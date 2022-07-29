Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 8 июля
Наука
Борисов объявил о начале процесса выхода РФ из МКС после 2024 года
Мир
Госдолг Германии превысил €2,3 трлн
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ

Курс доллара до конца лета вырастет не более чем до 65 рублей

Аналитик Джиоев: курс доллара до конца лета вырастет не более чем до 65 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца лета доллар США будет стоить в диапазоне 55–65 рублей. Об этом заявил «Известиям» ​​​​​​аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в пятницу, 29 июля.

Готовь рубль летом: нацвалюте прописали снижение до 70 за доллар к концу года
Что будет способствовать падению российской денежной единицы

Аналитик отметил, что такой прогноз возможен при сохранении текущих параметров товарных потоков и ограничений на движение капитала, а также с учетом предположения о том, что «Северный поток» продолжит работать на 20% от своей пропускной способности.

По его словам, сейчас определяющим фактором для рубля по-прежнему являются экспортно-импортные потоки. За счет высоких мировых цен на сырьевые товары, в частности, на энергоресурсы, в РФ устойчиво поступает большой объем валюты. С другой стороны, объемы импорта, а значит, и спрос на валюту, заметно снизились из-за антироссийских санкций, логистических перебоев и проблем с оплатой товаров и услуг.

«Эта диспропорция объема и предложения валюты и является основным фактором укрепления рубля. Российская национальная валюта может ослабнуть, если, например, власти утвердят модифицированное бюджетное правило и возобновят его действие, либо постепенно начнут снимать ограничения на движение капитала, либо из-за серьезного сокращения экспорта энергоресурсов», — сказал Джиоев.

Он выразил мнение, что недавнее ослабление российской нацвалюты до уровня 60 рублей за доллар отчасти вызвано ограничением поставок газа в Европу по «Северному потоку – 1».

«Бюджетное правило выполняет две функции: накопление средств в Фонде национального благососояния (ФНБ) для поддержания расходов бюджета в случае резкого сокращения его доходов, а также стабилизация курса рубля, в частности, недопущения его чрезмерного укрепления путем покупки валюты на дополнительные доходы от высокой стоимости нефти», — рассказал аналитик.

Ранее в этот же день опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что август традиционно является не самым удачным месяцем для рубля. Однако в этом году сложилась нестандартная ситуация: сильнее всего на стоимость российской нацвалюты будут влиять в том числе санкции против РФ, сезон отпусков, выплаты дивидендов российскими компаниями и ситуация с энергоресурсами. Так, в последнем месяце лета пара доллар–рубль может колебаться в диапазоне 53–70.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022