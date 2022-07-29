Курс доллара до конца лета вырастет не более чем до 65 рублей

До конца лета доллар США будет стоить в диапазоне 55–65 рублей. Об этом заявил «Известиям» ​​​​​​аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в пятницу, 29 июля.

Аналитик отметил, что такой прогноз возможен при сохранении текущих параметров товарных потоков и ограничений на движение капитала, а также с учетом предположения о том, что «Северный поток» продолжит работать на 20% от своей пропускной способности.

По его словам, сейчас определяющим фактором для рубля по-прежнему являются экспортно-импортные потоки. За счет высоких мировых цен на сырьевые товары, в частности, на энергоресурсы, в РФ устойчиво поступает большой объем валюты. С другой стороны, объемы импорта, а значит, и спрос на валюту, заметно снизились из-за антироссийских санкций, логистических перебоев и проблем с оплатой товаров и услуг.

«Эта диспропорция объема и предложения валюты и является основным фактором укрепления рубля. Российская национальная валюта может ослабнуть, если, например, власти утвердят модифицированное бюджетное правило и возобновят его действие, либо постепенно начнут снимать ограничения на движение капитала, либо из-за серьезного сокращения экспорта энергоресурсов», — сказал Джиоев.

Он выразил мнение, что недавнее ослабление российской нацвалюты до уровня 60 рублей за доллар отчасти вызвано ограничением поставок газа в Европу по «Северному потоку – 1».

«Бюджетное правило выполняет две функции: накопление средств в Фонде национального благососояния (ФНБ) для поддержания расходов бюджета в случае резкого сокращения его доходов, а также стабилизация курса рубля, в частности, недопущения его чрезмерного укрепления путем покупки валюты на дополнительные доходы от высокой стоимости нефти», — рассказал аналитик.

Ранее в этот же день опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что август традиционно является не самым удачным месяцем для рубля. Однако в этом году сложилась нестандартная ситуация: сильнее всего на стоимость российской нацвалюты будут влиять в том числе санкции против РФ, сезон отпусков, выплаты дивидендов российскими компаниями и ситуация с энергоресурсами. Так, в последнем месяце лета пара доллар–рубль может колебаться в диапазоне 53–70.