижаться, обеспечивая доходность уже заметно ниже ключевой ставки ЦБ. Во многом депозиты стали «опережающим индикатором», показывающим, куда будет двигаться ставка ЦБ. Тем не менее ее влияние (или, по крайней мере, ожидания от ее движения) будет главным фактором, влияющим на доходность вложений на депозиты.

— Я ожидаю, что на июльском заседании регулятор понизит ключевую ставку еще на процентный пункт, после чего сделает паузу в процессе смягчения монетарной политики, чтобы оценить результаты уже принятых мер, — отметил аналитик «Финам» Игорь Додонов. — Как результат, средняя максимальная ставка по вкладам в ближайшие месяцы может опуститься еще на несколько десятых процентного пункта, а далее будет оставаться относительно стабильной.

По мнению аналитика TeleTrade Алексея Федорова, помимо ключевой ставки на доходность вкладов также влияет достаточность ликвидности в банковском секторе. Кстати, бурный рост ставок по депозитам физлиц в конце 2000-х — начале 2010-х годов, когда они значительно превосходили инфляцию, как раз объяснялся опасениями банков по поводу нехватки ликвидности.

Остаемся банковать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Если мы посмотрим на данные ЦБ из обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за май, то увидим что структурный профицит ликвидности у российских банков увеличился с 1,2 трлн до 2 трлн рублей. Это высокое значение, учитывая что в декабре 2021 года структурный профицит ликвидности в банковском секторе России варьировался в диапазоне 0,8–1,4 трлн рублей. То есть на текущий момент у российских банков нет мотивации в сохранении высоких ставок по вкладам, средств клиентов у них более чем достаточно, — добавляет эксперт.

Он добавил, что на текущий момент нет запаса для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, учитывая некоторый отскок доходности на российском долговом рынке. Мало того, если российская валюта, как того хочет и добивается правительство России, продолжит слабеть, то возросшие проинфляционные риски вынудят ЦБ разворачивать свою денежно-кредитную политик и переходить к повышению ключевой ставки.

— Так что сильного ухода максимальной процентной ставки по вкладам в рублях ниже текущего уровня в 7,72% годовых ожидать не стоит. Скорее после нескольких месяцев стабилизации уровня ставок, осенью мы увидим их постепенный рост, который будет ускоряться к концу 2022 года, стремясь к 12–14%, — уточняет Федоров.

Соответственно, считает собеседник «Известий», сейчас не самое лучшее время для размещения средств в банках. Лучше подождать несколько месяцев.

Что касается сокращения доли долгосрочных вкладов, то оно будет продолжаться, отмечает Игорь Додонов. По его словам, в нынешних условиях более целесообразным будет размещение средств на более коротких депозитах со сроком до года, чтобы иметь большую гибкость в управлении своими финансами.

— Обвал в объеме долгосрочных вкладов на самом деле не является трендом, — возражает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. — Когда в марте взлетела ключевая ставка, многие «длинные» депозиты перетекли в депозиты с высокими ставками, а они все были «короткими», в основном на 3–6 месяцев. То есть именно поэтому мы наблюдали отток из долгосрочных депозитов. Полагаем, что постепенно, по мере снижения ставок и окончания сроков действия краткосрочных депозитов, деньги начнут равномерно возвращаться в среднесрочные и долгосрочные депозиты.

Остаемся банковать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом эксперты сошлись в том, что массового ухода граждан из банковских вкладов ожидать не приходится.

— Не жду массового оттока средств населения со срочных вкладов, — предсказал Игорь Додонов. — Прежде всего, ввиду фактического отсутствия альтернативных инструментов сбережений, которые могли бы обеспечить схожее с вкладами соотношение доходности к риску. Доходности по ОФЗ и облигациям ведущих российских корпоративных эмитентов сейчас примерно сопоставимы со ставками по вкладам, и по большому счету каких-то преимуществ данные инструменты не имеют. Вложения в акции или валюты, особенно «экзотичные», не говоря уже о криптовалютах, — слишком рискованные. Традиционно считается, что защиту от инфляции дают инвестиции в золото и недвижимость, но это — вложения на долгий срок (а в случае недвижимости еще и сумма должна быть весьма приличной).

— Если ставки по вкладам продолжат снижаться, то некоторый отток конечно может наблюдаться, но нужно честно себя спросить, а в какие инструменты будут перекладываться граждане? — задался вопросом Алексей Федоров. — Фондовый рынок теперь табу, особенно после недавней истории с отменой дивидендов «Газпрома». Недвижимость слишком дорога, и скорее ее ждет коррекция цен. Что остается?