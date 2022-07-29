Эксперты cпрогнозировали курс доллара в диапазоне 53–70 рублей на август

Август — традиционно не самый удачный месяц для рубля. Однако в этом году сложилась нестандартная ситуация: эксперты считают, что сильнее всего на стоимость рубля будут влиять в том числе антироссийские санкции, сезон отпусков, выплаты дивидендов российскими компаниями и ситуация с энергоресурсами. «Известия» разобрались, каких пиковых значений может достигнуть пара доллар-рубль в последнем месяце лета.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин полагает, что не стоит ожидать сильных изменений курса рубля в августе. В базовом сценарии мягкого давления, скорее всего, мы увидим диапазон цен 55–60 рублей за доллар.

В случае реализации рисков и отказа от российского сырья доллар подорожает до 60–63 рублей, предположил он.

«Практически каждый год август оказывал негативное влияния на рубль. Каждый раз причины падения были разные, во многом они были связаны с нарастающими санкциями из-за очередных военных конфликтов, которые происходили преимущественно в августе», — сказал трейдер.

В то же время, по его словам, есть сезонные факторы, которые снижают стоимость рубля в базовом сценарии и без санкционного давления.

Сооснователь ARAVANA MFO Сергей Усков считает, что доллар в августе может двигаться в широком диапазоне к 53–65 рублям, а евро — к 55–70 рублям.

«Ранее исторически считалось, что август — самый сложный для курса российского рубля месяц. В этот раз сам год нетипичный, поэтому от августа можно ожидать как полного спектра неожиданностей, так и совершенно нейтральных торгов», — сказал он.

Сезон отпусков

В первую очередь, по словам Звездина, на удешевление рубля в последний месяц лета влияет сезон отпусков: спрос на валюту вырастает на фоне падения спроса на рубль в связи с неликвидностью этого периода. Однако сейчас туристические потоки ожидаются в меньшем объеме, чем в прошлом году, ряд зарубежных направлений закрыт. Внутренний туризм, хоть и вырос, но не окажет влияние на российскую нацвалюту, поскольку речь идет о внутреннем перетекании капитала. Остаются азиатские туристические направления, но какой будет оборот там, сказать можно будет только после сезона отпусков, да и не особо верится, что это окажет сильное влияние на рубль, отметил Звездин.

Ситуация с выплатами дивидендов компаниями

Следующим фактором, негативно сказывающимся на рубле, являются выплаты дивидендов российскими компаниями, рассказал финансовый советник.

«Нерезиденты полученную прибыль от дивидендов конвертировали в валюту для последующего вывода — это, аналогично, влияло негативно на рубль. Сейчас этот фактор снижен до минимума», — сказал он.

Так как сейчас позиции нерезидентов РФ заморожены, опасаться серьезного давления с этой стороны не приходится, полагает специалист. В то же время есть большая вероятность того, что компании не выплатят дивиденды. Многие компании могут последовать примеру «Газпрома» и отказаться от выплаты дивидендов, ссылаясь на кризисное положение дел. Но даже если дивиденды будут выплачены, нерезиденты не смогут вывести эти деньги из системы и не смогут повлиять на курс, заключил он.

Санкции

Однако сильнее всего, по словам Звездина, на стоимость рубля будут влиять санкции против России. Пик конфликта с поставками газа и нефти произойдет не ранее, чем в середине сентября-октябре, предположил он. Поэтому сейчас следует ожидать санкционного давления, которое будет влиять на курс рубля — при условии ввода ограничений Запада на российские нефть и газ. Это будет снижать доходы бюджета, а значит, постепенно будет негативно влиять на рубль.

«При этом в ближайшей перспективе разница от непроданных нефти и газа будет с лихвой компенсироваться взлетевшими ценами на сырье. Здесь будет всё зависеть от политиков, и заранее предсказать этот фактор, конечно, невозможно», — заключил он.

На рубль также влияет и снижение ставок Банка России на фоне увеличения ставок у западных банков. Таким образом крепкий курс доллара и евро будет давить на курс рубля, пусть и косвенно, но давление это стоит учитывать.

Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин полагает, что курс вернется в августе на уровни 60–65 рублей на фоне сезонного снижения спроса на минеральное сырье, а также ограничения на физические поставки газа в Европу.

Ситуация с импортом

Среди факторов, которые продолжают поддерживать рубль, стоит отметить профицит торгового баланса России, рассказал Усков. Объем предложения иностранной валюты в России всё еще значительно превышает спрос на нее из-за вялого импорта, констатировал он. Пока этот фактор сохраняется в силе, рублю мало что всерьез угрожает, отметил эксперт.

Риски для устойчивости российской валюты заключаются прежде всего в обновлении механизмов бюджетного правила. Если правительство согласует покупки валют в состав Фонда национальной безопасности (ФНБ) из дружественных стран, курс рубля может снизиться, предположил он.

Коныгин согласился с Усковым, отметив, что дополнительным фактором в пользу ослабления рубля будет являться старт покупок дружественных валют по новому бюджетному правилу.

«Пока точных дат и параметров нет, но участники рынка могут начать готовиться к этому», — сказал он.

Старший экономист инвестиционного банка «Синара» также считает, что импорт продолжит восстанавливаться. Это снизит профицит торгового баланса и начнет постепенно оказывать влияние на валютный рынок, заключил он.

Решения финансовых ведомств

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский полагает, что исторический пик укрепления рубля уже пройден, далее мы будем видеть либо плавное, либо скорее «рваное ослабление российской национальной валюты» к уровням 73–80 рублей за доллар, что идеально для балансирования российского бюджета.

Курс в августе будет зависеть от решительности Минфина и Центробанка в реализации единственно реально работающего инструмента ослабления рубля — валютных интервенций, подчеркнул он.

«Это та мера, которая по принципу Парето (отражение неравномерности распределения причин и следствий. — Ред.) определяет 80% результата. Остальные меры, включая снижение ставки и снятие ограничений на вывод капитала, влияют на курс ограниченно», — сказал Тараповский.

В Anderida Financial Group ожидают по итогам августа усиление доллара до 60–64 рублей.